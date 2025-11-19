深入 iMessage 底层：一个 Agent 是如何诞生的

作为 Apple 生态的开发者，我们常常会面对一个微妙的悖论：系统本身具备强大的能力，但这些能力并不一定以公开 API 的形式向开发者开放。iMessage 正是其中的典型 —— 它深度融入 iOS 与 macOS，是用户日常沟通的核心载体，却始终没有提供可供开发者使用的自动化接口。 基于这个空白，我特别邀请了 imessage-kit 的作者 LingJueYa，分享他在构建这一工具时的探索路径。尽管项目以 TypeScript 实现，但其核心挑战几乎都来自 Apple 平台本身：解析以 2001 为纪元的时间戳、从二进制 plist 中恢复 NSAttributedString 内容、在 macOS 的沙盒体系下安全地读取资源、以及与 AppleScript 这种历史悠久的自动化机制打交道。 感谢 Ryan Zhu 促成这次分享。

前言

在 Photon AI，我们始终在思考：未来的 AI 与 Agent 应该是什么样子？难道我们会去浏览器输入一个一个网址使用 Agent，或下载 App 与所谓的 AI 男友/女友聊天吗？这听起来不仅不酷，也与我们在所有 Sci-Fi 中看到的未来完全不一样。

我们相信在未来世界里，AI 不应该以“功能”或“工具”的形态出现，而应该像一种生命，深度融入社会结构。我们的孩子看到 AI 时，不会像我们一样惊讶，更不会将其视作冷冰冰的程序。他们会像看向自己的朋友、同学那样看向 AI，是我们社会中的 First-Class Citizen。

抱着这样的愿景，我们开始思考，当下的我们应该如何做，才能让 Agent 看起来是我们生活中的一份子。有一天，我们突然灵光一现，为什么不将 Agent 带到 iMessage 中呢。在美国，几乎所有人每天都在使用 iMessage，数以百万计的消息在其中流动。它也许就是这个时代对 Agent 最自然、最原生的交互方式 —— 让 Agent 像朋友一样出现在你的对话列表里，甚至加入你的群聊。

于是，我们开始把这个设想从灵感变成现实，研发一个能让 AI 以真正“社交化方式”存在的基础设施。最终，我们构建了 imessage-kit —— 一个基于 TypeScript 的开源 iMessage 控制框架，让开发者能够以代码方式发送、接收、操控 iMessage 消息。

在构建 imessage-kit 的过程中，我们突破了众多技术难点，也重新想象了 AI 如何与人类沟通。

一、了解 iMessage 数据架构

1.1 数据库位置与结构

iMessage 的所有消息数据都存储在一个 SQLite 数据库中，位置就在这里：

Bash Copied! ~ /Library/Messages/chat.db

这个数据库从 iMessage 诞生之日起就存在了。如果你是老用户，数据库文件可能已经膨胀到几百 MB，甚至超过 1GB。

核心表结构：

chat.db 包含以下关键表： ├── message # 消息主表 ├── chat # 会话表（群聊/单聊） ├── handle # 联系人标识表（手机号/邮箱） ├── attachment # 附件表 ├── chat_message_join # 消息-会话关联表 ├── chat_handle_join # 会话-联系人关联表 └── message_attachment_join # 消息-附件关联表

1.2 时间戳转换：Mac 纪元时间

数据库里的时间戳可不是我们常见的 Unix 时间戳。比如：

408978598

如果你直接用 new Date(408978598) 去转换，得到的时间肯定是错的。

关键点：macOS 用的是自己的纪元时间（Epoch），起点是 2001-01-01，而不是 Unix 的 1970-01-01。

正确的转换方法是这样的：

tsx Copied! const MAC_EPOCH = new Date ( ' 2001-01-01T00:00:00Z ' ). getTime () function convertMacTimestamp ( timestamp : number ) : Date { // macOS 存储的是纳秒，需要除以 1000000 return new Date ( MAC_EPOCH + timestamp / 1000000 ) }

这是 macOS 和 iOS 系统的标准时间表示方式（Core Data timestamp），习惯了就很简单。

1.3 消息内容的编码：NSAttributedString

iMessage 的消息文本存储在两个字段里：

message.text ：纯文本消息

：纯文本消息 message.attributedBody ：富文本消息（以二进制 plist 格式存储的 NSAttributedString）

在 imessage-kit 项目中，我们用了两种策略来解析 attributedBody ：

策略 1：直接字符串匹配（快，但有点糙）

tsx Copied! const bufferStr = buffer . toString ( ' utf8 ' ) // 匹配可读字符（ASCII + 中文） const readableMatches = bufferStr . match ( / [ \x20-\x7E\u4e00-\u9fff ] {5,} / g )

通过正则表达式直接从二进制数据里提取可读文本，然后过滤掉 plist 关键字（比如 NSAttributedString 、 NSDictionary 之类）。

策略 2：借助 plutil 工具（精准，但慢一些）

Bash Copied! plutil -convert xml1 -o - " temp.plist "

macOS 自带的 plutil 工具能把二进制 plist 转成 XML 格式，然后我们从 XML 里提取 <string> 标签的内容。

这两种方法各有千秋：

方法 1 速度快，但偶尔会提取到乱七八糟的字符串

方法 2 很准确，但需要创建临时文件，还要调用系统命令

在实际项目中， imessage-kit 先试方法 1，如果不行再退回到方法 2，算是一个比较好的折中方案。

二、突破 macOS 的安全防护

2.1 Full Disk Access：必需的通行证

从 macOS Mojave（10.14）开始，Apple 对隐私保护下了狠手。 ~/Library/Messages 目录被列为受保护资源，没授权的程序根本进不去。

症状：

Bash Copied! $ sqlite3 ~/Library/Messages/chat.db Error: unable to open database " chat.db " : Operation not permitted

解决办法：

打开 系统设置 → 隐私与安全性 → 完全磁盘访问权限 点击 “+” 号，添加你常用的终端或 IDE（比如 Terminal、iTerm、VS Code、Cursor） 重启应用（这一步很重要，很多人忘了重启，结果权限没生效）

建议开发工具和终端都添加权限，确保在不同环境中都能正常运行。

2.2 SQLite WAL 模式的特殊性

iMessage 数据库用的是 SQLite 的 WAL（Write-Ahead Logging）模式，所以你会看到三个文件：

chat.db chat.db-shm # 共享内存文件 chat.db-wal # 预写日志文件

**重要特性：**新消息一来， chat.db-wal 会立刻更新，但主数据库文件 chat.db 可能会拖个几秒甚至几分钟才更新（得等检查点触发）。

这对实时消息监控影响挺大。如果你直接盯着 chat.db 文件的变化，延迟会很明显。更好的做法是：

用定时轮询（polling）数据库，而不是监听文件变化 以只读模式打开数据库，让 SQLite 自己处理 WAL 文件

tsx Copied! // 正确的做法 const db = new Database ( path , { readonly : true })

2.3 并发访问注意事项

SQLite 支持多读，但写操作会锁住数据库。 imessage-kit 特意以只读模式 ( readonly: true ) 打开数据库，避免冲突。

三、发送消息：AppleScript 的艺术与妥协

3.1 为什么是 AppleScript？

Apple 没有给 iMessage 提供官方 API。作为开发者，我们唯一能用的官方自动化工具就是 AppleScript—— 这门 1993 年诞生的古老脚本语言。

一个简单的发送例子：

Shell Copied! tell application " Messages " set targetBuddy to buddy " +1234567890 " send " Hello from automation! " to targetBuddy end tell

但实际用起来，里面门道可不少。

3.2 字符转义问题

AppleScript 对特殊字符特别挑剔，必须老老实实转义：

tsx Copied! // 错误的做法 const text = ' He said "Hello" ' const script = ` send " ${ text } " to targetBuddy ` // 会直接报语法错误！ // 正确的做法 function escapeAppleScriptString ( str : string ) : string { return str . replace ( / \\ / g , ' \\\\ ' ) // 反斜杠 . replace ( / " / g , ' \\ " ' ) // 双引号 . replace ( /

/ g , ' \\ n ' ) // 换行 . replace ( / \r / g , ' \\ r ' ) // 回车 . replace ( / \t / g , ' \\ t ' ) // 制表符 }

3.3 沙盒限制的绕过方案

如果你想发送文件附件，会遇到一个更头疼的问题：macOS 的沙盒限制。

**问题：**Messages.app 运行在沙盒里，只能访问特定目录（比如 Documents、Downloads、Pictures）。如果你的文件在别的地方，发送会直接失败。

**解决办法：**把文件临时复制到 ~/Pictures 目录

-- 绕过沙盒：复制到 Pictures 目录 set picturesFolder to POSIX path of (path to pictures folder) set targetPath to picturesFolder & "imsg_temp_1234567890_file.pdf" do shell script "cp " & quoted form of "/restricted/path/file.pdf" & " " & quoted form of targetPath -- 发送文件 set theFile to (POSIX file targetPath) as alias send theFile to targetBuddy -- 延迟确保上传完成（尤其是 iMessage） delay 3

而我们则在 imessage-kit 中专门做了个 TempFileManager ，会自动扫描并清理 ~/Pictures 下的 imsg_temp_* 文件。

3.4 文件发送延迟

不同大小的文件需要不同的延迟时间，确保 iMessage 能顺利上传到 iCloud：

tsx Copied! function calculateFileDelay ( filePath : string ) : number { const sizeInMB = getFileSizeInMB ( filePath ) if ( sizeInMB < 1 ) return 2 // < 1MB: 2 秒 if ( sizeInMB < 10 ) return 3 // 1-10MB: 3 秒 return 5 // > 10MB: 5 秒 }

3.5 群组消息的 ChatId 处理

给群聊发消息比单聊复杂得多，因为得用 chatId ：

tell application "Messages" set targetChat to chat id "chat45e2b868ce1e43da89af262922733382" send "Hello group!" to targetChat end tell

怎么获取 chatId？

直接从数据库的 chat 表里查：

SQL Copied! SELECT chat . guid AS chat_id, chat . display_name AS name , ( SELECT COUNT ( * ) FROM chat_handle_join WHERE chat_id = chat . ROWID ) > 1 AS is_group FROM chat WHERE is_group = 1

ChatId 格式说明：

群聊：用 GUID（比如 chat45e2b868ce1e43da... ）

） 单聊：可能是 iMessage;+1234567890 或直接是 +1234567890

或直接是 AppleScript 格式： iMessage;+;chat45e2b868... （需要标准化处理）

为了方便开发者使用，我们在 imessage-kit 内置了智能的 chatId 标准化逻辑，能自动处理这些格式差异。

四、实时监控：轮询与性能优化

区别传统的 iMessage 自动化，iMessage Agent 需要我们能够及时获取 iMessage 消息，并让 Agent 进行回复。根据研究显示，500 毫秒左右的延迟就会被人类感知到，并产生不适的感觉。在实际实践过程中，我们发现了实时监控消息中的许多“坑”，最终选择了通过轮询和增量查询。

4.1 为什么选轮询而不是事件监听？

很多人问：为什么不用文件系统监听（比如 fs.watch ）来检测新消息？

原因有几点：

WAL 模式导致 chat.db 更新有延迟 文件监听会触发太多误报（数据库内部操作也会改文件） 轮询结合时间戳查询更靠谱

最佳轮询间隔：

tsx Copied! // 太快：浪费 CPU pollInterval : 500 // 太慢：延迟明显 pollInterval : 10000 // 甜点：2 秒 pollInterval : 2000 // 默认值

2 秒是在我们开发 imessage-kit 中尝试了多次，在响应速度和系统负载之间找到的平衡点。

4.2 增量查询与去重

每次轮询只查上次检查之后的新消息：

tsx Copied! // 重叠时间动态调整：取 1 秒和轮询间隔的较小值 const overlapMs = Math . min ( 1000 , this . pollInterval ) const since = new Date ( lastCheckTime . getTime () - overlapMs ) const { messages } = await db . getMessages ({ since , excludeOwnMessages : false // 先获取所有消息（包括自己的） }) // 用 Map 去重 const seenMessageIds = new Map < string , number >() const newMessages = messages . filter ( msg => ! seenMessageIds . has ([ msg . id ]( http : //msg.id)))

