SheetKit —— SwiftUI 模态视图扩展库

SheetKit 是什么

SheetKit 是一个 SwiftUI 模态视图的扩展库。提供了数个用于模态视图的便捷展示、取消方法,以及几个用于模态视图的 View Extension。

开发 SheetKit 的主要原因:

便于 Deep link 的调用 SwiftUI 提供了 onOpenURL 方法让应用程序可以非常轻松的响应 Deep Link。但在实际使用中,情况并不如预期。主要因为 SwiftUI 中重要的视图展示模式:NavigationView、Sheet 等都没有迅捷、简便的重置能力。很难通过一两句代码将应用程序立即设置成我们想要的视图状态。

模态视图的集中管理 SwiftUI 通常采用 .sheet 来创建模态视图,对于简单的应用来说,这种形式非常直观,但如果应用程序的逻辑比较复杂、需要的模态视图众多,则上述方式就会让代码显得十分混乱,不易整理。因此,在此种情况下,通常我们会将所有的模态视图集中管理起来,统一调用。请参阅我之前的文章—— 在 SwiftUI 中,根据需求弹出不同的 Sheet。

新的半高模态视图 在 WWDC 2021 中,苹果为大家带来了期待已久的半高模态视图。或许推出的比较仓促,这种很受欢迎的交互方式并没有提供 SwiftUI 版本,仅支持 UIKit。SheetKit 暂时弥补了这个遗憾。无论 sheet、fullScreenCover 还是 bottomSheet(半高模态视图)都得到充分的支持和统一的管理。

系统要求

iOS 15

Swift 5.5

XCode 13.0 +

只需剥离模态视图的支持,SheetKit 将支持 iOS 14。

安装

SheetKit 支持 SPM 安装。

源地址

SheetKit 中每个功能的代码都集中在一到两个文件中。如果只需要其中部分的功能,直接在项目中添加对应的文件或许是不错的选择。

SheetKit 功能详解

present

SheetKit 调用

在代码中使用 SheetKit 十分容易。支持两种方式:直接使用 SheetKit 的实例、在视图中使用环境值。比如下面的两段代码都将显示一个标准 Sheet:

Swift Copied! Button ( " show sheet " ){ SheetKit () . present { Text ( " Hello world " ) } }

或者

Swift Copied! @ Environment ( \. sheetKit ) var sheetKit Button ( " show sheet " ){ sheetKit. present { Text ( " Hello world " ) } }

SheetKit 支持多层次的 Sheet 展示,下面代码将展示两层 Sheet

Swift Copied! @ Environment ( \. sheetKit ) var sheetKit Button ( " show sheet " ){ sheetKit. present { Button ( " show full sheet " ){ sheetKit. present ( with : . fullScreenCover ){ Text ( " Hello world " ) } } } }

动画

SheetKit 中 present 和 dismiss 的动画都是可以关闭的(尤其适合于 Deep link 场景)。使用下面语句将关闭显示动画

Swift Copied! SheetKit () . present ( animated : false )

Sheet 类型

目前 SheetKit 支持三种模态视图类型:sheet、fullScreenCover、bottomSheet。

下面的代码将展示一个预设的 bottomSheet 视图:

Swift Copied! sheetKit. present ( with : . bottomSheet ){ Text ( " Hello world " ) }

bottomSheet 可以自定义配置。

下面的代码将创建一个自定义的 bottomSheet

Swift Copied! let configuration = SheetKit. BottomSheetConfiguration ( detents : [. medium () ,. large () ], largestUndimmedDetentIdentifier : . medium , prefersGrabberVisible : true , prefersScrollingExpandsWhenScrolledToEdge : false , prefersEdgeAttachedInCompactHeight : false , widthFollowsPreferredContentSizeWhenEdgeAttached : true , preferredCornerRadius : 100 ) sheetKit. present ( with : . customBottomSheet , configuration : configuration ) { Text ( " Hello world " ) }

模态视图高度变化提醒

当 bottomSheet 在不同高度变化时,有两种方式可以获得提醒。

方法 1:

Swift Copied! @ State var detent:UISheetPresentationController.Detent.Identifier = . medium Button ( " Show " ){ sheetKit. present ( with : . bottomSheet , detentIdentifier : $detent ){ Text ( " Hello worl " ) } } . onChange ( of : detent ){ value in print ( value ) }

方法 2:

Swift Copied! @ State var publisher = NotificationCenter. default . publisher ( for : . bottomSheetDetentIdentifierDidChanged , object : nil ) . onReceive ( publisher ){ notification in guard let obj = notification.object else { return } print ( obj ) }

当采用方法 2 时,如果需要展示多层 bottomSheet,请为不同层次的视图定义不同名称的 Notification. Name

dismissAllSheets

SheetKit 支持快速取消全部正在显示的模态视图(无论该模态视图是否由 SheetKit 展示)。使用下面的代码

Swift Copied! SheetKit () . dismissAllSheets ()

支持动画控制及 onDisappear

Swift Copied! SheetKit () . dismissAllSheets ( animated : false , completion : { print ( " sheet has dismiss " ) })

dismiss

如果只想取消最上层的模态视图,可以使用 dismiss

Swift Copied! SheetKit () . dismiss ()

同样支持动画控制

如果在视图外执行 SheetKit 方法,请务必保证代码运行在主线程上。可以使用例如 DispatchQueue. main. async 或者 MainActor. run 等形式。

interactiveDismissDisabled

SwiftUI 3.0 的 interactiveDismissDisabled 加强版,在通过代码控制是否允许手势取消的基础上,增加了当用户使用手势取消时可以获得通知的能力。

更多信息请参阅 如何在 SwiftUI 中实现 interactiveDismissDisabled

SheetKit 中的 interactiveDismissDisabled 为了兼容 bottomSheet 做了一定的改动,具体改动请参见源代码。

Swift Copied! struct ContentView : View { @ State var sheet = false var body: some View { VStack { Button ( " show sheet " ) { sheet. toggle () } } . sheet ( isPresented : $sheet ) { SheetView () } } } struct SheetView : View { @ State var disable = false @ State var attempToDismiss = UUID () var body: some View { VStack { Button ( " disable: \( disable ? " true " : " false " ) " ) { disable. toggle () } . interactiveDismissDisabled ( disable, attempToDismiss : $attempToDismiss ) } . onChange ( of : attempToDismiss ) { _ in print ( " try to dismiss sheet " ) } } }

clearBackground

将模态视图的背景设置为透明。在 SwiftUI 3.0 中,已经可以使用原生 API 生成各种毛玻璃效果了。但只有将模态视图的背景设置为透明,毛玻璃效果才能显现出来。

在模态视图中:

Swift Copied! . clearBackground ()

例如:

Swift Copied! ZStack { Rectangle () . fill ( LinearGradient ( colors : [. red , . green , . pink , . blue , . yellow , . cyan , . gray ], startPoint : . topLeading , endPoint : . bottomTrailing )) Button ( " Show bottomSheet " ) { sheetKit. present ( with : . bottomSheet , afterPresent : { print ( " presented " ) } , onDisappear : { print ( " disappear " ) } , detentIdentifier : $detent ) { ZStack { Rectangle () . fill ( . ultraThinMaterial ) VStack { Text ( " Hello world " ) Button ( " dismiss all " ) { SheetKit () . dismissAllSheets ( animated : true , completion : { print ( " sheet has dismiss " ) }) } } } . clearBackground () . ignoresSafeArea () } } . foregroundColor ( . white ) . buttonStyle ( . bordered ) . controlSize ( . large ) . tint ( . green ) } . ignoresSafeArea ()

总结

无论是 SheetKit 还是 NavigationViewKit 都是我为开发新版的 健康笔记 准备的扩展库。功能都是以我个人的需求为主。如果有什么其他的功能要求,请通过 twitter、博客留言或者 Issues 等方式告诉我。