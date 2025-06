iCloud Documents 详解：基础设置与文件操作

iCloud 文档(iCloud Documents)是苹果公司提供的一项云存储和同步服务,旨在使用户能够轻松存储、访问和共享他们的文档和文件,并在不同的苹果设备之间进行同步和共享。我将通过两篇文章详细介绍该功能。在本文中,我们将探讨如何在应用程序中集成该功能、进行文件的读写以及对文件内容变化的响应等内容。

苹果基于 CloudKit 为开发者提供了三个主要的功能:CloudKit(保存结构化数据)、NSUbiquitousKeyValueStore(保存键值数据)以及 iCloud Documents(文件共享与云存储)。前两项功能我之前都写过与其有关的文章,但迟迟没有找到好的时机来深入探讨 iCloud Documents 服务。不久前,著名漫画阅读器—— 可达阅读器 的作者 Xiaogd 将他在开发中碰到的有关 iCloud Documents 的问题以 贴文 的形式发表在我的 Discord 服务器上。经过他本人同意,我在他的帖文基础上,结合我自己的研究和理解,撰写了本文。在此,特向 Xiaogd 表示感谢。

要在你的项目中启用 iCloud Documents 功能,请按照以下步骤操作:

ANY

< string > ANY </ string >

NSUbiquitousContainers: 一个字典,指定了每个容器的 iCloud Drive 设置。该字典的键是你的应用程序的 iCloud 容器的容器标识符。比如在上面的例子中,我们在项目设置中使用了 iCloud.com.fatbobman.iCloudDocumentsDemoContainer 这个容器,那么在此就要以该 id 为键创建字典。

NSUbiquitousContainerIsDocumentScopePublic:当将此键设置为 YES 时,表示该容器中的文档范围是公共的。用户可以在文件应用(iOS)或 Finder(macOS)中看到 iCloud Documents 目录中的文档目录中的内容。只有保存在 iCloud Documents 的 Documents 目录中的内容才会被操作系统显示出来。

NSUbiquitousContainerName:这是用户在 iCloud Drive 中看到的容器的友好名称。该名称用于在 Finder 或文件应用中显示的 iCloud 文件夹名称。在上述配置中,我们将其设置为 Doc_Demo ,然后我们将在 Finder 的 iCloud 云盘中会看到一个名为 Doc_Demo 的目录。

NSUbiquitousContainerSupportedFolderLevels:这个配置决定了应用可以在 iCloud Drive 中创建的文件夹层级。常见的值有 None (不允许创建子文件夹)、 One (允许一个层级的子文件夹)、 Any (允许任意层级的子文件夹)。

使用以下代码可以获取到 iCloud Documents 文件夹的 URL:

else

let

guard let url = FileManager.default. url ( forUbiquityContainerIdentifier : containerIdentifier ) else {

let

let containerIdentifier = " iCloud.com.fatbobman.iCloudDocumentsDemoContainer "

以下情况可能导致无法获取 URL:

如果您已经能够获取到 iCloud Documents 文件夹的 URL,但在文件应用或 Finder 中仍无法看到当前项目的 iCloud Documents 目录,可能是以下原因导致的:

在项目首次增加 iCloud Documents 功能后,有时需要在 Documents 子目录中创建一个文件后,才能在文件应用或 Finder 中看到该目录。可以尝试使用下面的代码先写入一个文件:

to

hello world

try

try ! " hello world " . write ( to : fileURL, atomically : true , encoding : . utf8 )

let

let fileURL = containerURL. appendingPathComponent ( " Documents " ) . appendingPathComponent ( " hello.txt " )

需要注意的是,在某些情况下,即使您已在 iOS 模拟器上登录了 iCloud 账户,iCloud 文档的同步可能仍然不稳定,特别是在 iOS 17 系统中,这种情况更为常见。当遇到类似情况时,请多次尝试,或切换到新的模拟器环境。

完成上述操作后,您就可以在文件应用或 Finder 中看到当前应用创建的 Doc_Demo 目录以及 hello.txt 文件了。

当 iCloud Documents 的 Documents 子目录显示出来后,即使我们将 Documents 目录中的内容全部删除,该目录仍将显示。

视情况而定。

对于想要在文件应用或 Finder 中显示的文件,将其保存在 “Documents” 子目录下。

如果你觉得没有将文件显示给使用者的必要,可以将 NSUbiquitousContainerIsDocumentScopePublic 直接设置为 NO 。该设置不会影响 iCloud Documents 目录在不同设备之间的同步功能。

尽管在上文中,我们使用了与写入普通文件一样的方式在 Documents 子目录中创建了一个 hello.txt 文件,但这并不表示这是对 iCloud Documents 目录的正确操作模式。

对于 iCloud Document,苹果推荐开发者通过 NSFileCoordinator 的方式对其中的文件进行操作。这是因为除了当前的项目外,其他满足条件的应用和系统应用都可以读写 iCloud Document 目录下的内容。NSFileCoordinator 可以确保文件系统的多个访问请求得到适当的协调,以避免出现数据冲突和数据损坏。

因此,绝大部分对 iCloud Document 的文件操作,都应该通过 NSFileCoordinator 进行。

为了避免影响主线程,通常这些操作是在后台进行的。

需要注意的是, NSFileCoordinator 的协调任务和文件访问任务应该在同一个执行上下文(同一个线程)中完成,以确保文件访问的原子性和一致性。

安全的文件写入方式是:

using

hello world

try

try await hander. write ( targetURL : fileURL, data : " hello world " . data ( using : . utf8 ) ! )

do

do {

let

let hander = CloudDocumentsHandler ()

let

let fileURL = documentsFolderURL. appending ( path : " hello.txt " )

let

let documentsFolderURL = containerURL. appendingPathComponent ( " Documents33 " )

let

if

if let coordinationError = coordinationError {

let

if

if let error = writeError {

to

try

try data. write ( to : url, options : . atomic )

do

do {

in

coordinator. coordinate ( writingItemAt : targetURL, options : [. forDeleting ], error : & coordinationError ) { url in

let

let coordinator = NSFileCoordinator ()

在我们调用 coordinator.coordinate(writingItemAt: targetURL, options: [], error: &coordinationError) 这个方法时, NSFileCoordinator 会在必要时为 targetURL 创建一个临时的 URL(并非总是创建),并会阻止其他使用 NSFileCoordinator 的进程或线程在协调块执行期间对相同文件进行写入操作。

当需要额外控制时,可以在 options 中添加需要的选项。这些选项提供了关于操作性质的上下文信息,帮助 NSFileCoordinator 更有效地处理并发和冲突问题。

No data was read from the file.

throw NSError ( domain : " CloudDocumentsHandlerError " , code : 0 , userInfo : [NSLocalizedDescriptionKey : " No data was read from the file. " ] )

else

let

guard let data = readData else {

let

if

if let coordinationError = coordinationError {

let

if

if let error = readError {

try

readData = try Data ( contentsOf : url )

do

do {

in

coordinator. coordinate ( readingItemAt : url, options : [], error : & coordinationError ) { url in

let

let coordinator = NSFileCoordinator ()

在上面的代码中,我们通过 read(url: URL) 获取了指定的文件数据。如果该文件被其他的进程或网络上其他的设备修改了,开发者该如何感知它的变化并及时更新呢?

通常情况下,对于单个文件的变化,我们可以使用 NSFilePresenter 来感知变化。

NSFilePresenter 的功能主要包括以下几点:

首先,我们需要创建一个符合 NSFilePresenter 协议的类型:

self

NSFileCoordinator. removeFilePresenter ( self )

self

NSFileCoordinator. addFilePresenter ( self )

self

self . fileURL = fileURL

let

let fileURL: URL

然后,为 CloudDocumentsHandler 增加开启监视和关闭监视的方法:

let

if

if let presenter = filePresenters [ url ] {

at

func stopMonitoringFile ( at url : URL ) {

let

let presenter = FilePresenter ( fileURL : url )

at

func startMonitoringFile ( at url : URL ) {

let

let coordinator = NSFileCoordinator ()

这样我们就可以在读取文件后,通过 startMonitoringFile 方法来实现对文件变化的感知。

at

await hander. stopMonitoringFile ( at : fileURL )

at

await hander. startMonitoringFile ( at : fileURL )

try

let

let data = try await hander. read ( url : fileURL )

需要注意的点:

NSFilePresenter 不仅可以监视单个文件,还可以监视整个目录。然而,由于其提供的信息有限,除非你只需要在目录内容发生变化时得到通知,否则我们通常不会使用它来监控一个目录。

那么我们该如何获取 iCloud Document 目录中的文件列表,并在内容发生变化时实现自动更新呢?

苹果给出的建议是使用 NSMetaDataQuery。

在使用 iCloud Documents 的项目中, NSMetadataQuery 作为一种搜索 Spotlight metadata 的工具,可以用来监控 iCloud 文档目录的文件变化。它允许开发者设置特定的查询条件,监控文件的添加、删除或修改。当检测到文件系统的这些变化时, NSMetadataQuery 会发送通知,使开发者能够及时更新应用界面或执行相应的逻辑操作。这一功能在处理文件同步和状态更新时尤其重要。

如果你使用过 Core Data,它的表现有些类似于 NSFetchedResultsController 或 @FetchRequest。

下面的代码将使用 NSMetadataQuery ,根据给定的 Predicate、Scope 和 SortDescriptor 创建一个 AsyncStream。它会返回指定位置的文件列表,并对其变化做出响应。

