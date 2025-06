使用 SwiftUI 开发无限四向滚动分页组件

SwiftUI 的出现为苹果生态的开发带来了革命性的变化,但在面对某些复杂需求时,它仍然存在一些挑战。最近,我开发了一个名为 Infinite4Pager 的组件,它支持无限四向滚动分页功能。

本文中我们将分析实现过程中的关键思路,讨论需要特别注意的事项,并坦诚地审视 SwiftUI 在应对这类场景时的不足之处。通过这个案例,我们不仅能学习到具体的技术实现,还能更好地理解如何在 SwiftUI 的框架下突破常规,创造性地解决问题。

近期,一个有趣的挑战在我的开发社区中引起了热烈讨论。一位开发者在我的 Discord 频道中提出了一个独特的需求:用 SwiftUI 实现一个支持四向滚动的分页组件。这个组件可以被视为一个增强版的 TabView ,不仅支持常规的左右滑动,还能上下滑动。更具挑战性的是,他希望能够实现懒加载功能,以优化内存使用,特别是在处理大量图片预览时。巧合的是,不久前我在推特上也收到了类似的询问,显示这确实是开发者们普遍关心的问题。

社区的反应迅速而热烈。很快,一位热心的开发者提出了基于 UIKit 的解决方案,利用 UICollectionView 并在其手势处理逻辑中添加自定义代码。然而,当讨论转向 SwiftUI 实现时,普遍观点认为这在 SwiftUI 中实现起来困难重重,甚至可能无法实现。

当我关注到这个讨论时,UIKit 的方案已经成型。虽然我同意在 SwiftUI 中实现这个功能确实存在一定挑战,但我认为这并非不可能。关键在于改变思维方式,跳出传统实现的框框,以 SwiftUI 特有的声明式和响应式编程范式来重新思考问题。这正是 SwiftUI 的魅力所在——它不仅是一个新的框架,更是一种全新的编程思维。

下面是基于 Infinite4Pager 的实现演示:

如果我们尝试直接将 UIKit 的实现逻辑迁移到 SwiftUI,我们将面临几个主要的挑战:

尽管自 WWDC 2023 以来,Apple 显著增强了 SwiftUI 中 ScrollView 的控制能力,并在 WWDC 2024 中引入了更多强大的滚动控制 API,但 ScrollView 仍然存在一些开发者无法自定义的核心特性。最显著的限制之一是对其手势行为的干预。

ScrollView 的手势实现是内置且固定的,我们无法在其中插入自定义的判断逻辑。即使我们尝试使用并行的拖动手势来在滚动初期判断方向,一旦动态调整了 ScrollView 的滚动轴向,它就会自动重新调整滚动区域的对齐。尽管可以使用 scrollPosition 来修正位置,但这可能导致滚动抖动,甚至中断原有的拖动手势。

SwiftUI 的响应式特性通常是其强大之处,但在某些场景下反而成为了精细控制的障碍。

例如,在 ForEach 的数据源中动态添加数据时,如果是在现有数据后追加以实现无限滚动,通常不会出现问题。但如果在数据源的前部插入数据,很可能会导致当前滚动位置发生变化,表现为滚动过程中的跳跃。这种情况在 ScrollView 配合惰性容器使用时尤为明显。

这是因为数据源变化时,惰性容器需要重新计算其高度,这个过程涉及到当前位置之前所有子视图的尺寸计算,从而引发上述问题。

在 SwiftUI 中,惰性容器对子视图内存的管理策略与开发者的常规理解有所不同。它在释放内存资源方面不够积极,这在浏览大量图片等场景下可能导致内存占用过高,甚至引发应用崩溃。

这些挑战凸显了在 SwiftUI 中实现复杂自定义组件时需要采取不同于 UIKit 的思路和方法。接下来,我们将探讨如何巧妙利用 SwiftUI 的特性来克服这些困难。

经过分析,我们发现 SwiftUI 的常规组件如 ScrollView 、惰性容器和 ForEach 在这个特殊需求中可能成为阻碍而非助力。理解了这些限制后,我们的解决思路变得清晰明确:

具体实现方案如下:

这歌方案不仅规避了 SwiftUI 的限制,还充分利用了其响应式特性。令人欣喜的是,一旦确定了这个基本方案,核心代码的实现仅需短短几十分钟就能完成。

在实现这个无限四向滚动分页组件时,我们需要解决几个关键的技术问题:

我们的目标是在不影响容器布局尺寸的前提下绘制多个视图。解决方案如下:

对于类似九宫格的视图布局,我们有多种实现方式:

这些方法在效果和性能上差异不大,可根据个人偏好选择。

确定一页滚动是否完成是实现无缝翻页的关键。我们的方法是:

这种方法虽然便捷,但会提高系统版本要求。为兼容旧版本,可考虑:

每种方法都有其优缺点,选择时需要权衡项目需求和目标用户群。

虽然实现这个无限四向滚动分页组件的核心功能相对直接,但在处理边缘情况时仍需要额外的考虑和努力。以下是一些值得注意的问题和解决方案:

SwiftUI 中存在一个特殊情况:当用户在拖动过程中使用另外的一个或多个手指点击屏幕时,可能会触发系统手势,从而中断当前的拖动手势。这种中断不会调用 onEnded 闭包,可能导致视图停滞在滚动中间,影响用户体验。

解决方案:

我们采用 @GestureState 属性包装器来标注 isDragging 状态,用于记录当前的拖动状态。这种方法的优势在于:

通过这种实现,我们可以有效地处理系统中断滚动手势的情况,保证滚动交互的流畅性和可靠性,从而提升用户体验。

在拖动初始阶段,用户可能会不经意地触碰到子视图中的可交互区域,这可能会干扰正常的用户操作或导致误解。

解决方案:

在使用强烈弹性动画进行页面切换时,主视图与相邻视图之间可能会出现短暂的间隙。这个问题不仅在滚动视图的中部显现,当容器内包含大量子视图时(如日历应用场景),滚动过程中也会出现细微的视图间隙。

原因分析: 这很可能源于 SwiftUI 在对复合视图(主视图 + 临近视图)应用动画插值时,无法精确同步每个元素的位置信息所致。

解决方案:

与基于滚动容器的分页组件相比,我们的实现在快速连续翻页方面面临一些限制。

主要障碍:

这些挑战突显了 SwiftUI 在处理复杂、高度自定义 UI 组件时的一些局限性。虽然这些问题并非不可解决,但确实需要更多的创新思考和巧妙的编程技巧。在未来的 SwiftUI 版本中,我们希望看到更多针对这类复杂交互需求的原生支持。

由于本实现没有使用惰性容器,我们无法像常规 SwiftUI 视图那样通过 onAppear 或 onDisappear 来判断哪个视图当前正在显示(停留在容器中心)。为了解决这个问题,我们提供了一种替代方案:使用环境值判断当前页面。

开发者可以在视图中通过响应环境值 pagerCurrentPage ,并结合当前视图的行列信息来进行判断。这里是一个示例实现:

Swift Copied!