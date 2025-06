掌握 TipKit：进阶

在上文中,我们介绍了 TipKit 的基础用法。在本文中,我们将讨论一些与 TipKit 相关的进阶问题,例如如何完全自定义 Tip 视图(不使用 TipView 和 popoverTip)、如何在 UIKit 中使用 TipKit,以及 TipKit 如何在不同的应用程序之间共享数据、如何复用 Tip 声明代码。并且,我们将尝试解答一些与 TipKit 相关的疑惑。

如果你对 TipKit 框架还不太了解,请先阅读 掌握 TipKit:基础 这篇文章。 2024 年 9 月更新:在 WWDC 2024 上,TipKit 框架的功能得到了显著扩展。本系列文章已针对最新更新进行了修订。

透过现象看本质

TipKit 框架极大地简化了在应用程序中添加提示的难度。通过使用像 TipView 和 popoverTip 这样现成的提示视图,开发者可以专注于提示的内容,而不必过多关心视觉效果的实现。

然而,这些预制的提示视图仅仅是 TipKit 提供的辅助工具。TipKit 的真正精髓在于它采用了“契约式设计”的理念。换句话说,TipKit 允许你用代码的形式定义提示的内容和显示规则,而不需要考虑具体的实现。这些规则和内容构成了你和 TipKit 之间的一个契约。TipKit 会根据这个契约动态决定是否需要显示提示,开发者只需关注状态或事件的变化。

所以,TipKit 的精髓不在于外在的视觉效果,而在于内在的逻辑表达。它帮助开发者以声明的方式描述提示生成的规则,而提示的具体实现完全可以自定义。我们可以把 TipKit 想象成一个判断提示显示需求的规则引擎,至于如何可视化这些规则,则取决于开发者自己。

如何观察 Tip 的状态

既然我们将 TipKit 视作一个判断提示显示需求的规则引擎,那么 TipKit 是否为开发者提供了观察某个 Tip 状态的 API 呢?答案是肯定的。

TipKit 为 Tip 的实例提供了两个方法: statusUpdates 和 shouldDisplayUpdates ,它们分别返回了两个 AsyncStream,用于提供该 Tip 类型的状态变化和显示与否的信息。

statusUpdates 会返回 Tip 的三种状态: pending (不符合显示条件)、 available (符合显示条件)、 invalidated (失效及失效原因)。

而 shouldDisplayUpdates 则简化了上述内容,仅通过 true 和 false 来表示是否可以显示 Tip 视图。

其中, pending 对应 false , available 对应 true 。当一个 Tip 被设置为失效后,TipKit 在发送最后一个状态变化信息( invalidated )后,将不再观察该 Tip 的参数和事件的变化,停止继续提供状态信息。

让我们使用以下代码来演示观察某个 Tip 状态的过程:

Swift Copied! struct DemoTip : Tip { var title: Text = . init ( " Hello World " ) @ Parameter static var show: Bool = false var rules: [ Rule ] { #Rule ( Self .$show ) { $0 } } } struct TipStatusView : View { let tip = DemoTip () var body: some View { List { Button ( " Show Toggle " ) { DemoTip. show . toggle () } Button ( " Invalidate " ) { tip. invalidate ( reason : . actionPerformed ) } } . task { for await status in tip.statusUpdates { print ( " Status: " , status ) } } . task { for await shouldDisplay in tip.shouldDisplayUpdates { print ( " Display: " , shouldDisplay ) } } } }

点击 “Show Toggle” 按钮,将改变 DemoTip.show 的值,从而影响 TipKit 根据 rules 进行判断的结果。点击 “Invalidate” 将使该 Tip 失效。

也许你已经注意到了,在当前的视图中我们没有添加 TipView 或 popoverTip ,这完全验证了上文中提到的“规则引擎”概念。是否展示 Tip 视图完全取决于开发者。

TipKit 为 Tip 还提供了两个属性, status 和 shouldDisplay ,考虑到 Tip 的状态会经常变化,而这两个属性并不具备良好的观察方式,因此不建议完全依赖这两个属性来判断当前 Tip 的状态。

根据状态展示自定义 Tip 视图

一旦开发者掌握了观察 Tip 状态的方式,就可以轻松在应用中根据状态展示任何形式和样式的提示视图。

Swift Copied! struct TipStatusView : View { let tip = DemoTip () @ State var shouldDisplay = DemoTip. show var body: some View { List { if shouldDisplay { tip. title } Button ( " Show Toggle " ) { DemoTip. show . toggle () } Button ( " Invalidate " ) { tip. invalidate ( reason : . actionPerformed ) } } . task { for await shouldDisplay in tip.shouldDisplayUpdates { withAnimation ( . smooth ) { self . shouldDisplay = shouldDisplay } } } } }

