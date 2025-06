在 SwiftUI 中创建自适应的程序化导航方案

随着苹果对 iPadOS 的不断投入,越来越多的开发者都希望自己的应用能够在 iPad 中有更好的表现。尤其当用户开启了台前调度( Stage Manager )功能后,应用对不同视觉大小模式的兼容能力就越发显得重要。本文将就如何创建可自适应不同尺寸模式的程序化导航方案这一内容进行探讨。

顾名思义,“程序化导航”就是开发者可以通过代码感知应用当前的导航状态并设置导航目标的方式。从 4.0 版本开始,苹果对之前 SwiftUI 有限的程序化导航能力进行了大幅度的增强,通过引入 NavigationStack 和 NavigationSplitView,开发者基本上具备了全程掌握应用的导航状态的能力,并可在视图内外的代码中实现任意位置的跳转。

与 UIKit 使用的命令式导航方式不同,SwiftUI 作为一个声明式框架,感知与设置两者之间是二位一体的关系。读取状态即可获知当前的导航位置,更改状态便可调整导航路径。因此在 SwiftUI 中,掌握两种导航容器的状态表述差异是实现自适应导航方案的关键。

与视觉表现一致, NavigationStack 用“栈”作为导航的状态表述。使用数组( NavigationPath 也是对 Hashable 数组的一种包装 )作为状态的表现形式。在栈中推送和弹出数据的过程对应了导航容器中添加和移除视图的操作。弹出全部数据相当于返回根视图,推送多个数据相当于一次性添加多个视图并直接跳转到最后数据所代表的视图。需要特别注意的是,在 NavigationStack 中,根视图是直接通过代码声明的,并不存在于“栈”中。

我们可以将 NavigationSplitView 视为具备一些预置能力的 HStack,通过在其中声明两个或三个视图从而创建两列或三列的导航界面。在不少情况下,NavigationSplitView 与拥有多个视图的 HStack 之间的状态表述十分类似。但是,因为 NavigationSplitView 的某些特性,从而对状态的表述有更多的要求和限制:

代码很简单,我仅就几点进行提醒:

尽管 List 使用起来很简单,但也有一些不足之处,其中最重要的是无法自定义选中的状态。那么能否在导航列中使用 VStack 或 LazyVStack 实现程序化导航呢?

在不久前的 Ask Apple 中,苹果工程师介绍了如下的方法:

很遗憾,由于没有暴露 path 接口,问答中的 navigationDestination(for:) 无法实现程序化的回退。不过我们可以通过使用另一个 navigationDestination(isPresented:) 修饰器来达到类似的目的。俗话说,有得必有失,暂时这种方式只能支持两列,尚未找到可以在中间列中继续使用程序化导航的方式。

需要特别提醒的是,由于处在不同的上下文中,在 navigationDestination 的 destination 中,必须用单独的 struct 来创建视图。否则视图无法响应状态的变化。

如果上述两个方案仍无法满足你的需求,那么便需要根据当前的视觉大小模式选择性调用 NavigatoinStack 或 NavigationSplitView。

例如,下面的代码实现了一个具备两列的 NavigationSplitView ,Detail 列中包含一个 NavigationStack。在 InterfaceSizeClass 发生改变后,需要对导航状态进行调整,以匹配 NavigationStack 的需求。反之亦然。演示图片见本文第一个动图。

