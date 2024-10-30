从项目重构说起：五个 Swift 模块分享

五年前，我开始学习 Swift 的初衷很简单：想开发一个 App 来记录和管理自己的体检数据，帮助自己做好术后的健康管理。自【健康笔记】的 2.0 版本发布至今已有四年之久。如今回看这些代码（95% 以上都是四年前写的），总觉得难以面对 —— 坦白说，我认为写得很差。这个想法一直萦绕在心头，促使我在最近两年里一直计划着要彻底重构这个 App。终于在今年九月，我下定决心开始了这次重构。

在重构的过程中，我决定将项目中一些功能模块提取出来并开源分享。这样做主要有三个目的：

通过模块化，更好地对代码进行抽象和梳理

通过分享，倒逼自己写出更规范的代码

期望这些模块能对其他开发者有所帮助

本文将简要介绍这两个月来我开源的几个库。

SimpleLogger

SimpleLogger 是一个轻量级的日志模块。虽然它的特性很克制 —— 目前最显著的特点可能就是对 Swift 6 的支持，但作为一个在我所有代码模块中都会用到的基础设施，它的价值不容忽视。

主要特性：

提供两个内置实现（均支持 Sendable）

支持自定义后端扩展

可通过环境变量灵活控制日志输出

基本用法：

Swift Copied! import SimpleLogger let logger: LoggerManagerProtocol = . default ( subsystem : " com.example.app " , category : " general " ) logger. info ( " App started " )

iCloudSyncStatusKit

在使用 Core Data with CloudKit 的 App 中，实时了解用户设备的 iCloud 账户状态及数据同步进度至关重要。为此，我将这一需求模块化并封装为 iCloudSyncStatusKit 库。

数据同步状态的响应

iCloudSyncStatusKit 支持多种同步状态的跟踪（如 importing 、 exporting 、 setup 和 idle ）。以下是如何在 SwiftUI 中显示当前同步事件：

Swift Copied! struct ContentView : View { @ StateObject var syncManager = SyncStatusManager () var body: some View { VStack { Text ( " Sync Event: \( syncManager. syncEvent ) " ) } } }

检查 iCloud 账户状态

该库还支持检查设备的 iCloud 账户状态，并基于结果执行相应操作。以下代码展示了如何使用异步调用检查账户状态，并处理不可用情况：

Swift Copied! let status = await syncManager. validateICloudAvailability { status, error in // 使用闭包处理 iCloud 账户不可用的情况 } if status == .available { // 开始同步 } else { // 处理 iCloud 账户不可用的情况 }

处理空间不足的情况

在实例化 SyncStatusManager 时，你可以提供一个闭包来处理 quotaExceeded （即 iCloud 空间不足）状态。例如，当检测到同步失败且提示空间不足时，可以提醒用户进行清理或扩展存储：

Swift Copied! let syncManager = SyncStatusManager { if $0 == .quotaExceeded { // 提醒用户清理 iCloud 空间 } }

值得注意的是，iCloud 空间不足的情况并非总能通过明确的错误提示反馈，只能作为一种有限的机制来处理。

ObservableDefaults

ObservableDefaults 是一个基于 Observation 框架的 @Observable 宏扩展，能够让特定变量与 UserDefaults 键自动关联，并且实时响应来自任何渠道的 UserDefaults 内容变更。

在我撰写的 SwiftUI 中的 UserDefaults 与 Observation：如何实现精准响应 一文中，对其实现细节进行了深入探讨。

在目前的项目中，我多数情况下会采用“观察优先”模式（ observeFirst ），在这种模式下，只有经过特定标注的属性才会与 UserDefaults 关联，实现精确的数据同步。以下为一个示例：

Swift Copied! @ ObservableDefaults ( observeFirst : true ) public class Test2 { // 自动添加 @ObservableOnly，支持观察但不会持久化 public var name: String = " fat " // 自动添加 @ObservableOnly public var age = 109 // 需要持久化的属性必须使用 @DefaultsBacked 标注，并可指定 UserDefaults 的键名 @ DefaultsBacked ( userDefaultsKey : " myHeight " ) public var height = 190 // 该属性不受观察，也不会持久化 @ Ignore public var weight = 10 }

CoreDataEvolution

CoreDataEvolution 的设计灵感来自 SwiftData 的 @ModelActor ，为 Core Data 引入了类似 SwiftData 的优雅并发编程体验。在我的文章 Core Data 改革：实现 SwiftData 般的优雅并发操作 中，我详细探讨了该库的设计理念及其实现原理。

在实际使用过程中，我发现完全按照 @ModelActor 的模式自动生成构造方法，可能限制了 Actor 的灵活性。在很多场景下，构建数据处理模块时需要自定义参数，因此我在 @NSModelActor 中添加了 disableGenerateInit 参数。当该参数设为 true 时，将禁用自动构造方法的生成。这一看似微小的改动，实则大大提高了实际开发中的灵活性。

Swift Copied! // disableGenerateInit 默认为 false，不提供时会自动生成构造方法 @ NSModelActor ( disableGenerateInit : true ) public actor DataHandler { func createNewItem ( _ timestamp : Date = . now , showThread : Bool = false ) throws -> NSManagedObjectID { let item = Item ( context : modelContext ) item. timestamp = timestamp try modelContext. save () return item. objectID } // 自定义构造方法，支持更多参数配置 init ( container : NSPersistentContainer, viewName : String ) { modelContainer = container let context = container. newBackgroundContext () context. name = viewName // 添加了上下文命名逻辑 modelExecutor = . init ( context : context ) } }

CoreDataEvolution 还提供了一个 NSMainModelActor ，允许开发者使用 viewContext 声明运行在主线程上的类。

ModelActorX

ModelActorX 是对 SwiftData 中 ModelActor 的增强实现。该库不仅支持通过 disableGenerateInit 参数控制是否自动生成构造方法，还提供了使用视图上下文创建 Actor 的构造方法，专门解决目前 iOS 18 中在非主线程（ 通过 @ModelActor ）上进行的数据修改无法触发视图自动更新的问题。

@MainModelActorX 允许开发者声明一个基于 mainContext 并运行在主线程上的 actor。这种实现让开发者可以在不修改现有代码的前提下，解决 iOS 18 中的响应问题。待官方修复该问题后，代码可轻松切换回原生的 ModelActor 实现。

Swift Copied! @ ModelActorX actor MainDataHandler { func newItem ( date : Date ) throws -> PersistentIdentifier { let item = Item ( timestamp : date ) modelContext. insert ( item ) try modelContext. save () return item. persistentModelID } func getTimestampFromItemID ( _ itemID : PersistentIdentifier ) -> Date ? { return self [ itemID, as : Item. self ] ? . timestamp } func updateItem ( id : PersistentIdentifier, date : Date ) { guard let item = self [ id, as : Item. self ] else { return } item. timestamp = date try ? modelContext. save () } } // Usage Task { @ MainActor in let handler = DataHandler ( mainContext : container. mainContext ) // Use the view context for construction await handler. updateItem ( id : id, date : . now ) // Even on the main thread, you can still use `await` }

ModelActorX 仅能改善开发者在私有上下文中进行数据更改时的响应效果，对于 iOS 18 中云同步数据的变化无法及时响应的问题仍然无能为力。

最后

这种模块化和开源的过程，某种程度上也是对我这五年来 Swift 学习历程的一次回顾和提炼。通过重构和分享，不仅能够让代码更加优雅和可维护，也能为 Swift 社区贡献一份力量。