在 UIKit 和 AppKit 中使用 TipKit

由于 UIKit 和 AppKit 并非响应式的框架,即使使用 TipKit 提供的预制 Tip 视图(TipUIView、TipUIPopoverViewController、TipUICollectionViewCell、TipNSView、TipNSPopover),开发者也需要显式地跟踪 Tip 的状态,然后根据状态显示 Tip 视图。

以下代码摘自苹果的官方文档:

Swift Copied! import TipKit import UIKit struct CatTracksFeatureTip : Tip { var title: Text { Text ( " Sample tip title " )} var message: Text ? { Text ( " Sample tip message " )} var image: Image ? { Image ( systemName : " globe " )} } class CatTracksViewController : UIViewController { private var catTracksFeatureTip = CatTracksFeatureTip () private var tipObservationTask: Task < Void , Never > ? private weak var tipView: TipUIView ? override func viewDidAppear ( _ animated : Bool ) { super . viewDidAppear ( animated ) tipObservationTask = tipObservationTask ?? Task { @ MainActor in for await shouldDisplay in catTracksFeatureTip.shouldDisplayUpdates { if shouldDisplay { let tipHostingView = TipUIView ( catTracksFeatureTip ) tipHostingView. translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false view. addSubview ( tipHostingView ) view. addConstraints ( [ tipHostingView. centerYAnchor . constraint ( equalTo : view. centerYAnchor ) , tipHostingView. leadingAnchor . constraint ( equalTo : view. leadingAnchor , constant : 20.0 ) , tipHostingView. trailingAnchor . constraint ( equalTo : view. trailingAnchor , constant : -20.0 ) ] ) tipView = tipHostingView } else { tipView ? . removeFromSuperview () tipView = nil } } } } } override func viewWillDisappear ( _ animated : Bool ) { super . viewWillDisappear ( animated ) tipObservationTask ? . cancel () tipObservationTask = nil }

需要提醒一下,因为在 Tip 协议中, title 、 message 、 image 等属性类型均为 SwiftUI 特有的类型,因此如果想在 UIKit 或 AppKit 中实现完全自定义视图,最好在声明 Tip 类型时为其添加其他的附加信息,以方便使用。

关于 TipKit 的几个疑问

TipKit 通过代码的形式让开发者定义 Tip 的内容、显示规则以及影响规则的参数和事件。那么 TipKit 是如何理解用户定义的“Tip”呢?是将一个符合 Tip 协议的类型视为一个 Tip,还是将一个用该类型创建的实例视为一个 Tip?

从接触 TipKit 开始,一直有几个疑问困扰着我:

在一个应用中,是否可以在多个视图中使用同一个 Tip 类型?

同一个 Tip 类型的不同实例是否可以返回不一样的属性值(比如 title 、 rules )?

、 )? 在不同的应用之间( AppGroup ),是否可以使用同一个 Tip 定义?Tip 的状态是否可以同步?

怎样才算是同一个 Tip 的定义?是指完全相同的代码吗?

TipKit 会持久化哪些 Tip 状态?共享 Tip 间状态同步的机制是什么?

@Parameter 是否有类型限制?

对于上述疑问,无论是在 TipKit 的文档还是 WWDC 有关 TipKit 的 Session 中,都没有给出清晰的解释。幸好,TipKit 采用了我们熟悉的数据持久化机制,我们可以从中找到我们想要的答案。

在进一步寻找答案之前,我们首先需要了解以下几点:

Tip 中的参数(Parameter)和事件(Event)是以静态属性的形式声明的。

对参数的修改以及对事件的触发和查询无需通过实例。

TipView 和 popoverTip 需要使用 Tip 实例作为参数。

观察 Tip 的状态需要通过实例。

从 TipKit 的持久化数据中找寻答案

考虑到 TipKit 需要保存的数据量和数据类型的多样性,UserDefaults 显然不是一个好的选择。最终,我们在应用的 Application Support 目录中找到了 TipKit 的持久化数据(在未指定目录和设置 AppGroupIdentifier 的情况下)。TipKit 将数据保存在名为 .tipkit 的目录中的 tips-store.db 文件里。

打开数据库文件后,我们就能看到熟悉的 Core Data 数据格式的身影( 在 WWDC 2024 中,苹果表示 TipKit 使用了 SwiftData 来实现持久化 )。

请阅读 Core Data 是如何在 SQLite 中保存数据的 一文,了解 Core Data 的持久化数据格式。

TipKit 一共创建了 5 个实体( Entity ),分别是:CoreTipRecord、CoreParameterRecord、CoreEventRecord、CoreDonationRecord 和 CoreRuleRecord。了解了这五个实体的构成,对解答上面的疑问很有帮助。

