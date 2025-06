TL;DR: 在 SwiftUI 中,使用 GeometryReader 、 onGeometryChange 、 visualEffect 或 containerRelativeFrame ,可动态获取视图尺寸以实现响应式布局。

背景

在 SwiftUI 中,动态获取视图的尺寸是一个常见需求,尤其是在需要响应尺寸变化或调整布局的场景中。本文将介绍几种获取视图尺寸的常用方法及其适用场景。

使用 GeometryReader

GeometryReader 是适配性最强的方式,适用于所有版本的 SwiftUI。通常结合 overlay 或 background 使用,以避免影响主视图的尺寸。

示例代码

Swift Copied! blueRectangle . background ( GeometryReader { proxy in Color. clear // 创建与主视图尺寸一致的透明视图 . task ( id : proxy. size ) { size = proxy. size // 获取尺寸并监听变化 } } )

特点

将获取尺寸的逻辑封装在 background ,不影响主视图布局。

使用 task(id:) 确保视图加载时立即获取尺寸,并在 proxy.size 变化时更新。

使用 onGeometryChange

从 iOS 16 开始, onGeometryChange 提供了更简洁的方式来监听尺寸变化。

示例代码

Swift Copied! struct SizeDemo : View { @ State var size: CGSize ? var body: some View { Rectangle () . onGeometryChange ( for : CGSize. self ) { proxy in proxy. size } action : { size = $0 } } }

iOS 18+ 新特性

支持同时获取新旧尺寸值,方便处理尺寸变化逻辑。

Swift Copied! . onGeometryChange ( for : CGSize. self ) { proxy in proxy. size } action : { old, new in size = new // 获取新尺寸 print ( " Old size: \( old ) , New size: \( new ) " ) }

使用 visualEffect

如果目标是根据视图尺寸应用视觉效果(如 offset 、 scaleEffect 等), visualEffect (iOS 17+) 提供了更直接的方式。

示例代码

Swift Copied! struct SizeDemo : View { var body: some View { Rectangle () . foregroundStyle ( . red ) . visualEffect { effect, proxy in effect . offset ( y : proxy. size . height / 3 ) // 视图向下偏移自身高度的 1/3 } } }

效果

使用 containerRelativeFrame

containerRelativeFrame (iOS 17+) 是 GeometryReader 与 frame 的结合体,用于获取当前视图所在的特定容器(如窗口、 NavigationStack 、 ScrollView )的尺寸,并将该尺寸作为自身的约束。

示例代码

以下代码将矩形设置为窗口宽度的 1/2 和高度的 1/4:

Swift Copied! struct TransformsDemo : View { var body: some View { Rectangle () . containerRelativeFrame ( [. horizontal , . vertical ] ) { length, axis in if axis == .vertical { return length / 4 } else { return length / 2 } } } }

containerRelativeFrame 将沿 Rectangle 向上寻找第一个满足条件的容器,当前为窗口

效果

容器适应性

containerRelativeFrame 会自动选择合适的容器。例如,当矩形放置在 NavigationStack 中时,计算的尺寸基于 NavigationStack 的尺寸。

Swift Copied! struct TransformsDemo : View { var body: some View { NavigationStack { Rectangle () . containerRelativeFrame ( [. horizontal , . vertical ] ) { length, axis in if axis == .vertical { return length / 4 } else { return length / 2 } } } . frame ( width : 300 , height : 300 ) // 指定 NavigationStack 的尺寸 . border ( . red , width : 4 ) } }

效果

ScrollView 中的应用

containerRelativeFrame 还能用来动态调整滚动视图中的子视图尺寸。例如,将子视图宽度设置为滚动视图宽度的 1/3:

Swift Copied! struct ScrollViewDemo : View { var body: some View { ScrollView ( . horizontal ) { HStack ( spacing : 10 ) { ForEach ( 0 ..< 10 ) { _ in Rectangle () . fill ( . purple ) . aspectRatio ( 3 / 2 , contentMode : . fit ) . containerRelativeFrame ( . horizontal , count : 3 , span : 1 , spacing : 0 ) } } } } }

效果

方法对比

方法 适用场景 特点 GeometryReader 适用于所有 SwiftUI 版本 灵活性强,但需要开发者构建更多的代码 onGeometryChange iOS 16+ 简化监听尺寸变化 语义清晰,支持监听新旧尺寸(iOS 18+) visualEffect iOS 17+ 用于动态调整渲染效果 简洁高效,直接使用视图的 GeometryProxy 信息 containerRelativeFrame iOS 17+ 适用于相对容器计算的场景,如窗口、滚动视图等 自动匹配容器上下文,便于对子视图进行动态尺寸调整

