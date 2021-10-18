聊聊两年来我使用【健康笔记】的体会以及近几年的身体状况

2019 年中，我有了开发用于记录自己健康数据 app 的想法，并在同年 10 月完成了【健康笔记】第一个很简陋的版本。到今天，我已经使用健康笔记两年了。

从记录的数据来看，手术后这几年身体的各项指标还算保持的不错，尽管并没有达到非常理想的状态，但同我个人之前的指标比较，已经改善太多，希望能够长期保持下去。

身体指标数据在积累到一定的量后可以反映出很多的问题和细节，不少情况下身体的主观感受同检查的结构是有不小偏差的。

很多时候尽管自我感觉相当不错，指标提醒我需要休息并作适度调整。结合主观和客观的信息综合判断，有利于更好的了解自己的身体状态。

另外，通过分析不同指标之间的趋势差异，也给了医生和我调整药物、调整运动量等多方面的依据。

肌酐从发病时的 2100，透析期间长期维持的 1100，在手术后 3 年终于降到标准值（接近标准值上限）。尽管移植手术后第 4 天因为突发状况进行了二次手术，好在有惊无险。虽然尽管有点小反复，不过总体的趋势还是向好的。尿素氮的趋势基本维持同肌酐一致，但始终没有降到标准范围内。

在术后三年时间中，我始终坚持运动，体重从术前的 82 kg 控制到目前的 67 kg。体脂从术后的 28%降到了目前的 14%。结合自己的身体感受和数据趋势不断调整着运动量和运动内容（中间一度追求更低的体脂，在体重降到 64 kg、体脂率为 12%时无论是主观感觉还是客观数据都不很令人满意，随即放弃）。

同我使用【健康笔记】主要记录自己的数据不同，我的太太用它主要来记录我家毛孩子的各种情况，比如：施打疫苗、洗澡美容、身体异常以及各种小错误😅等等。

几个月前，我的狗狗查出了早期肾衰，于是又为他建立了同我类似的生化指标笔记。

狗狗经过几个月的调整，指标还算稳定，主要的指标都有改善的状况。

【健康笔记】是面对具有长期数据记录需求和习惯的使用者，目前使用人群也以慢性病患者或患者家属为主。坚持记录身体的各项指标，经过时间的积累会带给你意想不到的回报。