**为什么要重叠时间？**防止在时间边界上丢消息（时钟精度和数据库写入顺序的问题）。

五、跨运行时支持：Bun vs Node.js

5.1 数据库驱动的选择

imessage-kit 有一个很巧妙的设计，能自动检测运行时环境：

tsx Copied! async function initDatabase () { if ( typeof Bun !== ' undefined ' ) { // Bun 运行时 - 使用内置 SQLite const bunSqlite = await import ( ' bun:sqlite ' ) Database = bunSqlite . Database } else { // Node.js 运行时 - 使用 better-sqlite3 const BetterSqlite3 = await import ( ' better-sqlite3 ' ) Database = BetterSqlite3 . default } }

不同的运行时各有各的特点：

Bun (bun ) ：内置驱动，零依赖，启动更快，内存占用更小

：内置驱动，零依赖，启动更快，内存占用更小 Node.js (better-sqlite3)：成熟稳定，社区支持好，生态完善

5.2 Bun 的零依赖优势

用 Bun 最大的好处就是：零外部依赖。

JSON Copied! // Node.js " dependencies " : { " better-sqlite3 " : " ^11.0.0 " } // Bun " dependencies " : {} // 完全零依赖！

对于喜欢极简风格的项目，这是个不小的优势。

六、真实场景与应用案例

在开发完 imessage-kit ，Photon AI 团队内部也用它做了一些小尝试，我们甚至用它接管了我们的 iMessage 账号，给投资人介绍我们的公司。在使用过程中，我们又为 imessage-kit 加入了许多更贴近开发者习惯的能力，例如更直观的语法与链式调用。下面是一些使用 imessage-kit 可以实现的功能案例。

6.1 自动化回复机器人

基于消息内容的智能回复（当然可以连上 Agent，实现真正的智能回复）：

tsx Copied! // 启动监听 await sdk . startWatching ({ onDirectMessage : async ( message ) => { await sdk . message ( message ) . ifFromOthers () . matchText ( / 紧急 | urgent / i ) . replyText ( ' 收到！我会尽快处理。 ' ) . execute () } })

6.2 消息数据分析

用 SDK 做消息数据分析特别方便：

tsx Copied! const result = await sdk . getMessages ({ since : new Date ( ' 2024-01-01 ' ), limit : 10000 }) // 统计最活跃的联系人 const senderCounts = new Map () for ( const msg of result . messages ) { senderCounts . set ( msg . sender , ( senderCounts . get ( msg . sender ) || 0 ) + 1 ) } // 按发送次数排序 const sorted = Array . from ( senderCounts . entries ()) . sort (( a , b ) => b [ 1 ] - a [ 1 ]) . slice ( 0 , 10 ) console . log ( ' Top 10 最活跃联系人： ' , sorted )

你还可以进一步分析消息的时间分布、群聊活跃度、附件类型统计等等。

6.3 Webhook 集成

把 iMessage 通知转发到其他系统（比如 Slack、Discord）：

tsx Copied! const sdk = new IMessageSDK ({ webhook : { url : ' <YOUR_WEBHOOK_URL> ' , }, }) await sdk . startWatching ()

这对团队协作或者监控重要消息特别有用。

6.4 发送消息追踪机制

imessage-kit 实现了 OutgoingMessageManager 来追踪发送的消息。通过启动 watcher，可以在发送后立即获取消息对象：

tsx Copied! // 启动 watcher await sdk . startWatching () // 发送消息并获取确认 const result = await sdk . send ( ' +1234567890 ' , ' Hello! ' ) if ( result . message ) { console . log ( ' 消息 ID: ' , [ result . message . id ]( http : //result.message.id)) console . log ( ' 发送时间: ' , [ result . message . date ]( http : //result.message.date)) }

