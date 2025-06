从基础到进阶：Swift 中的 KeyPath 完全指南

在 Swift 的世界里, KeyPath 是一个强大而又常被低估的特性。许多开发者在日常编程中不经意间使用它,却未能充分认识到它的潜力和重要性。本文旨在深入剖析 KeyPath 的功能特性,揭示其在 Swift 编程中的独特魅力,帮助你将它转化为开发过程中的得力助手。

什么是 KeyPath

KeyPath 是 Swift 4 引入的一种强大特性,用于引用( 表示 )类型中的属性或下标。

它具备以下特征:

与具体实例无关 : KeyPath 描述了从某种类型到其属性或下标的访问路径,独立于任何具体的对象实例。它可以被视为一种静态引用,精确定位类型中特定属性或下标的位置。这种抽象可以通过类比来理解:比如”我的车的左前轮”是基于特定实例的描述,而 KeyPath 更像是”汽车的左前轮”——一个基于类型的、普遍适用的描述。这种设计使得 KeyPath 在泛型编程和元编程中特别有用,因为它允许我们在不知道具体实例的情况下操作类型的结构。

: 描述了从某种类型到其属性或下标的访问路径,独立于任何具体的对象实例。它可以被视为一种静态引用,精确定位类型中特定属性或下标的位置。这种抽象可以通过类比来理解:比如”我的车的左前轮”是基于特定实例的描述,而 更像是”汽车的左前轮”——一个基于类型的、普遍适用的描述。这种设计使得 在泛型编程和元编程中特别有用,因为它允许我们在不知道具体实例的情况下操作类型的结构。 仅限描述属性 : KeyPath 仅能用于描述类型中的属性或下标,不能用于引用类型中的方法。

: 仅能用于描述类型中的属性或下标,不能用于引用类型中的方法。 线程安全 :尽管 KeyPath 本身未标注为 Sendable ,但它被设计为不可变的,因此可以安全地在线程之间传递。然而,使用 KeyPath 访问的数据本身的线程安全性仍需要单独考虑。

:尽管 本身未标注为 ,但它被设计为不可变的,因此可以安全地在线程之间传递。然而,使用 访问的数据本身的线程安全性仍需要单独考虑。 编译时类型检查 : KeyPath 提供了编译时的类型检查,确保对属性的访问是类型安全的。这样可以避免运行时类型错误。

: 提供了编译时的类型检查,确保对属性的访问是类型安全的。这样可以避免运行时类型错误。 元编程的组成部分 : KeyPath 是 Swift 元编程的重要组成部分。它允许开发者通过类型安全的方式动态访问属性,实现了代码的高度灵活性和通用性。

: 是 Swift 元编程的重要组成部分。它允许开发者通过类型安全的方式动态访问属性,实现了代码的高度灵活性和通用性。 符合 Hashable 和 Equatable 协议 : KeyPath 遵循 Hashable 和 Equatable 协议,这使得它们可以作为字典的键或存储在集合中,拓展了其使用场景。

: 遵循 和 协议,这使得它们可以作为字典的键或存储在集合中,拓展了其使用场景。 丰富的变体 : KeyPath 实际上是一个类型家族的总称,包括 KeyPath 、 WritableKeyPath 和 ReferenceWritableKeyPath 等。虽然这些变体本质上都描述了属性的访问路径,但它们各自适用于不同的场景。

: 实际上是一个类型家族的总称,包括 、 和 等。虽然这些变体本质上都描述了属性的访问路径,但它们各自适用于不同的场景。 组合性: KeyPath 具有强大的组合能力,允许开发者将多个 KeyPath 串联在一起。这种特性使得我们可以轻松地表达和访问深层嵌套的属性。

基本用法

声明

Swift 并没有为 KeyPath 提供公开的构造方法,开发者需要通过字面量语法来进行声明:

Swift Copied! struct People { var name: String = " fat " var age: Int = 100 var addresses: [ String ] = [ " world " ] } // 描述了访问 People 类型中 name 属性的路径 let namePath = \People. name // 描述了访问 People 类型中 addresses 属性第一个元素的路径 let firstAddressPath = \People. addresses [ 0 ]

KeyPath 的声明语法是在 类型.属性 之前添加反斜杠 \ 。

通过 KeyPath 读取值

Swift 为每个类型都自动生成了一个 subscript[keyPath:] 下标方法,允许我们通过 KeyPath 访问特定实例中的属性值:

