让 @State 实现懒加载

Observation 框架为 Swift 带来了原生的属性级观察能力,有效避免了 SwiftUI 中因无关属性变化而引发的多余视图更新,从而提升了应用性能。但由于 @State 并未提供类似 @StateObject 的懒加载构造方式,在某些场景下会因实例过早构建而引起性能损失甚至逻辑问题。本文将探讨如何为 Observable 实例定制一个支持懒加载的 @State 解决方案。

问题示例

在 SwiftUI 中,视图实例的创建与加载到视图树中并非一一对应。在许多情况下,视图实例可能会被提前或多次创建。例如,下面的代码中,即便你尚未进入导航容器的下一层( LinkViewUsingObservation ),SwiftUI 仍会提前构建该视图中的可观察实例 TestObject 。

Swift Copied! import Observation import SwiftUI struct ContentView : View { var body: some View { NavigationStack { NavigationLink { LinkViewUsingObservation () } label : { Text ( " Hello " ) } } } } struct LinkViewUsingObservation : View { @ State var object = TestObject () var body: some View { Text ( " State Observation " ) } } @ Observable class TestObject { init () { print ( " init " ) } }

如你所见, NavigationLink 会提前创建 LinkViewUsingObservation 的实例。设想在使用 List 展示大量 LinkViewUsingObservation 时,这种提前构建将不可避免地带来性能损失。

若将实现改为基于 ObservableObject ,则提前构建实例的问题便不会出现,因为 TestObject 只会在导航进入 LinkViewUsingStateObject 视图后才被构造:

Swift Copied! struct ContentView : View { var body: some View { NavigationStack { NavigationLink { LinkViewUsingStateObject () } label : { Text ( " Hello " ) } } } } struct LinkViewUsingStateObject : View { @ StateObject var object = TestObject () var body: some View { Text ( " StateObject " ) } } class TestObject : ObservableObject { init () { print ( " init " ) } }

StateObject 的懒加载机制

StateObject 之所以不会在视图实例创建时立即构建 TestObject ,是因为它采用了懒加载策略。其构造方法如下所示:

Swift Copied! @ inlinable nonisolated public init ( wrappedValue thunk : @ autoclosure @ escaping () -> ObjectType )

在视图真正加载时, StateObject 才会调用 thunk 闭包来创建并持有 ObservableObject 实例,从而避免了不必要的提前构建。你可以在 《避免 SwiftUI 视图的重复计算》 一文中找到对其懒加载实现的详细解析。

然而,当将原有的 ObservableObject 实现替换为 Observable 时,由于 @State 并未提供类似的懒加载机制,开发者便无法享受延迟构造的优势。

有效但不优雅的解决方案

一种较简单的替代方案是,让 Observable 实例同时遵循 ObservableObject 协议,并继续使用 @StateObject 声明。这样既能保持懒加载特性,又可在视图中响应属性变化,从而避免无效更新:

Swift Copied! struct LinkViewUsingStateObject : View { @ StateObject var object = TestObject () // 使用 StateObject 来声明 var body: some View { let _ = print ( " update " ) Text ( " StateObject " ) Text ( object. name ) Button ( " Change Name " ){ object. name = " \( Int . random ( in : 0 ... 1000 ) ) " } Button ( " Change Age " ){ object. age = Int . random ( in : 0 ... 100 ) } } } @ Observable class TestObject : ObservableObject { // 增加 ObservableObject init () { print ( " init " ) } var name = " abc " var age = 10 }

不过,这种方式容易引发混淆——在团队协作中,成员可能难以区分到底采用了哪种观察机制。

@LazyState:支持懒加载的 @State 实现

针对上述问题,已有不少开发者向苹果反馈,期望未来能为 @State 添加懒加载机制。在苹果未作出修改之前,我们可以通过自定义属性包装器来实现这一功能:

Swift Copied! @ MainActor // 确保属性包装器在主线程操作,保证在调用 wrappedValue 前完成 setup @ propertyWrapper public struct LazyState < T : Observable >: @ preconcurrency DynamicProperty { // 限定使用在 Observable 类型上 @ State private var holder: Holder // 保持与 State 和 StateObject 的一致性,实例只能创建一次,不可修改( 不创建 setter ) public var wrappedValue: T { holder. wrappedValue } public var projectedValue: Binding < T > { // 只需要通过 keyPath 修改数据,因此忽略 setter, return Binding ( get : { wrappedValue } , set : { _ in }) } // 当视图加载时调用,创建实例 public func update () { guard ! holder.onAppear else { return } holder. setup () } public init ( wrappedValue thunk : @ autoclosure @ escaping () -> T ) { _holder = State ( wrappedValue : Holder ( wrappedValue : thunk ())) } } extension LazyState { // 用于持有实例的助手类 final class Holder { private var object: T ! private let thunk: () -> T // 标记实例是否已初始化,避免重复创建 var onAppear = false var wrappedValue: T { object } func setup () { object = thunk () // 延迟初始化实例 onAppear = true // 标记为已初始化,防止重复调用 } init ( wrappedValue thunk : @ autoclosure @ escaping () -> T ) { self . thunk = thunk } } }

现在你便可以使用 @LazyState 来声明 Observable 实例。待苹果对 @State 进行增强后,我们只需简单地切换回来即可:

Swift Copied! struct ContentView : View { var body: some View { NavigationStack { NavigationLink { LinkViewUsingLazyState () } label : { Text ( " Hello " ) } } } } struct LinkViewUsingLazyState : View { @ LazyState var object = TestObject () var body: some View { Text ( " LazyState " ) } } @ Observable class TestObject { init () { print ( " init " ) } }

总结