工作原理：

发送前创建 MessagePromise ，记录发送时间、内容、chatId AppleScript 执行发送 Watcher 轮询检测到新消息后，通过时间戳和内容匹配 匹配成功后 resolve Promise，返回完整的 Message 对象

匹配逻辑考虑了 chatId 的多种格式（ iMessage;-;recipient vs recipient ），自动提取核心标识符进行匹配。

6.5 临时文件自动清理

为了绕过沙盒限制，发送附件时会临时复制文件到 ~/Pictures 。 TempFileManager 负责自动清理这些文件：

工作流程：

文件命名规则：所有临时文件以 imsg_temp_ 为前缀 启动时清理：SDK 初始化时清理遗留的旧文件 定期清理：每 5 分钟扫描一次，删除超过 10 分钟的文件 销毁时清理：SDK 关闭时清理所有临时文件

tsx Copied! // TempFileManager 配置 const DEFAULT_CONFIG = { maxAge : 10 * 60 * 1000 , // 文件保留 10 分钟 cleanupInterval : 5 * 60 * 1000 , // 每 5 分钟清理一次 }

这个机制确保了即使程序异常退出，临时文件也会在下次启动时被清理。

6.6 消息去重机制

Watcher 使用 Map<string, number> 记录已处理的消息 ID，防止重复处理：

tsx Copied! private seenMessageIds = new Map < string , number >() // 每次检查时 const newMessages = messages . filter ( msg => ! this . seenMessageIds . has ( msg . id )) // 标记为已处理 for ( const msg of newMessages ) { this . seenMessageIds . set ( msg . id , Date . now ()) } // 定期清理（保留最近 1 小时的记录） if ( this . seenMessageIds . size > 10000 ) { const hourAgo = Date . now () - 3600000 for ( const [ id , timestamp ] of this . seenMessageIds . entries ()) { if ( timestamp < hourAgo ) { this . seenMessageIds . delete ( id ) } } }

关键点：

使用 Map 而非 Set，存储时间戳用于清理

阈值触发清理（超过 10000 条记录时）

只保留最近 1 小时的记录，防止内存泄漏

轮询时设置重叠时间（1秒）防止边界丢失

七、踩过的坑与解决方案

7.1 发送消息后立即获取的问题

**问题：**调用 send() 后没法马上拿到发送的消息对象，返回值是 undefined 。

**原因：**AppleScript 发送消息是异步的，消息写入数据库得花点时间。

解决办法：

tsx Copied! // 启动 watcher await sdk . startWatching () // 发送消息（watcher 会捕获并返回） const result = await sdk . send ( ' +1234567890 ' , ' Hello! ' ) if ( result . message ) { console . log ( ' 消息 ID: ' , result . message . id ) }

imessage-kit 做了一个 OutgoingMessageManager ，通过时间戳和内容匹配来关联发送的消息。

7.2 附件路径的 ~ 符号

数据库里存的附件路径可能带 ~ ：

~/Library/Messages/Attachments/abc/def/IMG_1234.heic

解决办法：

tsx Copied! import { homedir } from ' os ' const fullPath = rawPath . startsWith ( ' ~ ' ) ? rawPath . replace ( / ^ ~ / , homedir ()) : rawPath

八、性能优化

8.1 数据库查询优化

慢查询例子：

SQL Copied! -- 糟糕：全表扫描 SELECT * FROM message WHERE text LIKE ' %关键词% '

优化后：

SQL Copied! -- 用索引 + 限制时间范围 SELECT * FROM message WHERE date >= ? AND text LIKE ' %关键词% ' ORDER BY date DESC LIMIT 100

8.2 并发发送控制

同时发多条消息时，用信号量（Semaphore）限制并发：

tsx Copied! class Semaphore { private running = 0 private waiting : Array < () => void > = [] constructor ( private readonly limit : number ) {} async acquire () : Promise <() => void > { while ( this . running >= this . limit ) { await new Promise < void >( resolve => this . waiting . push ( resolve )) } this . running ++ // 返回 release 函数 return () => { this . running -- const next = this . waiting . shift () if ( next ) next () } } async run < T >( fn : () => Promise < T >) : Promise < T > { const release = await this . acquire () try { return await fn () } finally { release () } } } // 使用方式 const sem = new Semaphore ( 5 ) // 最多 5 个并发 await sem . run (() => sendMessage ( ... ))