Swift Copied! let people1 = People () print ( people1 [ keyPath : firstAddressPath ]) // "world" var people2 = People () people2. name = " bob " print ( people2 [ keyPath : namePath ]) // "bob"

通过 KeyPath 设置值

与读取值相似,设置值也需要通过 subscript[keyPath:] 来完成:

Swift Copied! var people = People () // 使用 var 来声明值类型 people [ keyPath : namePath ] = " bob " print ( people [ keyPath : \. name ]) // "bob"

设置值时有一些要求和限制,会在后续详细讨论。

将 KeyPath 作为参数

KeyPath 的另一个重要特性是它可以作为参数传递,使得我们能够在不知道具体属性名的情况下操作实例的属性:

Swift Copied! struct People { var name: String = " fat " var age: Int = 100 var addresses: [ String ] = [ " world " ] // 接收一个 KeyPath,其 Root 为 People, Value 为 String func getInfo ( keyPath : KeyPath < Self , String >) -> String { self [ keyPath : keyPath ] } } print ( people. getInfo ( keyPath : \. name )) // "fat"

KeyPath 的家族成员

在深入 KeyPath 的细节之前,我们首先需要了解, KeyPath 通常并非特指单一类型,而是一个包含了五种不同类型的家族。

家族成员

KeyPath 家族的类型层次如下:

Shell Copied! - AnyKeyPath - PartialKeyPath < Roo t > - KeyPath < Root, Valu e > - WritableKeyPath < Root, Valu e > - ReferenceWritableKeyPath < Root, Valu e >

1. AnyKeyPath

KeyPath 家族中所有类型的 基类 。

家族中所有类型的 。 不指定 Root 或 Value 类型。

或 类型。 只读 访问,不允许写操作。

访问,不允许写操作。 最大的特点是不使用任何泛型,因此它能够泛化所有 KeyPath 类型。

2. PartialKeyPath<Root>

指定 Root 类型,但不指定 Value 类型。

类型,但不指定 类型。 只读 访问,不允许写操作。

访问,不允许写操作。 使用一个泛型( Root ),可用于部分特化的 KeyPath 。

3. KeyPath<Root, Value>

同时指定 Root 和 Value 类型。

和 类型。 只读 访问,不允许写操作。

访问,不允许写操作。 使用两个泛型,提供了 Root 到 Value 的具体映射。

4. WritableKeyPath<Root, Value>

允许对属性进行 读取和写入 操作。

操作。 适用于值类型和引用类型。

是 KeyPath 的可写版本。

5. ReferenceWritableKeyPath<Root, Value>

专门用于 引用类型 的属性。

的属性。 允许对属性进行 读取和写入 操作。

操作。 提供额外的性能优化,特别是对 let 属性的支持。

从以上结构可以看出, KeyPath 家族的传承具有以下特点:

泛型的特化程度逐渐增加,从无泛型到使用两个泛型。

访问权限逐渐增强,从只读到可读写。

声明与转换

虽然 KeyPath 家族有多种类型,但它们的声明方式非常统一,都通过字面量语法进行:

Swift Copied! let namePath = \People. name // 推断为 WritableKeyPath<People, String>

在上面的示例中,为什么 namePath 的类型被推断为 WritableKeyPath<People, String> 呢?

这是因为 Swift 编译器会根据类型的种类(值类型或引用类型)以及属性的可读写状态(只读或可读写),自动推断出 KeyPath 家族中最为特化的类型。这种推断确保 KeyPath 能够精确匹配属性的特性,提供更准确的访问或操作能力。

在上述示例中, People 是一个值类型, name 是一个可读写的属性,因此推断为 WritableKeyPath<People, String> 。其中, People 对应泛型中的 Root , String 对应泛型中的 Value 。

其他自动推断的例子:

Swift Copied! struct People { let name: String } let peopleNamePath = \People. name // 推断为 KeyPath<People, String>,因为 name 是只读的 class Item { var firstName: String var lastName: String var name: String { get { firstName } set { firstName = newValue } } } // 推断为 ReferenceWritableKeyPath<Item, String>,因为 Item 是引用类型,firstName 是可写的 let firstNamePath = \Item. firstName // 推断为 ReferenceWritableKeyPath<Item, String>,因为 name 有 setter,可写 let itemNamePath = \Item. name // 推断为 KeyPath<Item, Int>,因为 count 是 String 的只读计算属性 let firstNameCountPath = \Item. firstName . count

