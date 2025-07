Default Actor Isolation：好初衷带来的新问题

尽管 Swift 严格并发检查的初衷是好的,但对于很多单线程场景来说,却明显增加了开发者的负担。开发者不得不在代码中添加一些并不必要的 Sendable 、 @MainActor 等声明,只为了满足编译器的要求。Swift 6.2 新增的 Default Actor Isolation 功能将极大地改善这种状况,减少不必要的样板代码。本文将对 Default Actor Isolation 功能进行介绍,并指出在使用该功能后需要注意的一些情况。

很多开发者在开启 Swift 严格并发检查后会发现,一些原本运行良好的代码会出现大量的警告甚至错误。尤其是那些单线程代码,明明就运行在 MainActor 上,却仍然无法编译通过。为此,开发者需要对这些代码进行不少调整才能满足编译器的要求。

之所以出现这种情况,是因为在 Swift 6.2 之前,编译器对并发的默认推断策略是:如果一个函数或类型没有显式声明或推断出隔离域,则将其视为非隔离(non-isolated),这意味着它可以被并发使用。即便你明知这个模块的绝大多数代码只运行在 MainActor 中,但仍缺乏统一向编译器表明这一事实的手段。

Default Actor Isolation 功能(SE-0466)正是用来解决这个问题的。该功能为开发者提供了在 Target 范围内统一向编译器表明这些代码运行在 MainActor 之上的能力。设置后,编译器在编译该 Target 代码时,会对没有明确标注隔离域的代码隐式推断为隔离到 @MainActor 中,从而减少开发者的负担。

在 Xcode 26 中,新创建的项目已经默认启用了这个选项,并将默认隔离域设置为 MainActor 。如果你想将项目的 Default Actor Isolation 恢复成之前的行为,可以在 Build Settings 中进行修改。

对于 SPM,仍采用默认非隔离的设置。你可以用如下方式将一个 Target 的 Default Actor Isolation 设置为 MainActor :

或许一些开发者会注意到,如果你在 Xcode 26 的 SwiftData 模板项目中添加如下代码,会报错:

之所以出现这个问题,是因为 Xcode 26 的模板代码都将 Default Actor Isolation 设置为了 MainActor 。在上面的代码中, DataHandler 由于是一个 Actor ,Swift 编译器会尊重它的隔离域(而不使用默认 MainActor),但 Item 的声明没有添加任何标注,编译器会将其隐式推断为只能运行在 MainActor 中(可以理解为编译器帮我们增加了一个 @MainActor )。如此一来,我们在一个非 MainActor 的隔离域( DataHandler )中创建 Item 就违反了安全并发的原则。

解决这个问题很简单。在 Item 的声明前添加 nonisolated ,这样 Swift 编译器就不会对 Item 应用默认隔离推断了。 Item 类型也就可以运行在不同的隔离域当中了。

当然,如果你只是想让某个属性或方法从默认隔离域中脱离出来,可以直接在其前面添加 nonisolated 即可。

var name: String = " example " // 运行在 MainActor

需要注意的是,由于 Swift 6.2 对 nonisolated 的语义进行了重要调整(引入了 nonisolated(nonsending) 作为默认行为(启用 NonisolatedNonsendingByDefault )), nonisolated 异步方法现在会继承调用者的隔离域,而不是像之前那样强制切换到后台执行。如果你确实需要强制方法在后台线程执行,应该使用 @concurrent 注解:

如果你在一个 Default Actor Isolation 为 MainActor 的项目中需要大量添加 nonisolated 时,你就要考虑是否应该继续使用该模式了。一种解决方式是将项目的默认隔离改成 nonisolated ,另一种方式是将这部分代码剥离到另一个 Target 中,使用之前的 nonisolated 默认隔离推断方式。

从某种角度来说,Default Actor Isolation 在减轻开发者负担的同时,也会促进更多人采用模块化编程。

尽管在大多数情况下,我们可以将 Default Actor Isolation 设置为 MainActor 视作自动为未标注的类型添加 @MainActor ,但在个别情况下,两者之间还是会有一些差异。比如下面的代码:

if let observer = notificationObserver {

这段代码在 Default Actor Isolation 为 nonisolated 时可以正确编译,但如果切换成 MainActor 后会出现编译错误:

此时编译器会认为内部嵌套类型的 deinit 并非在同一个隔离域中。我们必须在 deinit 前添加 isolated 或 @MainActor 才能让编译器将这个 deinit 视作运行在 @MainActor 中。

if let observer = notificationObserver {

我并不确定这个差异是故意设计的还是目前的一个缺陷,但至少在包含嵌套类型的声明场景中,Default Actor Isolation 为 MainActor 与显式的 @MainActor 并不完全等同。

几天前,我创建的 ObservableDefaults 宏收到了一个 Issue,使用者表示在 Xcode 26 中,当 Default Actor Isolation 为 MainActor 时,会出现编译错误:

// ERROR: Main actor-isolated synchronous instance method 'userDefaultsDidChange' cannot be marked as '@Sendable'

@ Sendable // ERROR: Main actor-isolated synchronous instance method 'userDefaultsDidChange' cannot be marked as '@Sendable'

刚看到这个 Issue 时我有些疑惑,因为在 ObservableDefaults 宏的实现中,特别对 @MainActor 做了处理。当发现用户声明的类型标注了 @MainActor 后,会在生成的代码中有相应的应对。下面这段代码就是在宏中用来判断是否给类型添加了 @MainActor 标注的:

