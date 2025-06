SwiftUI 2.0 —— @StateObject 研究

WWDC 20 刚刚结束,在过去的一周,苹果为开发者带来了巨大的惊喜。由于新特性实在太多,需要不少时间来消化,我首先选择自己最感兴趣的内容进行一些简单的研究和探讨。本文首先浅谈一下 SwiftUI 新提供的属性包装器@StateObject。

在我之前的文章 @State 研究 中我们探讨过 @State,通过它,我们可以方便的将值类型数据作为 View 的 Source of truth。在 SwiftUI 1.0 时代,如果想将引用类型作为 source of truth, 通常的方法是使用 @EnvironmentObject 或者 @ObservedObject。

对于使用 @EnvironmentObject 注入的数据,由于其通常是在 SceneDelegate 或着当前 View 的父辈、祖先 View 上创建的,所以其生命周期必然不短于当前 View, 因此在使用中并不会发生由于生命周期不可预测而导致的异常。

对于上面的代码,乍看起来没有任何不妥,不过由于 @ObservedObject 的机制问题,其创建的实例并不被当前 View 所拥有(当前 View 无法管理其生命周期),因此在一些特殊的情况下会出现不可预料的结果。

为了能够让开发者更好的掌控代码,同时也保持对于上一版本良好的兼容性,苹果在 SwiftUI 2.0 中添加了 @StateObject。顾名思义,它是 @State 的引用类型版本。

在 WWDC 的视频中,苹果明确的表明 @StateObject 是被创建他的 View 所持有的,也就是说,实例的生命周期是完全可控的,是同创建它的 View 的生命周期一样的。

@StateObject 和 @ObservedObject 的区别就是实例是否被创建其的 View 所持有,其生命周期是否完全可控。

我通过下面的代码来详细阐述一下 @StateObject 和 @ObservedObject 的不同表现。

准备工作:

