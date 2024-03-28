苹果公司最近向提交应用审核的开发者发出通知，要求在应用中使用特定 API 的情况下添加隐私清单文件。这一要求源自 2023 年 WWDC 上的新政策，旨在让应用开发者及 SDK 制作者明确声明其应用的隐私操作。截至 2024 年 5 月 1 日，未能提供完整隐私清单的应用将无法通过 App Store 的审核流程。开发者需要为使用的 API 或第三方库提供明确的隐私声明，确保透明度和用户隐私的保护。

除隐私清单外，上周，开发者还需要针对欧盟法规，在 App Store 上确认并提交其应用的交易商身份证明。这一新要求在开发者社区引起了新的讨论，很多人寻求如何确定自身身份的指导。苹果客服给出的建议是请咨询身边的法律顾问。

这些更新反映了苹果不断适应全球法律法规变化的趋势，暗示开发者在未来可能需要遵守更多类似的规定。这对小型开发团队来说，无疑增加了额外的工作负担。虽然确保消费者权益的初衷是可贵的，但规则制定者应提供更加明确、易于理解的指南。同时，也期待苹果能在其开发工具中引入更加智能的功能，辅助开发者简化创建必需的隐私清单的流程。这样不仅可以有效保护用户隐私，还能使开发者更能专注于创造卓越的应用体验，而非被繁杂的合规需求所拖累。

原创

Fatbobman( 东坡肘子)

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自定义遵循 RandomAccessCollection 的实现

实现无限数据加载

id 修饰器对 List 懒加载机制的影响

在惰性容器中，SwiftUI 仅保留 ForEach 子视图最顶层的状态

针对特定类型的状态, SwiftUI 释放内存资源不够积极

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