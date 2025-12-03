SwiftUI 图文混排深度剖析：超越 AttributedString —— MarkdownView 与 RichText 的实现

几年前，当 LiYanan 坐了两个半小时地铁出现在我酒店楼下时，看着眼前这个稚气未脱的大男孩，我很难将他与那些成熟的技术方案联系起来。但事实证明，确实是“英雄出少年”。 作为 MarkdownView 和 RichText 的开发者，他为 SwiftUI 社区做出了重要贡献：MarkdownView 解决了 SwiftUI 缺乏完整 Markdown 支持的难题，凭借其出色的自定义能力，被 X/Grok和 Hugging Face Chat 等重量级产品所采用；RichText 则填补了 SwiftUI 在精准图文混排领域的空白，显著改善了 iOS 端文本选择的交互体验。 如果你在开发中正受困于文本版式的限制，这两个库或许就是你寻找的答案。我邀请 LiYanan 撰写了本文，分享了他开发背后的心路历程与技术攻坚细节。 文中涉及的部分技术细节或许颇为硬核，但这恰恰是当前互联网上所匮乏的信息，也是我邀请他通过本文对项目历程进行深度梳理的初衷——为他自己，也为社区，留下一份真正“不一样”的内容。

前言

时间追溯到 2022 年 7 月，刚高考完的我在家里闲的无聊，一直想做一个笔记应用，幻想着能够在大学里会拿这一台电脑或者iPad 在课堂里用自己的 app 做笔记。

当时我的思路是：markdown 和 PencilKit 混合 – 我希望我的 app 里能够同时支持两种不同的形式

其中 PencilKit 的模式比较固定，基本就是调用系统里给的 API 去做就好。

而 markdown 就需要有一个能实时预览的渲染组件，当时 SwiftUI.Text 已经支持了部分 markdown 的标记，包括

加粗、斜体、删除线

链接

等宽字符 / 内联代码块

对我来说，我希望能够支持所有 markdown 渲染，包括但也不限于：

图片能够异步加载

表格

引用

独立的代码块

与此同时，我还希望：

样式可以自定义

最好还能支持文本的选中，方便复制粘贴

在 GitHub 上找了几个方案，但是貌似都不是很满意。

好巧不巧，apple 当年刚好发了一个 package 叫 swift-markdown，然后就开始捣鼓 MarkdownView 了。

文本 / 视图混排

先来介绍 MarkdownView 的基本工作原理：

MarkdownView 借助 swift-markdown 来解析 markdown 节点树

针对每一个节点递归生成对应的小 View

最后将他们整合在一起形成最终呈现的内容

因为每一个节点都会得到一个 View，如何做图文混排又是个大问题，如果暴力用 VStack 堆砌，根本就没发看

好在有 Layout Protocol 的出现，能够进一步自定义内部布局方式，我立刻写了一个 Flow Layout，这样就可以一行行的排列视图

到这里我的想法是：拆成尽可能小的块，然后通过 FlowLayout 拼起来，于是尝试了几种方案：

按照字符拆开， 但是显然在西文场景下会相当糟糕

用 Natural Language Framework 拆成一个个词，能解决问题但是性能相当糟糕

后来在肘子的博客里了解到 SwiftUI.Text 是可以拼接的，于是就有了现在的解决方案：

给每一个 View 打上 tag 如果相邻的视图都是文本，那就合并 如果不是，就沿用 FlowLayout 去排列



突然发现没有 AI 的帮助，效率是如此的低。 当年如果有 ChatGPT 这样的工具，直接一搜也许就能直接知道这些（当然，前提是 Apple 有足够好的文档）

至此，多个不同格式的 Text 就能很好的融合在一起， Text 和其他 View 也能很好的排列

文本选择方面：

多个连续的 Text 支持连续的选中

段落用的是 “

” 因此也能跨段落选中（但是依然需要前后都是连续的文本）

图片因为是异步加载的，因此不支持和文本一同选中

遇到块内容（引用块、代码块等）也不支持和前后的 Text 一起选中

SVG、数学公式渲染

MarkdownView 区别于其他方案的一点就是 它支持 SVG 和 数学公式渲染

SVG 利用 WebKit 内嵌成网页实现（兼容性最佳，但是开销稍大一些） 每一个 WebView 都会通过 js 来查询 svg 的大小来确保页面正确布局

数学公式采用 colinc86/LaTeXSwiftUI 完成渲染 由于 LaTeX 并不是 CommonMark 中的标准 markdown 内容，因此 swift-markdown 无法直接解析数学公式并给出对应的节点 在进入 swift-markdown 解析之前需要额外解析数学公式的部分，因此会带来额外的开销 该功能需要开发者通过 View Modifier 来显示声明意图来启用



