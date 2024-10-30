从项目重构说起：五个 Swift 模块分享

五年前，我开始学习 Swift 的初衷很简单：想开发一个 App 来记录和管理自己的体检数据，帮助自己做好术后的健康管理。自【健康笔记】的 2.0 版本发布至今已有四年之久。如今回看这些代码（95% 以上都是四年前写的），总觉得难以面对 —— 坦白说，我认为写得很差。这个想法一直萦绕在心头，促使我在最近两年里一直计划着要彻底重构这个 App。终于在今年九月，我下定决心开始了这次重构。
在重构的过程中，我决定将项目中一些功能模块提取出来并开源分享。这样做主要有三个目的：
- 通过模块化，更好地对代码进行抽象和梳理
- 通过分享，倒逼自己写出更规范的代码
- 期望这些模块能对其他开发者有所帮助
本文将简要介绍这两个月来我开源的几个库。
SimpleLogger
SimpleLogger 是一个轻量级的日志模块。虽然它的特性很克制 —— 目前最显著的特点可能就是对 Swift 6 的支持，但作为一个在我所有代码模块中都会用到的基础设施，它的价值不容忽视。
主要特性：
- 提供两个内置实现（均支持 Sendable）
- 支持自定义后端扩展
- 可通过环境变量灵活控制日志输出
基本用法：
import SimpleLogger
let logger: LoggerManagerProtocol = .default(subsystem: "com.example.app", category: "general")
logger.info("App started")
iCloudSyncStatusKit
在使用 Core Data with CloudKit 的 App 中，实时了解用户设备的 iCloud 账户状态及数据同步进度至关重要。为此，我将这一需求模块化并封装为 iCloudSyncStatusKit 库。
数据同步状态的响应
iCloudSyncStatusKit 支持多种同步状态的跟踪（如
importing、
exporting、
setup 和
idle）。以下是如何在 SwiftUI 中显示当前同步事件：
struct ContentView: View {
@StateObject var syncManager = SyncStatusManager()
var body: some View {
VStack {
Text("Sync Event: \(syncManager.syncEvent)")
}
}
}
检查 iCloud 账户状态
该库还支持检查设备的 iCloud 账户状态，并基于结果执行相应操作。以下代码展示了如何使用异步调用检查账户状态，并处理不可用情况：
let status = await syncManager.validateICloudAvailability { status, error in
// 使用闭包处理 iCloud 账户不可用的情况
}
if status == .available {
// 开始同步
} else {
// 处理 iCloud 账户不可用的情况
}
处理空间不足的情况
在实例化
SyncStatusManager 时，你可以提供一个闭包来处理
quotaExceeded（即 iCloud 空间不足）状态。例如，当检测到同步失败且提示空间不足时，可以提醒用户进行清理或扩展存储：
let syncManager = SyncStatusManager {
if $0 == .quotaExceeded {
// 提醒用户清理 iCloud 空间
}
}
值得注意的是，iCloud 空间不足的情况并非总能通过明确的错误提示反馈，只能作为一种有限的机制来处理。
该库的设计思路受到了这篇文章的启发：General Findings About NSPersistentCloudKitContainer
ObservableDefaults
ObservableDefaults 是一个基于 Observation 框架的
@Observable 宏扩展，能够让特定变量与
UserDefaults 键自动关联，并且实时响应来自任何渠道的
UserDefaults 内容变更。
在我撰写的 SwiftUI 中的 UserDefaults 与 Observation：如何实现精准响应 一文中，对其实现细节进行了深入探讨。
在目前的项目中，我多数情况下会采用“观察优先”模式（
observeFirst），在这种模式下，只有经过特定标注的属性才会与
UserDefaults 关联，实现精确的数据同步。以下为一个示例：
@ObservableDefaults(observeFirst: true)
public class Test2 {
// 自动添加 @ObservableOnly，支持观察但不会持久化
public var name: String = "fat"
// 自动添加 @ObservableOnly
public var age = 109
// 需要持久化的属性必须使用 @DefaultsBacked 标注，并可指定 UserDefaults 的键名
@DefaultsBacked(userDefaultsKey: "myHeight")
public var height = 190
// 该属性不受观察，也不会持久化
@Ignore
public var weight = 10
}
CoreDataEvolution
CoreDataEvolution 的设计灵感来自 SwiftData 的
@ModelActor，为 Core Data 引入了类似 SwiftData 的优雅并发编程体验。在我的文章 Core Data 改革：实现 SwiftData 般的优雅并发操作 中，我详细探讨了该库的设计理念及其实现原理。
在实际使用过程中，我发现完全按照
@ModelActor 的模式自动生成构造方法，可能限制了
Actor 的灵活性。在很多场景下，构建数据处理模块时需要自定义参数，因此我在
@NSModelActor 中添加了
disableGenerateInit 参数。当该参数设为
true 时，将禁用自动构造方法的生成。这一看似微小的改动，实则大大提高了实际开发中的灵活性。
// disableGenerateInit 默认为 false，不提供时会自动生成构造方法
@NSModelActor(disableGenerateInit: true)
public actor DataHandler {
func createNewItem(_ timestamp: Date = .now, showThread: Bool = false) throws -> NSManagedObjectID {
let item = Item(context: modelContext)
item.timestamp = timestamp
try modelContext.save()
return item.objectID
}
// 自定义构造方法，支持更多参数配置
init(container: NSPersistentContainer, viewName: String) {
modelContainer = container
let context = container.newBackgroundContext()
context.name = viewName // 添加了上下文命名逻辑
modelExecutor = .init(context: context)
}
}
CoreDataEvolution 还提供了一个
NSMainModelActor，允许开发者使用
viewContext 声明运行在主线程上的类。
ModelActorX
ModelActorX 是对 SwiftData 中
ModelActor 的增强实现。该库不仅支持通过
disableGenerateInit 参数控制是否自动生成构造方法，还提供了使用视图上下文创建 Actor 的构造方法，专门解决目前 iOS 18 中在非主线程（ 通过
@ModelActor）上进行的数据修改无法触发视图自动更新的问题。
@MainModelActorX 允许开发者声明一个基于
mainContext 并运行在主线程上的 actor。这种实现让开发者可以在不修改现有代码的前提下，解决 iOS 18 中的响应问题。待官方修复该问题后，代码可轻松切换回原生的
ModelActor 实现。
@ModelActorX
actor MainDataHandler {
func newItem(date: Date) throws -> PersistentIdentifier {
let item = Item(timestamp: date)
modelContext.insert(item)
try modelContext.save()
return item.persistentModelID
}
func getTimestampFromItemID(_ itemID: PersistentIdentifier) -> Date? {
return self[itemID, as: Item.self]?.timestamp
}
func updateItem(id: PersistentIdentifier, date: Date) {
guard let item = self[id, as: Item.self] else { return }
item.timestamp = date
try? modelContext.save()
}
}
// Usage
Task{ @MainActor in
let handler = DataHandler(mainContext: container.mainContext) // Use the view context for construction
await handler.updateItem(id: id, date: .now) // Even on the main thread, you can still use `await`
}
ModelActorX仅能改善开发者在私有上下文中进行数据更改时的响应效果，对于 iOS 18 中云同步数据的变化无法及时响应的问题仍然无能为力。
最后
这种模块化和开源的过程，某种程度上也是对我这五年来 Swift 学习历程的一次回顾和提炼。通过重构和分享，不仅能够让代码更加优雅和可维护，也能为 Swift 社区贡献一份力量。
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