CoreTipRecord

保存与 Tip 相关的信息,包括显示日期、次数、Option 设定等。大致的定义如下:

Swift Copied! class CoreTipRecord { // Tip 的标识,如果未自定义 `id`,则 `id` 默认为 Tip 的类型名称 var id: String // pending , available , invalidated var statusValue: Int // Reason of invalidated var invalidationReasonValue: Int // The lost display date var lastDisplayed: Date ? // Unclear var content: ConstellationContent ? // Some info of Tip , including : display count, options setting, etc var tipInfo: [ String : Any ] var rules: Set < CoreRuleRecord > }

为了方便阅读,我们将不再使用 NSManagedObject 的方式来进行类型的定义。

id 是 Tip 的唯一标识符。例如,下面的代码中 MyTip 的 id 值为 my id 1 :

Swift Copied! struct MyTip : Tip { var id: String { " my id 1 " } }

如果未自定义 id ,则 id 默认为 Tip 的类型名称。例如,下面的代码在持久化后对应的 id 为 MyTip :

Swift Copied! struct MyTip : Tip {}

id 属性作为 Tip 的标识非常重要,它意味着同一 Tip 声明可以通过调整其 id 值来创建不同的存储记录,这也是实现 Tip 声明复用的基础。

tipInfo 中保存了与该提示相关的其他一些信息,例如:

显示记录:所有的显示日期,无论在哪个应用( App Group )中对该 Tip 进行显示

已显示次数

最大显示次数设定( Option )

是否忽略显示频次策略( Option )

只要显示 Tip,显示日期都将被记录。同样,最大显示次数设定适用于 App Group 中的所有成员,并且显示状态在不同成员之间共享。

由于 Tip 的 Option 也被进行了持久化,因此应在不同的应用中(App Group)采用相同的 Option 设置。

实践发现,如果在不同的应用中采用了不同的 Option 设置,后启动的会覆盖之前的设置,不推荐这种做法。

CoreParameterRecord

CoreParameterRecord 大致的定义如下:

Swift Copied! class CoreParameterRecord { // Composite name of a paramter property var id: String // The name of the paramter property type var valueType: String // Encoded default value var valueData: Data ? var rules: Set < CoreRuleRecord > }

从 CoreParameterRecord 的命名上很容易看出,这个对象用于保存 Tip 中的参数( Parameter )信息。

Swift Copied! struct MyTip : Tip { @ Parameter static var show: Bool = false }

上面的代码中,对应 CoreParameterRecord 的数据为:

id: Bool.MyTip+show ,属性类型 + Tip 类型名称 + 属性名称

,属性类型 + Tip 类型名称 + 属性名称 valueType:字符串 Bool

valueData: Bool.false 的 Encode 数据

从中我们可以看出,TipKit 并没有对 @Parameter 所能支持的数据类型做出太多的限制,类型只需符合 Encodable 协议即可。

Swift Copied! struct MyData : Codable { var id: String var count: Int } struct MyTip : Tip { @ Parameter static var data: MyData = MyData ( id : " 1 " , count : 1 ) }

很遗憾,受限于当前 Predicate 的问题,我们还无法使用以下规则(该规则将在运行时会导致应用崩溃):

Swift Copied! var rules: [ Rule ] { #Rule ( Self .$data ){ $0 . count > 3 } }

CoreEventRecord

下面是 CoreEventRecord 的大致定义,它用于记录与 Event 定义相关的信息。

Swift Copied! class CoreEventRecord { // event property name var id: String // No data recorded yet var eventInfo: [ String : Any ] var donations: Set < CoreDonationRecord > var rules: Set < CoreRuleRecord > }

在多个应用(AppGroup)甚至多个设备上(iCloud 同步)触发同一个事件时,所有的触发数据都是共享的。

Swift Copied! static let didTriggerControlEvent = Event ( id : " didTriggerControlEvent " )

CoreEventRecord 中 id 为 didTriggerControlEvent 。

在事件的持久化数据中,并未创建与 Tip 直接的关联。这意味着,TipKit 依赖事件的 id 值来区分不同的事件。 为了避免事件名称重复(尤其是在 Tip 声明复用的情况下),建议将相关事件定义在一起:

Swift Copied! enum MyTipEvents { static let didTriggerControlEvent = Tips. Event ( id : " didTriggerControlEvent " ) static let didVisitCount = Tips. Event ( id : " didVisitCount " ) }

在 Tip 规则中,应使用统一的事件声明:

Swift Copied! struct Tip1 : Tip { ... var rules: [ Rule ] { #Rule ( MyTipEvents. didTriggerControlEvent ){ $0 . donations . count > 3 } } } struct Tip2 : Tip { ... var rules: [ Rule ] { #Rule ( MyTipEvents. didVisitCount ){ $0 . donations . count > 5 } } }

CoreDonationRecord

CoreDonationRecord 的定义如下:

Swift Copied! class CoreDonationRecord { var date: Date var donationInfo: DonationInfo ? var event: CoreEventRecord }

用来记录 Donation 的日期,每次触发都会记录一条数据。

Swift Copied! MyTip. didTriggerControlEvent . sendDonation ()

由于 TipKit 尚未公开 DonationInfo,所以我们无法在触发事件时附带自定义的信息。如果未来开放了自定义 EventInfo 的能力,就可以创建更加灵活的规则。

CoreRuleRecord

CoreRuleRecord 的定义如下,用于记录 Tip 的 Rule 设定:

Swift Copied! class CoreRuleRecord { var id: String var categoryValue: Int var statusValue: Int var predicate: Predicate var ruleInfo: [ String : Any ] var event: CoreEventRecord ? var parameter: CoreParameterRecord ? var parent: CoreRuleRecord ? var subrules: Set < CoreRuleRecord > var tip: CoreTipRecord ? }

其中,id 是最有意思的属性,它 Rule 中 Predicate 的自定义版本的字符串表述。

Swift Copied! var rules: [ Rule ] { #Rule ( Self . didTriggerControlEvent ){ $0 . donations . count > 3 } }

id 为:

Swift Copied! MyTip. event . didTriggerControlEvent . count ( donationsCount ) > Optional ( 3 )

每个 Rule 保存为一条 CoreRuleRecord 记录。在验证时,它们之间是 AND 的关系。

Swift Copied! var rules: [ Rule ] { #Rule ( Self . didTriggerControlEvent ){ $0 . donations . count > 3 } #Rule ( Self .$show ){ $0 } }

释疑

通过对 TipKit 持久化数据的分析及一系列测试,我们得出以下关键结论:

TipKit 通过 SwiftData 管理和保存数据。

借助 SwiftData,TipKit 数据可以在不同应用(AppGroup)或跨设备(通过 iCloud)共享和同步。

TipKit 通过 Tip 的 id 来标识不同的 Tip。即便使用相同的 Tip 声明,只要 id 不同,就会被视为不同的 Tip 实例。

来标识不同的 Tip。即便使用相同的 Tip 声明,只要 不同,就会被视为不同的 Tip 实例。 Tip 的外观相关属性,如标题(title)、消息(message)、图片(image)和操作(action),都可以在创建实例时根据需要进行修改和调整。

同一 Tip 的失效状态、显示状态、点击次数及允许的最大展示量等信息是共享的。

事件与 Tip 之间没有直接关联,事件依赖于 id 进行识别,同一 id 的事件触发数据是共享的。

Tip 的复用机制

在上文中,我们讨论了 TipKit 如何依赖 Tip 的 id 来识别不同的 Tip 实例。通过覆盖 Tip 的默认标识符,你可以基于其内容重复使用相同的提示结构体,从而提高代码的复用性和效率。

在以下示例中,我们定义了一个 ItemTip ,但通过在构建 Tip 实例时赋予不同的 id ,实现了使用同一段代码生成多个具体的 Tip 实例。

Swift Copied! struct Item : Identifiable { let title: String var id: String { title } } struct ItemTip : Tip { let item: Item var title: Text { Text ( item. title ) } var id: String { item. id } } let items: [ Item ] = [ . init ( title : " hello " ) , . init ( title : " fatbobman " ) , . init ( title : " world " ) , ] struct ReuseDemo : View { @ State var tips = TipGroup ( . ordered ) { ItemTip ( item : items [ 0 ]) ItemTip ( item : items [ 1 ]) ItemTip ( item : items [ 2 ]) } var body: some View { List { TipView ( tips. currentTip ) ForEach ( items ) { item in Text ( item. title ) } } } }

当我们需要为动态添加的数据提供提示时,可以根据新数据构建不同的 id 。这种 Tip 的复用机制极大地优化了代码的组织和维护,减少了重复声明的需要。

最后

在本文中,我们从“规则引擎”的角度对 TipKit 进行了分析。尽管分析显示开发团队预留了一些升级空间,但 TipKit 的设计主旨是为了方便在应用中展示 Tip 信息,因此在数据筛选效率和规则制定灵活性方面,并没有过度增加不必要的能力。即便如此,TipKit 还是为我们提供了一个实现可共享数据的微型“规则引擎”的良好范例。