SwiftData 实战：用现代方法构建 SwiftUI 应用

final class DataProviderTests : XCTestCase {

@ MainActor

func testNewItem () async throws {

// Arrange

let container = try ContainerForTest. temp ( #function )

let hander = DataHandler ( modelContainer : container )

// ACT

let date = Date ( timeIntervalSince1970 : 0 )

try await hander. newItem ( date : date )

// Assert

let fetchDescriptor = FetchDescriptor < Item > ()

let items = try container. mainContext . fetch ( fetchDescriptor )

XCTAssertNotNil ( items. first , " The item should be created and fetched successfully. " )

XCTAssertEqual ( items. count , 1 , " There should be exactly one item in the store. " )

if let firstItem = items. first {

XCTAssertEqual ( firstItem. timestamp , date, " The item's timestamp should match the initially provided date. " )

} else {

XCTFail ( " Expected to find an item but none was found. " )

}

}