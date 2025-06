ObservableObject 研究 —— 想说爱你不容易

本文主要研究在 SwiftUI 中,采用单一数据源 (Single Source of Truth) 的开发模式,ObservableObject 是否为最佳选择。是否可以在几乎不改变现有设计思路下进行新的尝试,以提高响应效率。最后提供了一个仍采用单一数据源设计思路但完全弃用 ObservableObject 的方式。

单一数据源

我是在去年阅读王巍写的 《SwiftUI 与 Combine 编程》 才第一次接触到单一数据源这一概念的。

将 app 当作一个状态机,状态决定用户界面。

这些状态都保存在一个 Store 对象中,被称为 State。

View 不能直接操作 State,而只能通过发送 Action 的方式,间接改变存储在 Store 中的 State。

Reducer 接受原有的 State 和发送过来的 Action,生成新的 State。

用新的 State 替换 Store 中原有的状态,并用新状态来驱动更新界面。

在该书中结合作者之前 Redux、RxSwift 等开发经验,提供了一个 SwiftUI 化的范例程序。之后我也继续学习了一些有关的资料,并通过阅读 Github 上不少的开源范例,基本对这一方式有所掌握,并在 健康笔记 中得以应用。总的来说,当前在 SwiftUI 框架下,大家的实现手段主要的不同都体现在细节上,大的方向、模式、代码构成基本都差不多:

Store 对象遵守 ObservableObject 协议

State 保存在 Store 对象中,并使用 @Published 进行包装。从而在 State 发生变化时通知 Store

Store 对象通过 @ObservedObject 或 @EnvironmentObject 与 View 建立依赖

Store 对象在 State 变化后通过 objectWillChange 的 Pbulisher 通知与其已建立依赖关系的 View 进行刷新

View 发送 Action -> Reducer (State, Action) -> newState 周而复始

由于 SwiftUI 的双向绑定机制,数据流并非完全单向的

在部分视图中可以结合 SwiftUI 通过的其他包装属性如@FetchRequest 等将状态局部化

后两项是利用 SwiftUI 的特性,也可以不采用,完全采用单向数据流的方式

基于以上方法,在 SwiftUI 中进行单一数据源开发是非常便利的,在多数情况下执行效率、响应速度都是有基本保证的。不过就像我在上一篇文章 @State 研究 中提到过的,当随着动态数据量的增大、与 Store 保有依赖关系的 View 数量提高到一定程度后,整个 app 的响应效率便会急剧恶化。

恶化的原因主要有以下几点:

对于遵循 ObservableObject 对象的依赖注入时机 View 的精细化 依赖通知接口唯一性。State(状态集合)中任何的单一元素发生变化都将通知所有与 Store 有依赖的 View 进行重绘。

我就以上几点逐条进行分析。

对于遵循 ObservableObject 对象的依赖注入时机

在 @State 研究 中的 **什么时候建立的依赖?**章节中,我们通过了一段代码进行过@State 和@ObservedObject 对于依赖注入时机的推测。结果就是通过使用@ObservedObject 或@EnvironmentObject 进行的依赖注入,编译器没有办法根据当前 View 的具体内容来进行更精确的判断,只要你的 View 中进行了声明,依赖关系变建立了。

Swift Copied! struct MainView : View { @ ObservedObject var store = AppStore () var body: some View { print ( " mainView " ) return Form { SubView ( date : $store. date ) Button ( " 修改日期 " ) { self . store . date = Date () . description } } } } struct SubView : View { @ Binding var date: String var body: some View { print ( " subView " ) return Text ( date ) } } class AppStore : ObservableObject { @ Published var date: String = Date () . description }

执行后输出如下:

Swift Copied! mainView subView mainView subView ...

更详细的分析请参见 @State 研究

即使你只在 View 中发送 action,并没有显示 State 中的数据或使用其做判断,该 View 也会被强制刷新。甚至,如果你像我一样,忘了移除在 View 中的声明,View 也同样会被更新。

如果类似的 View 比较多,你的 app 将会出现大量的无效更新。

View 的精细化

这里所指的 View 是你自己构建的遵循 View 协议的结构体。

在 SwiftUI 下开发,无论是主观还是客观都需要你将 View 的表述精细化,用更多的子 View 来组成你的最终视图,而不是把所有的代码都尽量写在同一个 View 上。

主观方面

更小的耦合性

更强的复用性

客观方面

ViewBuilder 的设计限制

FunctionBuilder 作为 Swift 5.1 的重要新增特性,成为了 SwiftUI 声明式编程的基础。它为在 Swift 代码中实现 DSL 带来了极大的便利。不过作为一个新生产物,它目前的能力还并不十分的强大。目前它仅提供非常有限的逻辑语句。

Swift Copied! if {} else {} if {} ? : ForEach //唯一的循环能力,有诸多的限制

SwiftUI 2 中已经提供了 switch if let 等更方便的判断语句

在编写代码中,为了能够实现更多逻辑和丰富的 UI,我们必须把代码分散到各个 View 中,再最终合成。否则你会经常获得无法使用过多逻辑等等的错误提示。

以 Body 为单位的优化机制

SwiftUI 为了减少 View 的重绘其实做了大量的工作,它以 View 的 body 为单位进行非常深度的优化(body 是每个 View 的唯一入口;View 中使用 func -> some View 无法享受优化,只有独立的 View 才可以)。SwiftUI 在程序编译时便已将所有的 View 编译成 View 树,它尽可能的只对必须要响应状态变化的 View(@State 完美的支持)进行重绘工作。用户还可以通过自行设置 Equatable 的比对条件进一步优化 View 重绘策略。

Xcode 的代码实时解析能力限制

如果你在同一个 View 中写入了过多的代码,Xcode 的代码提示功能几乎就会变得不可用了。我估计应该是解析 DSL 本身的工作量非常大,我们在 View body 中写的看起来不多的描述语句,其实后面对应的是非常多的具体代码。Xcode 的代码提示总会超出了它合理的计算时间而导致故障。此时只需把 View 分解成几个 View,即使仍然在同一个文件中,Xcode 的工作也会立刻正常起来。

预览的可靠性限制

新的预览功能本来会极大的提升布局及调试效率,但由于其对复杂代码的支持并不完美,将 View 分割后,通过使用合适的 Preview 控制语句可以高效、无错的对每个子 View 进行独立预览。

从上面几点看,无论从任何角度,更精细化的 View 描述都是十分合适的。

但由于在单一数据源的情况下,我们将会有更多的 View 和 Store 建立依赖。众多的依赖将使我们无法享受到 SwiftUI 提供的 View 更新优化机制。

有关 View 优化的问题大家可以参考 《SwiftUI 编程思想》 一书中 View 更新机制的介绍,另外 swiftui-lab 上也有探讨 Equality 的文章。

依赖通知接口唯一性

State(状态集合)中任何的单一元素的变化都将通知所有与 Store 有依赖的 View 进行重绘。

使用@Published 对 State 进行了包装。在 State 的值发生变化后,其会通过 Store(ObservableObject 协议)提供的 ObjectWillChangePublisher 发送通知,所有与其有依赖的 View 进行刷新。

Swift Copied! class AppStore : ObservableObject { @ Published var state = State () ... } struct State { var userName: String = "" var login: Bool = false var selection: Int = 0 }

对于一个并不复杂的 State 来说,尽管仍有无效动作,但整体效率影响并不大,但是如果你的 app 的 State 里面内容较多,更新较频繁,View 的更新压力会陡然增大。尤其 State 中本来很多数据的变化性是不高的,大量的 View 只需要使用变化性低的数据,但只要 State 发生任何改动,都将被迫重绘。

如何改善

在发现了上述的问题后,开始逐步尝试找寻解决的途径。

第一步减少注入依赖

针对只要声明则就会形成依赖的的问题,我第一时间想到的就是减少注入依赖。首先不要在代码中添加不必要的依赖声明;对于那些只需要发送 Action 但并不使用 State 的 View,将 store 定义成全部变量,无需注入直接使用。

Swift Copied! //AppDelegate 中 lazy var store = Store () // let store = ( UIApplication. shared . delegate as! AppDelegate ) . store struct ContentView : View { var body: some View { Button ( " 直接使用 Action " ){ store. dispatch ( . test ) } } } //其他需要依赖注入的 View 则正常使用 struct OtherView : View { @ EnvironmentObject var store:Store var boyd: some View { Text ( store. state . name ) } }

第二步将无必要性的状态区域化

听起来这条貌似背离了单一数据源的思想,不过其实在 app 中,有非常多的状态仅对当前 View 或小范围的 View 有效。如果能够合理的进行设计,这些状态信息在自己的小区域中完全可以很好地自我管理,自我维持。没有必要统统汇总到 State 中。

在区域范围内来创建被维持一个小的状态,主要可以使用以下几种手段:

善用@State 在 @State 研究 这篇文章中,我们讨论了 SwiftUI 对于@State 的优化问题。如果设计合理,我们可以将无关大局的信息,保存在局部 View。同时通过对@State 的二度包装,我们同样可以完成所需要的副作用。该 View 的子 View 如果使用了@Binding,也只对局部的 View 树产生影响。 另外也可以将常用的 View 修饰通过 ViewModifier 进行包装。ViewModifier 可以维持自己的@State,可以自行管理状态。

