如何处理 SwiftData 谓词中的可选值

由于 SwiftData 更改了数据模型的创建机制，而且谓词创建也采用了基于模型代码的类型安全模式。因此，当开发者在为 SwiftData 构建谓词时会遇到大量的处理可选值的操作。本文将探讨在构建谓词时，处理可选值的一些技巧和注意事项。

从 “由里至表” 到 “由表及里” 的变革

在 SwiftData 的众多创新中，最引人注目的莫过于允许开发者通过纯代码直接声明数据模型。在 Core Data 中，开发者需要先在 Xcode 的数据模型编辑器里创建数据模型（对应 NSManagedObjectModel），然后才是编写或自动生成 NSManagedObject 子类代码。

这一过程本质上是从模型（“里”）到类型代码（“表”）的转换。开发者能在一定程度上调整类型代码，例如将 Optional 改为 Non-Optional 或将 NSSet 改为 Set ，从而优化开发体验，只要这些修改不影响 Core Data 在代码与模型之间的映射。

SwiftData 的纯代码声明方式彻底改变了这一流程。在 SwiftData 中，类型代码和数据模型的声明是同步进行的，或者更准确地说，SwiftData 会根据开发者声明的类型代码自动生成相应的数据模型。声明方式由传统的“由里至表”转变为了“由表及里”。

可选值与 Predicate

在为 Core Data 创建谓词的操作中，谓词表达式与类型代码并无直接联系。谓词表达式中对应的是模型编辑器内定义的属性（ 数据模型 ），而这些属性的“可选值”特性并不对应 Swift 语言中的可选类型概念，而是指 SQLite 字段是否可以为 NULL 。这意味着，当谓词表达式中出现了可为 NULL 的属性和一个非 NULL 值时，通常不需要考虑其可选性。

Swift Copied! public class Note : NSManagedObject { @ NSManaged public var name: String ? } let predicate = NSPredicate ( format : " name BEGINSWITH %@ " , " fat " )

然而，SwiftData 的出现改变了这一情况。由于 SwiftData 谓词的构建基于模型代码，其中的可选类型真正体现了 Swift 的可选值概念，这就要求我们在构建谓词时必须特别注意可选值的处理。

考虑以下 SwiftData 的代码实例，如果不适当处理可选值，将会导致编译错误：

Swift Copied! @ Model final class Note { var name: String ? init ( name : String ? ) { self . name = name } } let predicate1 = #Predicate < Note > { note in note. name . starts ( with : " fat " ) // error } // Value of optional type 'String?' must be unwrapped to refer to member 'starts' of wrapped base type 'String' let predicate2 = #Predicate < Note > { note in note. name ? . starts ( with : " fat " ) // error } // Cannot convert value of type 'Bool?' to closure result type 'Bool'

因此，在为 SwiftData 构建谓词时，正确处理可选值成为一个重要的考虑因素。

正确处理 SwiftData 中的可选值

SwiftData 的谓词构建虽与编写返回布尔值的闭包相似，但开发者仅可以在其中使用官方文档中列出的操作符和方法，这些操作都将通过宏转换成相应的 PredicateExpressions 。对于上文中的可选类型的 name 属性，开发者可以采用以下方法进行处理：

方法 1：使用可选链和空合并运算符

通过结合可选链（ ?. ）和空合并运算符（ ?? ），可以在属性为 nil 时提供一个默认的布尔值。

Swift Copied! let predicate1 = #Predicate < Note > { $0 . name ? . starts ( with : " fat " ) ?? false }

方法 2：使用条件绑定

利用条件绑定（ if let ），可以在属性非空时执行特定逻辑，否则返回 false 。

Swift Copied! let predicate2 = #Predicate < Note > { if let name = $0 .name { return name. starts ( with : " fat " ) } else { return false } }

注意，在谓词的 body 中只能包含单一表达式。因此，尝试在 if 之外再返回一个值，将无法构建有效的谓词：

Swift Copied! let predicate2 = #Predicate < Note > { if let name = $0 .name { return name. starts ( with : " fat " ) } return false }

这里的限制指的是， if else 结构和 if 结构，都各自被视为一个单一的表达式，它们都有直接对应的 PredicateExpressions ，而在一个 if 结构之外的额外返回则对应两个不同的表达式。

尽管谓词闭包中只能包含一个表达式，通过嵌套使用仍可以构建复杂的查询逻辑。

方法 3：使用 flatMap 方法

flatMap 方法能够处理可选值，并在非 nil 时应用给定的闭包，其结果仍然可以使用空合并运算符提供默认值。

Swift Copied! let predicate3 = #Predicate < Note > { $0 . name . flatMap { $0 . starts ( with : " fat " ) } ?? false }

以上提供了几种安全且有效的策略，以确保在 SwiftData 谓词构建中正确处理可选值，从而避免编译时或运行时错误，确保数据查询的准确性和稳定性。

错误的做法：使用强制解包

尽管开发者可能确信某属性非空，使用 ! 进行强制解包在 SwiftData 谓词中仍可能导致运行时错误。

Swift Copied! let predicate = #Predicate < Note > { $0 . name ! . starts ( with : " fat " ) // error } // Runtime Error: SwiftData.SwiftDataError._Error.unsupportedPredicate

不可处理的可选值

当前（截止 Xcode 15C500b），当数据模型包含对多关系且为可选时，上述方法均不起作用。例如：

Swift Copied! let predicate = #Predicate < Memo > { $0 . assets ? . isEmpty == true } // or let predicate = #Predicate < Memo > { $0 . assets == nil }

SwiftData 在将谓词转换成 SQL 指令后，都会出现运行时错误：

Bash Copied! error: SQLCore dispatchRequest: exception handling request: < NSSQLCountRequestContext: 0x6000038dc62 0> , to-many key not allowed here with userInfo of (null)

特殊情形下的可选值处理

在 SwiftData 中构建谓词时，尽管常规情况下需要采用特定方法来处理可选值，但存在一些特殊情况，其中的处理规则略有不同。

直接等值比较

当仅需对可选值进行等值（ == ）比较操作时，SwiftData 允许直接比较，无需额外处理可选性。这意味着即便属性是可选类型，也可以直接进行比较，如下所示：

Swift Copied! let predicate = #Predicate < Note > { $0 . name == " root " }

同样，这一规则也适用于对象之间的可选关系属性比较。例如，在 Item 与 Note 构成的一对一可选关系中，可以直接进行比较（ 即使 name 也是可选类型 ）：

Swift Copied! let predicate = #Predicate < Item > { $0 . note ? . name == " root " }

可选链的特例

虽然当可选链中只包含一个 ? 时，在等值比较中无需特别处理，但当涉及到包含多个 ? 的情况时，尽管代码在编译、运行期间不报错，但 SwiftData 无法通过该谓词从数据库中检索出正确的结果。

考虑下面的场景，其中 Item 和 Note 之间存在一对一的可选关系， Note 与 Parent 之间也是一对一的可选关系：

Swift Copied! let predicate = #Predicate < Item > { $0 . note ? . parent ? . persistentModelID == rootNoteID }

要解决这个问题，需要确保可选链中只包含一个 ? 。这可以通过将部分可选链解包来实现，例如：

Swift Copied! let predicate = #Predicate < Item > { if let note = $0 .note { return note. parent ? . persistentModelID == rootNoteID } else { return false } }

或者：

Swift Copied! let predicate = #Predicate < Item > { if let note = $0 .note, let parent = note.parent { return parent. persistentModelID == rootNoteID } else { return false } }

该问题已在 iOS 17.5+ 中修复，不再存在。

总结