样式自定义 API 设计

MarkdownView 提供一整套 UI 定制 API，你可以定制几乎所有的 markdown 元素的样式

但是你会发现初始化 MarkdownView 只需要一个参数（ _ content: String ）：这是唯一一个必要的参数，其他可选参数都由 View Modifier 来完成修改

在 API 设计之初，我就在思考如何降低开发者的学习成本从而提升开发效率，主要有以下方面：

哪些 API 是可以复用、或者能够表达相同意图的？

SwiftUI 的 API 的设计模式是什么样的？

如何给一个 View Modifier 进行命名来提升可读性、可发现性？

对于字体、颜色、色调等：

直接通过扩展原生 API 来实现： .font(.largeTitle.width(.expand), for: .h1) .foregroundStyle(.red, for: .h1) .tint(.yellow, for: .blockQuote)

保持与 SwiftUI API 相同的命名，同时在参数签名上根据 markdown 的语义进行了扩展

对于块节点（例如：表格、列表、引用、代码块等）：

提供了对应的 Style Protocol 和 style view modifier 来实现内容样式定制 CodeBlockStyle + .codeBlockStyle(_:) MarkdownTableStyle + .markdownTableStyle etc.

但是由于 SwiftUI 的各种限制，导致无法在自定义视图中使用 SwiftUI 提供的 Property Wrappers 例如 @Environment 等，如果有需要，可以创建一个 View 再通过 makeBody(configuration:) 返回 这里涉及到 SwiftUI & AttributeGraph 内部的实现方式，如果感兴趣可以参考 OpenSwiftUI

等，如果有需要，可以创建一个 View 再通过 返回

对于某些内容可能需要更深度的定制，需要额外的 View Modifiers，例如：

单元格的背景层（background）、前景层（overlay） .markdownTableCellOverlay(_:) .markdownTableRowBackgroundStyle(_:in:)

列表项缩进： .markdownListIndent(_:)

几乎所有的 API 都有 markdown 作为前缀来明确表达作用域，这一点可以参考 SwiftUI Accessibility 的 API，这样做的好处是：如果我不知道有哪些 API 可以用，我输入 markdown 我就能从代码补全中看到可用的 API

这里只是提出我的观点和我的思考。 目前版本的 MarkdownView 中的 API 并非完全按照该标准，这是已知问题，后续的版本会按照这个规范来继续完善 API

总结来说：

先尝试对已有的 API 进行扩展，确保语义自然

再尝试自己创建新的 API 每一个 API 都应该有明确的作用域前缀来表达目标对象 通过 EnvironmentKey 向内注入值 通过 PreferenceKey 向外导出值



PreferenceKey 导致的崩溃

在写这一篇文章的时候收到了一个 issue，我也很想在这里分享一下： PreferenceKey 不要标注 @MainActor

PreferenceKey 不保证在调用 defaultValue 时一定在 MainActor 这时候有概率会触发崩溃

text Copied! Crashing Thread: 0 libdispatch.dylib 0x000004e80 _dispatch_assert_queue_fail + 116 1 libdispatch.dylib 0x0000376b0 dispatch_assert_queue$V2.cold.1 + 136 2 libdispatch.dylib 0x000004e08 dispatch_assert_queue + 84 3 libswift_Concurrency.dylib 0x000004584 _swift_task_checkIsolatedSwift + 32 4 libswift_Concurrency.dylib 0x0000454a4 swift_task_isCurrentExecutorWithFlagsImpl(swift::SerialExecutorRef, swift::swift_task_is_current_executor_flag) + 356 5 libswift_Concurrency.dylib 0x0000043a0 _checkExpectedExecutor(_filenameStart:_filenameLength:_filenameIsASCII:_line:_executor:) + 56 6 ??? 0x3409917bc _$s12MarkdownView0A34TableCellStyleCollectionPreferenceV7SwiftUI0G3KeyAadEP12defaultValue0L0QzvgZTW 7 SwiftUICore 0x00056484c DynamicPreferenceCombiner.value.getter + 236

这就是一个很典型的崩溃堆栈： DynamicPreferenceCombiner 尝试获取 defaultValue 然后内部走了 _checkExpectedExecutor 由于我的 TableCellStyleCollectionPreference 标记了 @MainActor ，和预期的不一致 但是具体预期哪一个 queue 不得而知了 断言失败： _dispatch_assert_queue_fail -> 程序崩溃

使用 @MainActor 的原因是： 使用的 Value 并不是 Sendable 的 Xcode 会报错 “Static property ‘defaultValue’ is not concurrency-safe”

的原因是：

既然不能用 @MainActor，如何解决？

利用“锁”，手动让 Value 变成 @unchecked Sendable

变成 这一步一定要小心，在做好之后尽量用多个 AI 辅助检查一下是不是真的线程安全了

这里我也贴出相关的 issues 供大家参考，如果感兴趣具体实现，可以参考里面找到对应的 PR：

失败的尝试 – MarkdownText

在 MarkdownView 2 中，我一直在思考如何提升文本选择的体验并尝试引入 MarkdownText 将所有内容都作为 Text 渲染：

AttributedString 在合理设置之后理论上是可以支持表格、引用块等

代码块也可以变成 NSAttributedString

对于图片这种异步加载的内容也可以先用占位符来代替后续在更新 Text Storage 来实现显示

但是随之而来的弊端也非常明显，这里列举一些：

无法自定义各种组件的 UI

代码块不支持直接复制所有代码了

Block Directive 无法在 MarkdownText 中渲染

要想嵌入自定义 UI，只能用 Canvas 来尝试，因为 Canvas 的 GraphicsContext 可以 resolve Text / Image / View，也许可以找到把他们串在一起的方案

TextRenderer 和 textSelection 相互排斥

看起来 TextRenderer 可以满足这样的需求：

本质上 Text 还是 Text，能够自由组合

可以自定义文本渲染方式 – 也就是说可以自定义样式

虽然还是无法传入自定义的 View 来渲染 Block Directive，但是如果能够实现以上的两点“理论上”短期内也足够了

但是，

一旦开启了 .textSelection(.enabled) ，所有的 TextRenderer 都失效了

回看 TextRenderer 的文档：

TextRenderer A value that can replace the default text view rendering behavior.

SwiftUICore.View.textRenderer(_:) Returns a new view such that any text views within it will use renderer to draw themselves.

完全没有提及和 textSelection 之间会存在冲突，所以这里我把它算作一个坑。

MarkdownText 以失败告终，但是探索并未停止。

真正的混排 – RichText

通过 MarkdownText 不难发现，单纯依靠 Text 无法完成对内容样式的精确控制，最理想的实现应该还是需要 View 来参与

于是在前段时间开启了新的探索：RichText

嵌入任意视图

虽然 SwiftUI 目前仍然不支持附件嵌入，但是 NSTextView / UITextView 可以，且这两者都直接支持文本选择

嵌入视图的本质是：

大小：让 Text Layout Engine 知道这个视图的大小

位置：排版完之后得到这个视图在整个 Text View 中的位置

至于是不是真的要把视图显示在这个 Text View 里其实并没有那么重要

考虑到嵌入的视图是 SwiftUI.View ，我用的是 Platform Text View + View overlay 的方案：

Platform Text View (aka. NSTextView / UITextView )：整体布局 + 显示文本

/ )：整体布局 + 显示文本 View overlay：拿到 Text Layout 后对应的位置信息后显示在对应的位置上 overlay 的坐标系和 Platform Text View 刚好是保持一致的，因此可以完美贴合



这样，不仅实现了视图内嵌，还顺便支持了跨元素的选中，完美的解决了 MarkdownView 中目前体验上最大的痛点

同时我还发现 SwiftUI 的 .textSelection(.enabled) 在 iOS 上只能全部选中，只有在 macOS 上才支持区域选中

有了 RichText，开发者只需将 Text 改为 TextView 就可以在 iOS / macOS 上都完美支持文本选择了

Font -> Platform Font 字体转换

由于底层文本视图使用的是 NSTextView / UITextView ，他们并不能正确识别 SwiftUI.Font

好在从 OS 26 开始，有一套新的 API 可以安全的将 SwiftUI.Font 转换到 CTFont

Swift Copied! @ Environment ( \. fontResolutionContext ) var fontResolutionContext @ Environment ( \. font ) var font let platformFont = ( font ?? . body ) . resolve ( in : fontResolutionContext ) . ctFont as PlatformFont // NSFont or UIFont

但是这套 API 需要 OS 26+ 因此我还增加了另外一套 API 使用 NSFont / UIFont 作为参数传入，这样就能支持老版本了

Swift Copied! extension SwiftUI .View { /// Sets the default font for the text in this view. /// /// `SwiftUI.Font.Resolved` is only available on OS 26 and later. Starting with OS 26, `SwiftUI.Font` can be automatically resolved into `PlatformText`. /// /// However, if you are also targeting older system versions and want to offer a consistent experience, use this view modifier to explicitly specify a platform font. /// /// ```swift /// TextView("TextView") /// .font(UIFont.systemFont(ofSize: 28)) // This would work consistently across OS versions /// ``` @ inlinable public nonisolated func font ( _ font : PlatformFont ? ) -> some View { modifier ( _PlatformFontModifier ( font : font )) } }