在 imessage-kit 中，我们已经为开发者提供了默认的并发限制支持，默认并发上限是 5，防止一次发太多消息把 Messages.app 搞挂。

8.3 长时运行的内存管理

对于需要长时间运行的监听服务， imessage-kit 在 watcher 里用 Map 记录处理过的消息 ID。项目中实现了自动清理机制：

tsx Copied! // 当 Map 大小超过阈值时触发清理 if ( this . seenMessageIds . size > 10000 ) { const hourAgo = Date . now () - 3600000 // 1 小时前 for ( const [ id , timestamp ] of this . seenMessageIds . entries ()) { if ( timestamp < hourAgo ) { this . seenMessageIds . delete ( id ) } } }

这个策略在消息量大时能有效控制内存占用，只保留最近 1 小时的消息记录，帮助开发者减轻需要自己控制内存的负担。

九、当前方案的限制与解决方案

9.1 已知限制

imessage-kit 基于 AppleScript 与本地数据库读取实现，作为一个开源 SDK，它已经能完成大部分核心操作。但由于苹果未开放相关 API，它在系统级能力上仍存在一些无法突破的限制，例如：

消息编辑 - 无法编辑已发送的消息 消息撤回 - 无法在 2 分钟内撤回消息 Tapback 反应 - 只能读取反应，无法发送（爱心、点赞、哈哈等） 打字指示器 - 无法发送/接收实时打字状态 消息特效 - 无法发送带特效的消息（烟花、五彩纸屑、气球等） 已读回执 - 无法标记消息为已读/未读 贴纸发送 - 无法发送 iMessage 贴纸 语音消息 - 无法发送带波形显示的语音消息 FaceTime 集成 - 无法创建 FaceTime 链接或监听通话状态

除此之外，AppleScript 天生存在稳定性不足、并发能力弱的问题；并且整个系统依赖用户的 iCloud 账号，也需要部署在一台固定的 Mac 上，限制了扩展性。

9.2 Advanced iMessage Kit：突破系统限制的下一代基础设施

在对上述问题进行深入研究后，我们打造了 Advanced iMessage Kit。它通过一套全新的技术架构绕过了 AppleScript 的局限，真正实现了几乎所有 iMessage 能力，并通过构建一整套全新的基础设施来承载底层服务，实现更高的并发，以及更稳定的服务。

换而言之，我们给 Agent 配了一台手机。我们开源了 Advanced iMessage Kit 的部分代码，并欢迎更多人将 Agent 带入 iMessage 中。

结语

iMessage 自动化是个充满挑战但又特别有意思的技术领域。从底层数据库结构到 AppleScript 脚本编写，从系统权限控制到性能优化，每一个环节都需要深入了解 macOS 的运行机制。

为了让更多开发者能够轻松探索这个领域，我们将上述能力全部封装成了一个开源、免费的 TypeScript SDK。它将复杂的 iMessage 操作简化成易理解、易集成的 API，帮助你在几分钟内完成过去需要数天才能实现的任务。

对于需要更强能力、但又不希望自购 Mac 进行自托管的开发者，我们也提供了更完善的 Advanced iMessage Kit。它不仅解锁了更多系统级功能，也显著降低了部署与配置的复杂度。

我们也在持续探索 AI Agent 交互的更多可能性，包括让 Agent 在 iMessage 中有更流畅，更舒服的体验，主动发送消息，知道什么时候停止，也不会一发就发一长段回复。我们也在内部尝试一些更大胆、更有趣的方向，在成熟后会继续与社区分享。

如果你发现了 imessage-kit 中的任何问题，欢迎在 Github 上面提交 Issue 或者 PR。如果这个项目对你有所帮助，一颗 Star 就足以支持我们继续把这件事做得更好。