创建自己的@EnviromentKey 或 PreferenceKey,仅注入需要的 View 树分支 同 EnviromentObject 类似,注入 EnviromentKey 的依赖也是显性的 Swift Copied! @ Environment ( \. myKey ) var currentPage 我们可以通过以下方式,更改该 EnvironmentKey 的值,但作用范围仅针对当前 View 下面的子 View 分支 Swift Copied! Button ( " 修改值 " ){ self . currentPage = 3 } SubView () . environment ( \. myKey , currentPage ) EnvironmentObject 也是可以在任意某个分支注入依赖的,不过由于其是引用类型,通常任何分支的改动,都仍然会对整个 View 树其他的使用者造成影响。 同理,我们也可以使用 PreferenceKey,只将数据注入到当前 View 之上的层级。 值类型无论如何都要比引用类型都更可控些。

在当前 View 使用 SwiftUI 提供的其他包装属性 我现在最常使用的 SwiftUI 的其他包装属性就属@FetchRequest 了。除了必要的数据放置于 State 中,我对于 CoreDate 的大多数据需求都通过该属性包装器来完成。@FetchRequest 目前有不足之处,比如无法进行更精细的批量指定、明确惰性状态、获取限制等,不过相对于它带来的便利性,我还是完全可以接受的。FetchRequest 完全可以实现同其他 CoreData NSFetchRequest 一样的程序化 Request 设定,结合上面的方式同样可以将 Request 生成器放在 Store 中而不影响当前 View。 Swift Copied! struct SideView : View { @ Environment ( \. managedObjectContext ) var context @ State var search: Search ? var body: some View { VStack ( alignment : . leading ) { SearchView ( onSearch : self . onSearch ) InsideListView ( fetchRequest : makeFetchRequest ()) //根据上面的 search 来生成不同谓词对应的 fetchrequest. } } private func makeFetchRequest () -> FetchRequest < Book > { let predicate: NSPredicate ? if let search = search { let textPredicate = NSPredicate ( format : " string CONTAINS[cd] %@ " , search. text ) let appPredicate = NSPredicate ( format : " appName == %@ " , search. app ) let typePredicate = NSPredicate ( format : " type == %@ " , search. type ) var predicates: [ NSPredicate ] = [] if search. text . count >= 3 { predicates. append ( textPredicate ) } if search.app != Constants.all { predicates. append ( appPredicate ) } if search.type != Constants.all { predicates. append ( typePredicate ) } predicate = NSCompoundPredicate ( andPredicateWithSubpredicates : predicates ) } else { predicate = nil } return FetchRequest < Book > ( entity : Book. entity () , sortDescriptors : [ NSSortDescriptor ( keyPath : \Book. date , ascending : false ) ], predicate : predicate ) } private func onSearch ( _ search : Search ) { if search. text . count < 3 && search.type != Constants.all && search.app != Constants.all { self . search = nil } else { self . search = search } } } private struct InsideListView : View { @ Environment ( \. managedObjectContext ) var context var fetchRequest: FetchRequest < Book > //只声明,内容需要由调用者来设定 var body: some View { List ( items ) { ForEach } } private var items: FetchedResults < Book > { fetchRequest. wrappedValue } } 我相信,下一步 SwiftUI 应该还会提供更多的直接将状态控制在局部的包装器。

第三步和 ObservedObject 说再见

只要我们的 View 还需要依赖单一数据源的 State,前面我们做努力就都付之东流了。但坚持单一数据源的设计思路又是十分明确的。由于任何状态的变化 ObservedObject 只有通过 ObjectWillChangePublisher 这一个途径来通知与其依赖的 View,因此我们如果要解决这个问题,只能放弃使用 ObservedObject,通过自己创建视图和 State 中每个独立元素的依赖关系,完成我们的优化目的。

Combine 当然是首选。我希望达到的效果如下:

State 仍然以目前的形式保存在 Store 中,整个程序的结构基本和使用 ObservedObject 一样

State 中每个元素可以自己通知与其依赖的 View 而不通过@Published

每个 View 可以根据自己的需要同 State 中的元素建立依赖关系,State 中其他无关的变化不会导致其被强制刷新

State 中的数据仍然支持 Binding 等操作,而且能够支持各种形式的结构设定

基于以上几点,我最终采用了如下的解决方案:

1、Store 不变,只是去掉了 ObservedObject

Swift Copied! class Store { var state = AppState () ... }

2、State 结构如下

Swift Copied! struct AppState { var name = CurrentValueSubject < String , Never > ( " 肘子 " ) var age = CurrentValueSubject < Int , Never > ( 100 ) }

通过使用 CurrentValueSubject 来创建指定类型的 Publisher。

3、通过如下方式注入

Swift Copied! //当前 View 只需要显示 name struct ContentView : View { @ State var name: String = "" var body: some View { Form { Text ( name ) } . onReceive ( store. state . name , perform : { name in self . name = name }) } }