这里的 API 设计是对 SwiftUI 内置的 font view modifier 做扩展，在代码补全中会被一同展示，帮助开发者发现这个 modifier

这里还有一个小发现：

Font.Context 目前貌似只有在 Font.resolve 时会用到，它需要 iOS 15+， macOS 12+

目前貌似只有在 时会用到，它需要 iOS 15+， macOS 12+ 但是 Font.Resolved 却需要 OS 26+

直觉上，这两个应该是一起做的才对，但是这样的可用性差异也让我觉得有些诧异，也许之后有机会能够 back-deploy 嘛？但是看了看 Xcode 16 里的 swiftinterface 又没有找到 Font.Resolved 的定义

View ID

现在还有一个问题就是：嵌入视图的状态保留

由于每次内容变化都会重新创建所有视图，因此视图会恢复到初始状态，本质上是一次全新的视图生命周期

对于每一个传入的视图，最终会被转换为 InlineTextAttachment ，里面存了：

对应的 View

视图的大小、位置信息

每次内容变化时，所有的 attachments 都会重新创建，这就是导致丢状态的原因。

所以，这里只要把视图和一个 id 关联起来就可以实现状态保持

为了解决这个问题，首先想到了 SwiftUI 的一个 view modifier 叫 id(_:)

接下来的问题是：如何直接获取一个视图的 id？

答案可能是：

使用 ForEach Subview API

Subview API 如果需要兼容老版本系统可以使用 _VariadicView_MultiViewRoot API

但是这些 API 都是在 body 求值的时候才能拿到对应的 id

即使我能知道这个 ID 已经存在，通过 if-else 来控制，但是引入 if-else 会增加视图的整体复杂度

最直接的方式就是能否直接通过 View 本身拿到 id

好在 OpenSwiftUI 中有对应的 SwiftUI.View.id(_:) 的具体实现方案

Swift Copied! extension View { /// Binds a view's identity to the given proxy value. /// /// When the proxy value specified by the `id` parameter changes, the /// identity of the view — for example, its state — is reset. @ available ( OpenSwiftUI_v1_0, * ) @ inlinable nonisolated public func id < ID >( _ id : ID ) -> some View where ID : Hashable { return IDView ( self , id : id ) } } @ available ( OpenSwiftUI_v1_0, * ) @ usableFromInline @ frozen package struct IDView < Content , ID >: View where Content : View , ID : Hashable { @ usableFromInline var content: Content @ usableFromInline var id: ID /* ... */ }

在 IDView 中就有一个属性： id – 正是我们通过 view modifier 设置的 id

接下来就可以通过 Mirror 逐级寻找 IDView 节点然后找到 id 了

Swift Copied! private static func descend ( mirror : Mirror ) -> AnyHashable ? { let type = mirror. subjectType guard type != Never . self else { return nil } // Get the module name and the view type hierarchy. let typeName = String ( reflecting : type ) if typeName. starts ( with : " SwiftUI.TupleView " ) { return nil } if typeName. starts ( with : " SwiftUI.IDView " ) , let id = mirror. descendant ( " id " ) as? AnyHashable { return id } for child in mirror.children { guard let view = child. value as? ( any SwiftUI. View ) else { continue } if let found = explicit ( view ) { return found } } return nil }

Swift Copied! /* id: hw */ VStack { Text ( " Hello World " ) . id ( " hw " ) } /* id: nil, VStack wraps a TupleView. */ VStack { Text ( " Hello " ) . id ( " hello " ) Text ( " World " ) . id ( " world " ) } /* id: hw */ Text ( " Hello World " ) . id ( " hw " )

用这个 ID 就可以在新、旧的 attachment 列表中找到匹配的 View，直接继承之前的状态，从而避免了意外刷新

等价文本替换

至此，View 已经可以被选中，但是一旦复制内容，View 对应的部分会直接消失

因此，需要在拷贝时做一个替换操作

在嵌入视图时，可以使用 InlineView 来将其和一个对应的文本关联起来

通过重写：

attributedSubstring(forProposedRange:actualRange:) – NSTextView

attributedText(in:) – UITextView

copy(_:) – UITextView

就可以实现这样的需求

至此，富文本混合排列基本上算是摸清了

最近，我也在准备 MarkdownView 3.0 的版本，将 RichText 和 MarkdownView 做一个整合，以提供更好的文本选择体验

敬请期待！