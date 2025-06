🚀 增加 @AppStorage 支持的数据类型

@AppStorage 是 SwiftUI 提供的属性包装器,可用于在视图中便捷地保存和读取 UserDefaults 中的变量。然而,默认情况下, @AppStorage 支持的数据类型较为有限,例如常见的 Date 类型和数组都不在支持范围内。

本文将介绍如何扩展 @AppStorage 的支持类型,使其能够处理更多自定义数据类型。

尽管 @AppStorage 原生支持的类型有限,但通过 RawRepresentable 协议,它能够灵活地存储更多自定义数据类型,有效拓展了其存储能力。只要数据类型符合 RawRepresentable 协议,并且其 RawValue 是 Int 或 String ,就可以被 @AppStorage 支持。

以下是针对几种常用数据类型的扩展方法。

通过为 Date 类型实现 RawRepresentable 协议,可以让它兼容 @AppStorage :

let result = String ( data : data, encoding : . utf8 ) else {

guard let data = try ? JSONEncoder () . encode ( self ) ,

let date = try ? JSONDecoder () . decode ( Date. self , from : data ) else {

guard let data = rawValue. data ( using : . utf8 ) ,

使用方式与原生支持的类型一致:

为支持数组类型,需要对数组实现泛型版本的 RawRepresentable ,要求数组的元素符合 Codable 协议:

