HowTo —— SwiftU2.0 LazyVStack LazyHStack

SwiftUI 2.0 提供了 LazyVStack 和 LazyHStack,其作用是只有当 View 在可见区域内才进行渲染,这样可以大大大提高 app 执行效率。由于 VStack 或 HStack 导致的效率问题,在 SwiftUI List (3) —— List、Form、VStack 文章中有简单的比较。

