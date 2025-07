在 SwiftUI 中，如何判断 Text 是否被截断？

struct ContentView1 : View {

// MARK: - Sample Data

private let short = " short Text "

private let medium =

" some text which can obviously be wrapped in two lines "

private let long = " A lot of text which can obviously be wrapped in many lines! "

var body: some View {

List {

AdaptiveAmountRow ( title : short )

AdaptiveAmountRow ( title : medium )

AdaptiveAmountRow ( title : long )

}

}

}

// 三种预设布局方案

/// Compact layout - 单行水平排列

HStack ( alignment : . center ) {

titleView // maxLines = 1

Spacer ( minLength : 2 )

amountView. fixedSize () // 金额永不截断

}

/// Standard layout - 两行水平排列

HStack ( alignment : . lastTextBaseline ) {

titleView // maxLines = 2

Spacer ( minLength : 2 )

amountView. fixedSize ()

}

/// Extended layout - 垂直排列

VStack ( alignment : . leading ) {

titleView // maxLines = nil (不限制)

HStack {

Spacer ()

amountView. fixedSize ()

}