我们需要显式的在每个 View 中把需要依赖的元素单独通过。onReceive 获取并保存到本地。

4、修改 State 中的值

Swift Copied! //基于 View-> Action 来修改 State 的机制 extension Store { //例程并非遵循 action,不过也是调用 Store,意会即可 fune test { state. name . value = " 大肘子 " } } //在上面的 ContentView 中添加 Button ( " 修改名字 " ){ store. test () }

5、支持 Binding

Swift Copied! extension CurrentValueSubject { var binding:Binding < Output >{ Binding < Output > ( get : { self . value } , set : { self . value = $0 }) } } //使用 binding TextField ( " 姓名 " , text : store. state . name . binding )

6、对结构体支持 Binding

Swift Copied! struct Student { var name = " fat " var age = 18 } struct AppState { var student = CurrentValueSubject < Student, Never > ( Student ()) } extension CurrentValueSubject { func binding < Value >( for keyPath :WritableKeyPath < Output, Value >) -> Binding < Value >{ Binding < Value > ( get : { self . value [ keyPath : keyPath ]} , set : { self . value [ keyPath : keyPath ] = $0 }) } } //使用 Binding TextField ( " studentName: " , text : store. state . student . binding ( for : \. name ))

7、对于更复杂的 State 元素设计的 Binding 支持。如果你却有必要在 State 中创建以上 Binding 方式无法支持的格式可以通过使用我另一篇文章中 @State 研究 最后创建的增强型@MyState 来完成特殊的需要,你对本地的 studentAge 做的任何改动都将自动的反馈到 State 中

Swift Copied! struct ContentView : View { @ MyState< String > ( wrappedValue : String ( store. state . student . value . age ) , toAction : { store. state . student . value . age = Int ( $0 ) ?? 0 }) var studentAge var body: some View { TextField ( " student age: " , text : $studentAge ) } }

至此我们便达成了之前设定的全部目标。

只对原有的程序结构做微小的调整

State 中每个元素都会在自改动时独立的发出通知

每个 View 可以只与自己有关的 State 中的元素创建依赖

对 Binding 的完美支持

追加:减少代码量

在实际的使用中,上述解决方案会导致每个 View 的代码量有了一定的增长。尤其是当你忘了写。onReceive 时,程序并不会报错,但同时数据不会实时响应,反倒增加排查错误的难度。通过使用属性包装器,我们可以将 Publisher 订阅和变量声明合二为一,进一步的优化上述的解决方案。

Swift Copied! @ propertyWrapper struct ObservedPublisher < P : Publisher >: DynamicProperty where P.Failure == Never { private let publisher:P @ State var cancellable:AnyCancellable ? = nil @ State public private ( set ) var wrappedValue:P.Output private var updateWrappedValue = MutableHeapWrapper < ( P. Output ) -> Void > ({ _ in }) init ( publisher :P, initial :P.Output ) { self . publisher = publisher self . _wrappedValue = . init ( wrappedValue : initial ) let updateWrappedValue = self . updateWrappedValue self . _cancellable = . init ( initialValue : publisher . delay ( for : . nanoseconds ( 1 ) , scheduler : RunLoop. main ) . sink ( receiveValue : { updateWrappedValue. value ( $0 ) })) } public mutating func update () { let _wrappedValue = self . _wrappedValue updateWrappedValue. value = { _wrappedValue. wrappedValue = $0 } } } public final class MutableHeapWrapper < T > { public var value: T @ inlinable public init ( _ value : T ) { self . value = value } }

上面的代码来自于开源项目 SwiftUIX,我对其进行了很小修改使其能够适配 CurrentValueSubject

使用方法

Swift Copied! @ ObservedPublisher ( publisher : store. state . title , initial : "" ) var title

至此,我们进一步的减少了代码量,并且基本消除了由于漏写。onReceive 而可能出现的问题。

上述代码我已经放到了 Github

总结

之所以进行这方面的探讨是由于我的 app 出现了响应的粘滞(和我心目中 iOS 平台上该有的丝滑感有落差)。在研究学习的过程中也让我对 SwiftUI 的有了进一步的认识。无论我提出的思路是否正确,至少整个过程让我获益匪浅。

在我做这方面学习的过程中,恰好也发现了另外一位朋友提出了类似的观点,并提出了他的解决方案。由于他之前有 RxSwift 上开发大型项目的经验,他的解决方案使用了快照(SnapShot)的概念。注入方式采用 EnvironmetKey,对于 State 元素的无效修改(比如说和原值相同)做了比较好的过滤。可以到 他的博客 查看该文。

最后希望 Apple 能够在将来提供更原生的方式解决以上问题。