🔋 如何屏蔽 Sheet、NavigationStack 的转场动画

SwiftUI 默认为许多组件(如 Sheet 、 FullScreenCover 、 NavigationStack 等)提供转场动画。在某些特殊场景(例如 Deep Link 跳转)中,开发者可能希望直接进入目标状态,而不需要转场动画。

尽管无法直接关闭这些组件的转场动画,但可以通过自定义 Transaction ,将 disablesAnimations 设置为 true ,实现屏蔽转场动画的效果。