因此,如果我们想明确声明一个特定类型的 KeyPath ,可以在声明时显式指定类型:

Swift Copied! // 显式声明为 WritableKeyPath let firstNamePath: WritableKeyPath < Item, String > = \Item. firstName // 声明为比 ReferenceWritableKeyPath 高一级的类型 // 显式声明为 KeyPath let itemNamePath: KeyPath < Item, String > = \Item. name // 声明为比 ReferenceWritableKeyPath 级别更高的类型 // 直接声明为 AnyKeyPath,避免使用泛型 let firstNameCountAnyPath: AnyKeyPath = \Item. firstName . count // ❌,声明失败,因为 count 不可写 let firstNameCountAnyPath: WritableKeyPath < Item, Int > = \Item. firstName . count

转换

在 KeyPath 家族中,可以将更特化的类型转换为更泛化的类型。例如:

Swift Copied! let firstNameAnyPath: AnyKeyPath = firstNamePath let itemNameAnyPath: PartialKeyPath < Item > = itemNamePath

这种转换方式与 Swift 中父类和子类的转换机制不同,只要类型和属性特性满足条件,我们可以在 KeyPath 的层次结构中自由转换类型。比如,将 AnyKeyPath 转换为更特化的类型:

Swift Copied! let firstNameCountAnyPath: AnyKeyPath = \Item. firstName . count // 成功转换为 KeyPath let firstNameCountPath1 = firstNameCountAnyPath as! KeyPath < Item, Int > // 转换失败,因为 count 是不可写的 let firstNameCountPath2 = firstNameCountAnyPath as! WritableKeyPath < Item, Int >

这种转换之所以可能,是因为即便是最泛化的 AnyKeyPath 类型,内部也保留了特化类型的所有信息。

AnyKeyPath,非一般的类型抹除工具

看到 AnyKeyPath ,许多开发者可能会联想到诸如 AnyHashable 、 AnyPublisher 、 AnyView 等类型擦除工具。虽然 AnyKeyPath 确实具有类型擦除的特性(尤其是泛型擦除),但本质上它不仅仅是一个类型擦除工具。 AnyKeyPath 是一个包含全面信息的基类,其子类如 PartialKeyPath 和 KeyPath 则通过添加泛型约束,进一步提供了额外的类型安全和编译时检查。这种设计巧妙结合了运行时的灵活性和编译时的安全性,使得键路径系统既强大又安全。

与其他具备类型擦除功能的工具类似, AnyKeyPath 在某些场景下特别有用,尤其是在需要避免泛型约束时,比如数组或字典的声明:

Swift Copied! let keys: [ AnyKeyPath ] = [\Item. name , \People. age ]

而只带有一个泛型的 PartialKeyPath 则适用于已明确 Root 类型的场景。一方面,它对可以使用的键路径进行了约束;另一方面,由于上下文中提供了 Root 类型,开发者也能更方便地录入键路径:

Swift Copied! let keys: [ PartialKeyPath < People >] = [\. name , \. age ]

组合 KeyPath

KeyPath 可以轻松表达深层嵌套的属性。例如:

Swift Copied! struct A { var b:B } struct B { var name: String } let namePath = \A. b . name // WritableKeyPath<A, String> let nameCountPath = \A. b . name . count // KeyPath<A, Int>

对于一个包含两个泛型约束的 KeyPath 类型来说,无论路径的深度如何, Root 和 Value 的规则始终保持一致:

Root :访问路径的起点类型。

:访问路径的起点类型。 Value:访问路径终点属性的类型。

因此, \A.b.name.count 的推断类型为 KeyPath<A, Int> ,因为 count 属性的类型是 Int 。

在很多情况下,我们不需要直接声明嵌套层次较深的路径,可以通过 appending(path:) 将两个 KeyPath 组合成一个新路径:

Swift Copied! // WritableKeyPath<A, B> let bPath = \A. b // KeyPath<B, Int> let bNameCountPath = \B. name . count // KeyPath<A, Int> let nameCountPath1 = bPath. appending ( path : bNameCountPath )

组合 KeyPath 的基本要求是,追加的 KeyPath 的 Root 类型必须与被追加的 KeyPath 的 Value 类型一致。组合后的 KeyPath 泛型为:原 KeyPath 的 Root 和追加的 KeyPath 的 Value 。

