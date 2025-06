为何 Swift 6 中某些视图修饰器无法使用 @State 属性

在 Xcode 16 中,为了改善 SwiftUI 在 Swift 6 模式下的表现,苹果对 SwiftUI 框架的 API 进行了多项调整,以满足更严格的并发检查要求。其中最显著的变化是将 View 协议全面标注为 @MainActor 。这些优化虽然总体上改善了开发者在 Swift 6 模式下的编程体验,但也在某些特定场景中引发了一些看似反常的编译错误。本文将详细探讨为什么某些视图修饰器中无法直接使用 @State 属性值,并提供相应的解决方案。

问题

在苹果开发者论坛上有一个典型案例:一段在非 Swift 6 模式下可以正常编译的代码,当切换到 Swift 6 模式后,只要 alignmentGuide 中引用了 @State 属性,就会触发编译错误:

Swift Copied! struct ContentView : View { @ State var isVisible = false var body: some View { Text ( " Hello, world! " ) . alignmentGuide ( . bottom ) { // error: Main actor-isolated property 'isVisible' can not be referenced from a Sendable closure isVisible ? $0 [ . bottom ] : $0 [ . top ] } } }

这个错误提示令人困惑:难道 Swift 6 模式下无法在视图修饰器中使用 @State 属性了?然而当我们在其他视图修饰器中测试时,发现大多数情况下并不会报错。这就引出了一个关键问题:为什么只有某些特定的视图修饰器会出现这种情况?

分析原因

要理解这个问题,我们需要从几个关键点入手:

首先,从 Xcode 16 开始, View 协议被整体标注为 @MainActor ,这使得上下文中的 isVisible 也继承了 @MainActor 属性。通过查看 alignmentGuide 的函数声明,我们可以看到它只接受一个 @Sendable 的同步闭包:

Swift Copied! nonisolated public func alignmentGuide ( _ g : VerticalAlignment, computeValue : @ escaping @ Sendable ( ViewDimensions ) -> CGFloat ) -> some View

从错误提示来看,Swift 编译器认为 isVisible 不是一个 Sendable 类型。这可能会让人感到困惑,因为根据 State 的声明:

Swift Copied! extension State : Sendable where Value : Sendable {}

当 WrappedValue 符合 Sendable 时, State 也应该符合 Sendable 。那么在闭包中使用 isVisible (即 State 的 wrappedValue 值)应该是合法的才对。

然而实际情况更为复杂。 @State 和其他属性包装器并不是简单的存储属性,而是一种语法糖。在编译时,一个 @State 属性会被转译成如下形式:

Swift Copied! struct Demo { @ State var isVisible = false } // 转译后 struct Demo { private var _isVisible = State ( wrappedValue : isVisible ) var isVisible: Bool { get { _isVisible. wrappedValue } set { _isVisible. wrappedValue = newValue } } }

这意味着在闭包中访问 isVisible 时,实际上是在调用 isVisible 计算属性的 getter 方法:

Swift Copied! isVisible ? $0 [ . bottom ] : $0 [ . top ] // 对应 isVisible. getter () ? $0 [ . bottom ] : $0 [ . top ]

由于这个 getter 方法并非 @Sendable ,因此 Swift 6 编译器会报错:“Main actor-isolated property ‘isVisible’ can not be referenced from a Sendable closure”。

我们可以通过查看 SIL(Swift Intermediate Language)文件来验证这一分析。

Swift Copied! @ MainActor @ preconcurrency struct ContentView : View { @ State @ _projectedValueProperty ( $isVisible ) @ MainActor @ preconcurrency var isVisible: Bool { get @ available ( iOS 13.0 , tvOS 13.0 , watchOS 6.0 , macOS 10.15 , * ) nonmutating set @ available ( iOS 13.0 , tvOS 13.0 , watchOS 6.0 , macOS 10.15 , * ) nonmutating _modify } @ MainActor @ preconcurrency var $isVisible : Binding < Bool > { get } @ _hasStorage @ MainActor @ preconcurrency @ _hasInitialValue var _isVisible: State < Bool > { get set } @ MainActor @ preconcurrency var body: some View { get } typealias Body = @ _opaqueReturnTypeOf ( " $s11ContentViewAAV4bodyQrvp " , 0 ) __ @ MainActor @ preconcurrency init () nonisolated init ( isVisible : Bool = false ) }

