Core Data 改革：实现 SwiftData 般的优雅并发操作

SwiftData,作为 Core Data 的后继者,引入了众多创新和现代化的设计思想。尽管它已经推出一段时间,但许多开发者还未在他们的项目中采用。这种状况部分是因为 SwiftData 对操作系统版本的要求较高,另一方面,由于 SwiftData 在某些功能方面还不够成熟,即便操作系统版本符合要求,开发者也可能因为功能限制而选择继续使用 Core Data。我们是否能将 SwiftData 中的一些卓越设计理念和巧妙实现,融合到 Core Data 的实际使用中呢?本文旨在探讨如何在 Core Data 中引入类似 SwiftData 的优雅和安全的并发操作,以实现一个 @ModelActor 的 Core Data 版本。

perform VS @ModelActor

尽管在理论上,只需要遵循一个简单原则即可在 Core Data 中安全地进行并发操作:托管对象应仅在其绑定的托管对象上下文及相应线程中被操作。然而,要遵守这个规则,完全取决于开发者的耐心和经验,而编译器在这方面无法提供帮助。因此,在 Core Data 的并发代码实践中,广泛使用基于上下文的 perform 方法,这种做法既繁琐又难以控制。

SwiftData 克服了这些障碍。通过采用 Swift 的现代并发模型,开发者可以避开 perform ,将数据操作逻辑封装在一个 Actor 中。此外,SwiftData 还引入了 @ModelActor 宏,允许 Actor 在特定线程中执行,为开发者提供了一种优雅、安全、高效的并发操作方式。

Swift Copied! @ ModelActor actor DataHandler { func updateItem ( identifier : PersistentIdentifier, timestamp : Date ) throws { guard let item = self [ identifier, as : Item. self ] else { throw MyError. objectNotExist } item. timestamp = timestamp try modelContext. save () } }

推荐阅读 关于 Core Data 并发编程的几点提示 了解更多关于 Core Data 并发操作的建议。同时,浏览 SwiftData 中的并发编程 可以深入了解 SwiftData 在并发操作方面的创新之处。

自定义 Actor 执行者

自 Swift 5.5 引入新并发模型以来, Actor 已经成为开发者执行串行操作的首选机制。然而,这种新的并发设计有意识的模糊了代码的实际运行方式和细节,使得很长一段时间,开发者都无法决定 Actor 的具体执行位置( 也就是所在的线程 )。

遵循 Core Data 并发操作的基本原则,所有对托管对象的操作都必须在其所属上下文的线程上执行。这个限制意味着我们无法直接将 Actor 模型应用于 Core Data 的并发操作中。

然而,Swift 社区通过 SE-392 提案,提出了自定义 Actor 执行者的概念,并在 Swift 5.9 中实现了这一功能。SwiftData 利用这一新特性,为开发者提供了一种全新的并发开发体验。

这意味着,我们现在可以为 Actor 创建一个 Executor ,用它来替换 Actor 默认的任务调度机制。

创建自定义 Executor

在构建自定义 Actor 执行者之前,了解一些基本概念是必要的:

Executors 协议 :一个基本的执行器,不提供任何调度顺序的保证,可以并行或串行地执行提交的任务。

:一个基本的执行器,不提供任何调度顺序的保证,可以并行或串行地执行提交的任务。 SerialExecutor 协议 :一个串行执行器,符合 Executors 协议。它保证任务的互斥执行,也就是说一次只能执行一个任务。这个协议被 Actor 用来实现他们的串行执行语义。

:一个串行执行器,符合 协议。它保证任务的互斥执行,也就是说一次只能执行一个任务。这个协议被 Actor 用来实现他们的串行执行语义。 UnownedSerialExecutor :一个优化过的 SerialExecutor 引用类型,它为 Swift 并发运行时提供了高效的执行器引用机制,从而避免不必要的开销。这有助于提升 Swift 并发编程的性能。

:一个优化过的 引用类型,它为 Swift 并发运行时提供了高效的执行器引用机制,从而避免不必要的开销。这有助于提升 Swift 并发编程的性能。 ExecutorJob :一个可以被执行的任务类型,支持 Sendable 协议且不可复制( @noncopyable )。执行者在需要执行任务时,会调用 ExecutorJob.runSynchronously(on:) 方法,该方法会消耗掉 ExecutorJob 实例,并在指定的执行者上同步执行任务。

