如何在 SwiftUI 中创建一个实时响应的 Form

我的 app 健康笔记主要是对数据的收集、管理,所以对于表单的实时检查、响应的要求比较高。因此制作一个对用于输入响应及时、反馈准确的 Form 十分重要。本文尝试提出一个 SwiftUI 下的 Form 开发思路。

健康笔记 1.0 的时候

在开发健康笔记 1.0 的使用,当时由于 iOS 13 尚不支持 onChange,当时主要使用类似的检查方式:

对于简单情况

Swift Copied! @ State var name = "" TextField ( " name " , text : $name ) . foregroundColor ( name. count . isEmpty ? . red : . black )

稍复杂的情况

Swift Copied! @ State var name = "" @ State var age = "" TextField ( " name " , text : $name ) . foregroundColor ( ! checkName () ? . red : . black ) TextField ( " age " , text : $name ) . keyboardType ( . decimalPad ) . foregroundColor ( ! checkAge () ? . red : . black ) Button ( " Save " ){ //保存 } . disable ( ! ( checkName () && checkeAge )) func chekcName () -> Bool { return name. count > 0 && name. count <= 10 } func checkAge () -> Bool { guard let age = Double ( age ) else { return false } return age > 10 && age < 20 }

其实之前对于很复杂的表单,我也是采用了 Combine 的方式来做验证的。

不过 Publisher 的和 View 的刷新周期之间有一个响应的差距,也就是说,第一个输入的判断需要到第二个输入时才会返回结果。如此一来,只能将判断逻辑都写在 View 中。不过如果需要利用网络验证的部分,仍然是使用 Publisher 来处理的。它的响应由于使用 OnReceive 所以不会出现上面的判断时间差。

健康笔记 2.0 的处理方式

在我目前开发的健康笔记 2.0 中,由于 iOS 14 支持了 onChange, 让开发者在 View 有了非常方便的处理逻辑判断的时机。

以下是目前开发中的画面:

用 MVVM 的方式来编写 Form

在使用 SwiftUI 进行开发中,我们不仅需要使用 MVVM 的思想来考虑 app 的架构,对于每一个 View 都可以把它当做一个 mini 的 app 来对待。

在下面的例子中,我们需要完成如下的功能:

显示档案、编辑档案、新建档案都使用同一个代码 对于用户的每一次输入都给出及时和准确的反馈 只有用户的数据完全满足需求时(各个输入项都满足检查条件同时在编辑状态下,当前修改数据要与原始数据不同),才允许用户保存。 如果用户已经修改或创建了数据,用户取消时需要二次确认 在用户显示档案时,可以一键切换到编辑模式

如果你所需要创建的 FormView 功能简单,请千万不要使用下列的方法。下列代码仅在创建较复杂的表单时才会发挥优势。

完成后的视频如下:

源代码

为输入准备数据源

不同于创建多个@State 数据源来处理数据,我现在将所有需要录入的数据统一放到了一个数据源中

Swift Copied! struct MyState : Equatable { var name: String var sex: Int var birthday:Date }

让 View 响应不同的动作

Swift Copied! enum StudentAction { case show , edit , new }

有了上述的准备,我们便可以创建表单的构造方法了:

Swift Copied! struct StudentManager : View { @ EnvironmentObject var store:Store @ State var action:StudentAction let student:Student ? private let defaultState:MyState //用于保存初始数据,可以用来比较,或者在我的 app 中,可以恢复用户之前的值 @ State private var myState:MyState //数据源 @ Environment ( \. presentationMode ) var presentationMode init ( action :StudentAction, student :Student ? ){ _action = State ( wrappedValue : action ) self . student = student switch action { case . new : self . defaultState = MyState ( name : "" , sex : 0 , birthday : Date ()) _myState = State ( wrappedValue : MyState ( name : "" , sex : 0 , birthday : Date ())) case . edit ,. show : self . defaultState = MyState ( name : student ? . name ?? "" , sex : Int ( student ? . sex ?? 0 ) , birthday : student ? . birthday ?? Date ()) _myState = State ( wrappedValue : MyState ( name : student ? . name ?? "" , sex : Int ( student ? . sex ?? 0 ) , birthday : student ? . birthday ?? Date ())) } } }

准备表单显示内容

Swift Copied! func nameView () -> some View { HStack { Text ( " 姓名: " ) if action == .show { Spacer () Text ( defaultState. name ) } else { TextField ( " 学生姓名 " , text : $myState. name ) . multilineTextAlignment ( . trailing ) } } }

合成显示内容

Swift Copied! Form { nameView () sexView () birthdayView () errorView () }

对每个输入项目进行验证

Swift Copied! func checkName () -> Bool { if myState.name. isEmpty { errors. append ( " 必须填写姓名 " ) return false } else { return true } }

处理所有的验证信息

Swift Copied! func checkAll () -> Bool { if action == .show { return true } errors. removeAll () let r1 = checkName () let r2 = checkSex () let r3 = checkBirthday () let r4 = checkChange () return r1 && r2 && r3 && r4 }

通过 onChange 来进行校验

Swift Copied! . onChange ( of : myState ){ _ in confirm = checkAll () } //由于 onChange 必须在数据源发生变化时才会激发,所以在 View 最初显示时便进行一次验证 . onAppear { confirm = checkAll () }

对 toolbar 的内容进行处理

Swift Copied! ToolbarItem ( placement : ToolbarItemPlacement. navigationBarTrailing ){ if action == .show { Button ( " 编辑 " ){ action = . edit confirm = false } } else { Button ( " 确定 " ){ if action == .new { presentationMode. wrappedValue . dismiss () store. newStudent ( viewModel : myState ) } if action == .edit { presentationMode. wrappedValue . dismiss () store. editStudent ( viewModel : myState, student : student ! ) } } . disabled ( ! confirm ) }

更详尽的内容可以参看 源代码