当使用 AnyKeyPath 或 PartialKeyPath 时,与其他 KeyPath 类型组合将返回一个可选的 KeyPath ,如果类型不匹配,运行时将返回 nil :

Swift Copied! // AnyKeyPath let bPath: AnyKeyPath = \A. b // KeyPath<B, Int> let bNameCountPath = \B. name . count // AnyKeyPath? let nameCountPath1 = bPath. appending ( path : bNameCountPath ) // Root 为 Item let itemNamePath = \Item. name // nil let combinePath = bPath. appending ( path : itemNamePath )

需要注意的是,并非所有不同类型的 KeyPath 都可以成功组合。例如,尝试使用 KeyPath.appending(path: AnyKeyPath) 进行组合时会失败,尽管 AnyKeyPath 实际上包含了组合所需的全部信息。在实际使用中,开发者应进行额外测试来确保类型的兼容性。

WritableKeyPath vs ReferenceWritableKeyPath

WritableKeyPath 和 ReferenceWritableKeyPath 都可以用于表示一个可写的属性路径。两者的主要区别如下:

适用类型: WritableKeyPath 适用于值类型和引用类型,而 ReferenceWritableKeyPath 只能用于引用类型。

Swift Copied! struct A { var name: String = "" } // WritableKeyPath<A, String> let aNamePath = \A. name class B { var name: String = "" } // WritableKeyPath<B, String> let bNamePath: WritableKeyPath < B, String > = \B. name

实例声明要求: 使用 WritableKeyPath 时,实例必须由 var 声明才能修改属性;而使用 ReferenceWritableKeyPath 时,即使实例由 let 声明,属性依然可以被修改。

Swift Copied! // WritableKeyPath<A, String> let aNamePath = \A. name let a = A () a [ keyPath : aNamePath ] = " fat " // 编译错误,因 a 是 let 声明的 // ReferenceWritableKeyPath<B, String> let bNamePath: ReferenceWritableKeyPath < B, String > = \B. name let b = B () b [ keyPath : bNamePath ] = " bob " // 正确执行,尽管 b 是 let 声明的

专为引用类型设计: ReferenceWritableKeyPath 是专门为引用类型属性设计的。它是 WritableKeyPath 的一个特殊子类,为引用类型提供了额外的保证和潜在的优化。

Swift Copied! func strLength < T >( obj : T, strKeyPath : ReferenceWritableKeyPath < T, String >) -> Int { obj [ keyPath : strKeyPath ] . count } strLength ( obj : b, strKeyPath : \. name ) // 正常运行,B 是引用类型 strLength ( obj : a, strKeyPath : \. name ) // 编译错误,A 是值类型

Hashable 和 Equatable

虽然许多类型都遵循 Hashable 和 Equatable 协议,但 KeyPath 家族的成员在实现这些协议时有其独特之处。

由于 KeyPath 家族中的不同层级类型(如 KeyPath 和 AnyKeyPath )在内部实际上共享相同的信息,这使得跨类型的比较成为可能:

Swift Copied! let nameKeyPath: KeyPath < People, String > = \. name let nameAnyKeyPath: AnyKeyPath = \People. name // 比较 KeyPath<People, String> 和 AnyKeyPath print ( nameKeyPath == nameAnyKeyPath ) // true

同样,它们的 hashValue 计算也基于相同的内部信息:

Swift Copied! print ( nameKeyPath. hashValue == nameAnyKeyPath. hashValue ) // true

这一特性使得开发者在进行 KeyPath 比较或将 KeyPath 用作字典键时更加便捷。无论使用哪种类型的 KeyPath ,只要描述的是同一路径,都能作为相同的键:

Swift Copied! var keysCount: [ AnyKeyPath : Int ] = [ : ] keysCount [ nameKeyPath, default : 0 ] = keysCount [ nameKeyPath, default : 0 ] + 1 // KeyPath<People, String> keysCount [ nameKeyPath, default : 0 ] = keysCount [ nameAnyKeyPath, default : 0 ] + 1 // AnyKeyPath print ( keysCount [ \People. name ]) // Optional(2)

\.self

在声明 KeyPath 时,当希望 Value 表示类型本身时,可以使用 .self 。

Swift Copied! var texts = [ " b " , " o " , " b " ] // WritableKeyPath<[String], [String]> let array = \[ String ]. self texts [ keyPath : array ] = [ " f " , " a " , " t " ] print ( texts ) // ["f", "a", "t"] var numbers = [ 3 , 5 , 6 ] // WritableKeyPath<[Int], Int> let firstElement = \[ Int ]. self [ 0 ] // `self` 可以被省略,写成 `\[Int].[0]` numbers [ keyPath : firstElement ] = 10 print ( numbers ) // [10, 5, 6]

