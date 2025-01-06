🔦 修复 SwiftUI Stack 布局中的不规则间距

TL;DR: 在 SwiftUI 中，
VStack和
HStack间距不一致通常是因子视图的默认间距差异所致。当容器的
spacing为
nil时，间距由系统动态计算。通过显式设置
spacing参数，可实现一致的子视图间隔，或利用默认值实现动态调整。
问题描述
在 SwiftUI 的布局容器（如
VStack、
HStack 或
Grid）中，开发者可能会发现子视图之间的间隔不统一。这种不一致可能影响界面美观和用户体验。
原因分析
- 视图默认间隔的差异：SwiftUI 中，每个视图或组件都有其默认的
spacing设置。
- 容器的
spacing参数：当布局容器的
spacing参数为
nil时，SwiftUI 会根据每个子视图的默认
spacing动态计算间隔。
- 不一致的来源：当不同子视图的默认
spacing值不同时，容器内的间隔也会呈现不一致的效果。
例如，
Text 和
Rectangle 可能具有不同的默认间隔，导致布局中的子视图间隔看起来不一致。
解决方案
明确指定容器的
spacing 参数，以统一子视图之间的间隔。
Swift
VStack(spacing: 10) {
Rectangle()
Text("Fat")
Rectangle()
}
通过显式设置
spacing，可以确保所有子视图间隔一致。
友情提示
SwiftUI 的默认间隔计算系统基于以下设计逻辑：
- 考虑不同设备和平台的差异；
- 根据字体、组件类型和上下文动态调整间隔。
因此，如果默认间隔满足设计要求，开发者可以继续使用
nil，以利用系统提供的动态调整功能。
延伸阅读
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