:一个可以被执行的任务类型,支持 协议且不可复制( )。执行者在需要执行任务时,会调用 方法,该方法会消耗掉 实例,并在指定的执行者上同步执行任务。 UnownedExecutorJob:作为 ExecutorJob 的补充类型,它是可复制的,使得任务存储和传递变得更加容易。

为 Actor 构建自定义执行者时,大致步骤如下:

声明一个遵循 SerialExecutor 协议的类型。

协议的类型。 在其内部实现一个可以进行串行操作的机制。

在 enqueue 方法中,将 ExecutorJob 转换为 UnownedExecutorJob 并提交给串行机制执行。

具体的实现示例如下所示:

Swift Copied! public final class CustomExecutor : SerialExecutor { // 串行工具 private let serialQueue: DispatchQueue public init ( serialQueue : DispatchQueue ) { self . serialQueue = serialQueue } public func enqueue ( _ job : consuming ExecutorJob ) { // 转换 ExecutorJob 为 UnownedJob let unownedJob = UnownedJob ( job ) let unownedExecutor = asUnownedSerialExecutor () // 在串行队列中执行任务 serialQueue. async { unownedJob. runSynchronously ( on : unownedExecutor ) } } // 转换自身为 UnownedSerialExecutor public func asUnownedSerialExecutor () -> UnownedSerialExecutor { UnownedSerialExecutor ( ordinary : self ) } }

对于 Core Data 的应用场景,我们可以直接利用托管对象上下文的 perform 方法作为串行操作的工具。经过适当调整后的实现如下:

Swift Copied! public final class NSModelObjectContextExecutor : @ unchecked Sendable , SerialExecutor { public final let context: NSManagedObjectContext public init ( context : NSManagedObjectContext ) { self . context = context } public func enqueue ( _ job : consuming ExecutorJob ) { let unownedJob = UnownedJob ( job ) let unownedExecutor = asUnownedSerialExecutor () context. perform { unownedJob. runSynchronously ( on : unownedExecutor ) } } public func asUnownedSerialExecutor () -> UnownedSerialExecutor { UnownedSerialExecutor ( ordinary : self ) } }

通过将此执行者应用于 Actor ,我们能够确保该 Actor 内的所有操作(构造函数除外)均在其托管对象上下文对应的线程上执行。

构建 Actor

在 Actor 中引入自定义执行者非常直接,仅需声明一个 unownedExecutor 属性。编译器识别到 Actor 包含此属性后,将通过此执行者进行任务调度。

Swift Copied! public nonisolated var unownedExecutor: UnownedSerialExecutor

借此,我们便能够实现一个类似于 SwiftData,用于处理 Core Data 并发操作的 Actor 。

Swift Copied! actor DataHandler { public nonisolated let modelExecutor: CoreDataEvolution.NSModelObjectContextExecutor public nonisolated let modelContainer: CoreData.NSPersistentContainer public init ( container : CoreData.NSPersistentContainer ) { // 初始化私有上下文 let context = container. newBackgroundContext () // 实例化自定义执行者 modelExecutor = CoreDataEvolution. NSModelObjectContextExecutor ( context : context ) modelContainer = container } // 获取 Actor 所需的自定义执行者(UnownedSerialExecutor) public nonisolated var unownedExecutor: UnownedSerialExecutor { modelExecutor. asUnownedSerialExecutor () } // 用于 Actor 中数据操作的托管对象上下文 public var modelContext: NSManagedObjectContext { modelExecutor. context } // 实现类似于 SwiftData 的托管对象访问机制 public subscript < T >( id : NSManagedObjectID, as _ : T. Type ) -> T ? where T : NSManagedObject { try ? modelContext. existingObject ( with : id ) as? T } }

实现 @NSModelActor 宏:简化 Core Data 并发操作

在 SwiftData 中,开发者仅需使用 @ModelActor 宏即可自动完成上文中的繁琐设置。为了提供相似的开发体验,我们引入了针对 Core Data 的 @NSModelActor 宏。

首先,我们对 Actor 的声明进行抽象化,引入 NSModelActor 协议:

Swift Copied! public protocol NSModelActor : Actor { /// 为 NSModelActor 指定的 NSPersistentContainer nonisolated var modelContainer: NSPersistentContainer { get } /// 协调模型 actor 访问的执行者。 nonisolated var modelExecutor: NSModelObjectContextExecutor { get } } extension NSModelActor { /// 模型 actor 的执行者的优化、非拥有引用。 public nonisolated var unownedExecutor: UnownedSerialExecutor { modelExecutor. asUnownedSerialExecutor () } /// 序列化运行在模型 actor 上代码的上下文。 public var modelContext: NSManagedObjectContext { modelExecutor. context } /// 根据指定的标识符返回模型,向下转型为适当的类。 public subscript < T >( id : NSManagedObjectID, as _ : T. Type ) -> T ? where T : NSManagedObject { try ? modelContext. existingObject ( with : id ) as? T } }

随后,声明 @NSModelActor 宏,该宏需符合 ExtensionMacro 和 MemberMacro 协议:

Swift Copied! @ attached ( member, names : named ( modelExecutor ) , named ( modelContainer ) , named ( init )) @ attached ( extension, conformances : NSModelActor ) public macro NSModelActor () = #externalMacro ( module : " CoreDataEvolutionMacrosPlugin " , type : " NSModelActorMacro " )

由于无需对原始代码进行任何特殊处理,因此宏的实现相对简单:

Swift Copied! public enum NSModelActorMacro {} extension NSModelActorMacro : ExtensionMacro { public static func expansion ( of _ : SwiftSyntax.AttributeSyntax, attachedTo _ : some SwiftSyntax.DeclGroupSyntax, providingExtensionsOf type : some SwiftSyntax.TypeSyntaxProtocol, conformingTo _ : [ SwiftSyntax.TypeSyntax ] , in _ : some SwiftSyntaxMacros.MacroExpansionContext ) throws -> [ SwiftSyntax.ExtensionDeclSyntax ] { // 生成符合 NSModelActor 协议的扩展代码 let decl: DeclSyntax = """ extension \( type. trimmed ) : CoreDataEvolution.NSModelActor {} """ guard let extensionDecl = decl. as ( ExtensionDeclSyntax. self ) else { return [] } return [ extensionDecl ] } } extension NSModelActorMacro : MemberMacro { public static func expansion ( of _ : AttributeSyntax, providingMembersOf _ : some DeclGroupSyntax, conformingTo _ : [ TypeSyntax ] , in _ : some MacroExpansionContext ) throws -> [ DeclSyntax ] { // 添加构造器及所需属性 [ """ public nonisolated let modelExecutor: CoreDataEvolution.NSModelObjectContextExecutor public nonisolated let modelContainer: CoreData.NSPersistentContainer public init(container: CoreData.NSPersistentContainer) { let context = container.newBackgroundContext() modelExecutor = CoreDataEvolution.NSModelObjectContextExecutor(context: context) modelContainer = container } """ , ] } }

现在,开发者就可以在 Core Data 中享受与 SwiftData 一样的优雅、安全的并发操作了!

SerialExecutor 和 ExecutorJob 仅支持在 iOS 17、macOS 14 及以上系统使用,目前还不能在较低版本的系统中应用。希望苹果公司能够像之前对并发模型所做的那样,将这部分 API 兼容到更低版本的系统,让更多开发者能够受益。

为便于广大开发者使用,我已将上述代码整合至 CoreDataEvolution 库中,并期待将 SwiftData 中获得的灵感逐步在此库中实现,同时也欢迎更多开发者的参与。

结语

在 Let’s VisionOS 2024 活动中,我进行了题为 新框架、新思维:探索 Observation 与 SwiftData 的演讲,核心旨在于强调:虽然新框架旨在解决旧框架的问题,我们却不应受旧有经验和习惯的束缚。应以开放心态,从新角度学习和应用这些工具,把采纳新框架视为向更安全、更现代化转型的良机。

探索新框架的价值不仅在于应用它们的新 API,更重要的是,通过它们的设计理念启发我们优化传统框架的开发方式。因此,哪怕在长时间内你还不能使用 SwiftData、SwiftUI、Observation 等新框架,我依然鼓励开发者深入了解并学习它们,让这些新的设计理念丰富你的知识库。