SIL 代码清楚地显示了编译器创建了一个标注为 @_hasStorage 的 _isVisible: State<Bool> ,而 isVisible 仅仅是一个用于读写这个存储属性的计算属性。

通过进一步检查 alignmentGuide 的 SIL 代码,我们可以看到读取 isVisible 的值确实是通过调用一个被标注为 @MainActor 的 getter 方法实现的( %4 和 %5 清晰的展示了调用方法的过程 )。

Swift Copied! bb0 ( % 0 : $ * ViewDimensions, % 1 : @ closureCapture $ContentView ) : debug_value % 0 : $ * ViewDimensions, let , name " $0 " , argno 1 , expr op_deref // id: %2 debug_value % 1 : $ContentView, let , name " self " , argno 2 // id: %3 // function_ref ContentView.isVisible.getter % 4 = function_ref @$s11ContentViewAAV3topSbvg : $ @ convention ( method ) (@ guaranteed ContentView ) -> Bool // user: %5 % 5 = apply % 4 ( % 1 ) : $ @ convention ( method ) (@ guaranteed ContentView ) -> Bool // user: %6 % 6 = struct_extract % 5 : $ Bool , #Bool . _value // user: %7 cond_br % 6 , bb1, bb2 // id: %7

这样我们就可以得出结论:由于在 Swift 6 模式下, @Sendable 的同步闭包中不允许调用 @MainActor 方法,因此我们无法在 alignmentGuide 中直接使用 @State 属性 isVisible 。

解决方案

理解了问题的本质后,我们可以采用以下两种方案来解决:

方案一:使用 State 的底层值

从 SIL 文件可以看出, _isVisible 是一个存储属性。因此,我们可以在 alignmentGuide 的闭包中直接使用其 wrappedValue (因为 Bool 符合 Sendable 协议):

Swift Copied! . alignmentGuide ( . bottom ) { _isVisible. wrappedValue ? $0 [ . bottom ] : $0 [ . top ] }

方案二:预先获取 Sendable 值

虽然方案一能够解决问题,但它存在两个明显的缺点:

使用下划线前缀的属性名影响代码可读性 这种方式难以推广到其他属性包装器(如 @StateObject、@Environment 等)

因此,另一种方式是预先获取 Sendable 的值:

Swift Copied! struct ContentView : View { @ State var isVisible = false var body: some View { let isVisible = isVisible // 在 MainActor 上调用 getter Text ( " Hello, world! " ) . alignmentGuide ( . bottom ) { isVisible ? $0 [ . bottom ] : $0 [ . top ] } } }

这样,新声明的 isVisible 就是一个纯粹的 Sendable 值,可以安全地在 @Sendable 闭包中使用。

当然,我们也可以将上述操作在闭包中进行:

Swift Copied! struct ContentView : View { @ State var isVisible = false var body: some View { Text ( " Hello, world! " ) . alignmentGuide ( . bottom ) { [isVisible] in isVisible ? $0 [ . bottom ] : $0 [ . top ] } } }

总结

本文讨论的问题不仅存在于 alignmentGuide ,还出现在其他几个使用 @Sendable 同步闭包的视图修饰器中,包括: scrollTransition 、 visualEffect 和 keyframeAnimator 。上述解决方案同样适用于这些情况。

在向 Swift 6 模式迁移的过程中,开发者经常会遇到各种警告和编译错误。面对这些问题时,我们不应该仅仅关注如何让代码通过编译,而是应该深入理解错误产生的根本原因。这种深入理解不仅能帮助我们写出更好的代码,也能让我们在这次重要的语言版本更新中游刃有余,作出更明智的技术决策。