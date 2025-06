从项目重构说起：五个 Swift 模块分享

@ ModelActorX

actor MainDataHandler {

func newItem ( date : Date ) throws -> PersistentIdentifier {

let item = Item ( timestamp : date )

modelContext. insert ( item )

try modelContext. save ()

return item. persistentModelID

}

func getTimestampFromItemID ( _ itemID : PersistentIdentifier ) -> Date ? {

return self [ itemID, as : Item. self ] ? . timestamp

}

func updateItem ( id : PersistentIdentifier, date : Date ) {

guard let item = self [ id, as : Item. self ] else { return }

item. timestamp = date

try ? modelContext. save ()

}

}

// Usage

Task { @ MainActor in

let handler = DataHandler ( mainContext : container. mainContext ) // Use the view context for construction

await handler. updateItem ( id : id, date : . now ) // Even on the main thread, you can still use `await`