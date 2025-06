如何处理 SwiftData 谓词中的可选值

由于 SwiftData 更改了数据模型的创建机制,而且谓词创建也采用了基于模型代码的类型安全模式。因此,当开发者在为 SwiftData 构建谓词时会遇到大量的处理可选值的操作。本文将探讨在构建谓词时,处理可选值的一些技巧和注意事项。

在 SwiftData 的众多创新中,最引人注目的莫过于允许开发者通过纯代码直接声明数据模型。在 Core Data 中,开发者需要先在 Xcode 的数据模型编辑器里创建数据模型(对应 NSManagedObjectModel),然后才是编写或自动生成 NSManagedObject 子类代码。

这一过程本质上是从模型(“里”)到类型代码(“表”)的转换。开发者能在一定程度上调整类型代码,例如将 Optional 改为 Non-Optional 或将 NSSet 改为 Set ,从而优化开发体验,只要这些修改不影响 Core Data 在代码与模型之间的映射。

SwiftData 的纯代码声明方式彻底改变了这一流程。在 SwiftData 中,类型代码和数据模型的声明是同步进行的,或者更准确地说,SwiftData 会根据开发者声明的类型代码自动生成相应的数据模型。声明方式由传统的“由里至表”转变为了“由表及里”。

在为 Core Data 创建谓词的操作中,谓词表达式与类型代码并无直接联系。谓词表达式中对应的是模型编辑器内定义的属性( 数据模型 ),而这些属性的“可选值”特性并不对应 Swift 语言中的可选类型概念,而是指 SQLite 字段是否可以为 NULL 。这意味着,当谓词表达式中出现了可为 NULL 的属性和一个非 NULL 值时,通常不需要考虑其可选性。

let predicate = NSPredicate ( format : " name BEGINSWITH %@ " , " fat " )

然而,SwiftData 的出现改变了这一情况。由于 SwiftData 谓词的构建基于模型代码,其中的可选类型真正体现了 Swift 的可选值概念,这就要求我们在构建谓词时必须特别注意可选值的处理。

考虑以下 SwiftData 的代码实例,如果不适当处理可选值,将会导致编译错误:

Swift Copied!