不少开发者在 SwiftUI 视图中会使用类似的代码:

Swift Copied! struct DemoView : View { let numbers = [ 3 , 5 , 6 , 8 , 5 , 3 ] var body: some View { VStack { ForEach ( numbers, id : \. self ) { number in Text ( number, format : . number ) } } } }

此时, ForEach 的构造方法如下:

Swift Copied! public init < Data : RandomAccessCollection , ID : Hashable >( _ data : Data, id : KeyPath < Data. Element , ID > , @ ViewBuilder content : @ escaping ( Data. Element ) -> Content )

通过 id: \.self ,我们将数组中的每个元素作为 ForEach 的唯一标识符(ID)。但如果数组中有重复的元素, ForEach 中的视图标识符会发生冲突,这个问题在添加或删除元素时尤为明显。因此,最佳做法是让元素遵循 Identifiable 协议,而不是直接使用元素本身作为 ID,以避免潜在的冲突。

性能

在之前的版本中,我认为通过 KeyPath 访问属性与直接访问属性的性能相当。然而,文章发布后,Rick van Voorden 与我通过邮件分享了他对 KeyPath 性能的研究。根据他的测试, KeyPath 的性能目前落后于直接属性访问(尤其是在引用类型中)。他认为,这可能是由于当前实现中缺少必要的优化所致。

他指出了一些需要关注的源码部分:

或许在未来的 Swift 版本中, KeyPath 在访问引用类型和结构体时能够提供相同的性能表现。

Rick van Voorden 是 Swift-CowBox 宏的开发者。该宏简化了为自定义类型实现写时复制(Copy On Write,COW)的过程,减少了重复编写代码的负担。

KeyPath 重要吗?

越来越多的开发者逐渐意识到了 KeyPath 的重要性和便利性,如今它已经被广泛应用于系统框架和第三方框架中。

例如,过去使用闭包的高阶函数,现在可以通过更优雅的 KeyPath 来实现:

Swift Copied! let peoples: [ People ] = [] // 传统方式 let names1 = peoples. map { $0 . name } // 基于 KeyPath 的方式 let names2 = peoples. map ( \. name )

在新的谓词宏中, KeyPath 也扮演了重要角色。由于它与实例无关的特性,可以很好地描述谓词条件:

Swift Copied! let predicate = #Predicate < Settings > { $0 . name == " abc " } // 宏展开后 Foundation. Predicate < Settings > ({ PredicateExpressions. build_Equal ( lhs : PredicateExpressions. build_KeyPath ( root : PredicateExpressions. build_Arg ( $0 ) , keyPath : \. name ) , rhs : PredicateExpressions. build_Arg ( " abc " ) ) })

在 Observation 框架中, KeyPath 还用于触发属性变化的通知:

Swift Copied! internal nonisolated func withMutation < Member , T >( keyPath : KeyPath < Settings, Member > , _ mutation : () throws -> T ) rethrows -> T { try _ $observationRegistrar. withMutation ( of : self , keyPath : keyPath, mutation ) }

KeyPath 与 @dynamicMemberLookup 结合使用也是一种常见的应用场景。这种方式既保证了内部数据的封装,又提供了灵活且类型安全的属性访问:

Swift Copied! @ dynamicMemberLookup final class Store < State >: ObservableObject { @ Published private var state: State subscript < T >( dynamicMember keyPath : KeyPath < State, T >) -> T { state [ keyPath : keyPath ] } ... } let userName = store. user // 对应 store.state.user

许多苹果官方框架提供的属性包装器(如 @ObservedObject 、 @StateObject )都体现了这一应用。

KeyPath 使开发者的代码更加优雅、安全,并具备更强的通用性。它是 Swift 语言功能逐步完善和强大的一个重要体现。

总结

KeyPath 是 Swift 语言中的核心特性之一,为我们提供了优雅、类型安全且灵活的方式来引用和操作类型的属性。它不仅在访问嵌套属性、处理泛型数据时提供了强大的能力,还能通过其与实例无关的特性,在编译时进行类型检查,确保代码的安全性与稳定性。