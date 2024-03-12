上周对苹果公司而言是相当忙碌的一周。他们发布了搭载 M3 芯片的 MacBook Air、推出 iOS 17.4 版本让欧盟用户可以接入第三方应用商店，并且在官网上对 Spotify 和欧盟表达了不满，同时还暂停了 Epic 的开发者账户（据悉将很快恢复）。此外，苹果还发布了 Xcode 15.3 版本，并随之带来了 Swift 5.10 的更新。

在这众多更新中，对开发者而言最重大的莫过于 Swift 5.10 的发布。并发模型最早在 Swift 5.5 版本中引入，包括了 async/await 、 actor 和结构化并发等特性。随后的 Swift 5.7 版本引入了 Sendable ，作为确保类型在并发环境中线程安全的基础概念。而今，Swift 5.10 在启用完整并发检查选项后，将强制在语言的所有方面实施完全的数据隔离，以编译时检查为手段确保安全。

我在使用 Swift 5.10 重新编译现有项目代码时，主要遇到的问题源于新引入的 strict concurrency for global variables 机制，尤其是对类型属性的警告。现在开发者们应该尽早启用严格的并发检查，为接下来的 Swift 版本做好准备。

可能很快，社交媒体上就会充斥着关于 Xcode 中各种错误和警告的截图。希望大家能以平和的心态面对这个或许“痛苦”的转变过程，毕竟这是向前迈进、提升代码质量和应用稳定性的必经之路。

原创

Fatbobman( 东坡肘子 )

NSCompoundPredicate 让开发者能够将多个 NSPredicate 对象组合成一个复合谓词。这一机制特别适用于那些需要基于多重判断标准进行数据过滤的场景。然而，在 Swift 重构的新 Foundation 框架中，缺失了与 NSCompoundPredicate 相对应的直接功能，这一变化对希望利用 SwiftData 构建应用的开发者造成了不小的挑战。本文旨在探索如何在当前的技术条件下，利用 PredicateExpression ，动态地构建出符合 SwiftData 需求的复杂谓词。

近期推荐

Mike Apurin

自 SwiftUI 问世以来，寻找最合适的架构便成为了广受关注的议题。Mike Apurin 在尝试传统框架模式后发现这些方法未能满足他的需求，因此他倡导了一种 “SwiftUI-first” 的架构理念。这一理念主张充分利用 SwiftUI 所提供的工具与特性，例如 @State 和 @Environment ，而不是将其硬套在传统的架构模式上。他所推崇的 SwiftUI-first 架构，强调了灵活性与可扩展性，鼓励开发者充分利用 SwiftUI 的最新功能，并根据各自项目的需求灵活调整架构，以达到最佳的应用表现。

Jacob Bartlett

开发应用只是第一步；关键在于确保其运行安全且高效。Jacob Bartlett 在本文中透彻阐述了他对新应用的性能优化的完整流程。借助具体的代码改善、Instruments 工具分析以及性能对比数据，文章全方位展示了各项优化措施如何显著提升应用性能。这些优化最终确保了应用能高效生成 2FA 代码，并最大化地利用了设备的多核 CPU，以此提供更快的处理速度和优化的用户体验。虽然介绍特定优化技巧的文章不在少数，但像本文这样对整个应用优化过程进行深入分析的内容却相对罕见，对开发者而言具有极高的参考价值。

JuniperPhoton

作为专业拍照软件 PhotoCam 的开发者，JuniperPhoton 对图像处理的效率和质量持有严格的标准。他在本文中深入分析了使用 Core Image 框架搭配 Metal 着色器进行图像处理时所面临的挑战及其相应的解决策略。文章不只是提供了实际的技术详情，还揭示了如何规避一些常见的问题，对于那些希望深入理解 Core Image 与 Metal 联合应用的开发者来说，这无疑是极具价值的参考资料。

Michael Tsai

近日，随着 Xcode 15.3 的发布，Swift 5.10 正式面世。该版本在并发语言模型中引入了完全数据隔离机制，为即将发布的 Swift 6 版本奠定了坚实基础。Michael Tsai 收集了来自不同专家对 Swift 5.10 新特性的点评和综述，涉及了核心功能的总结及其对未来的潜在影响。

正如 第20期周报 所讨论，开发者们应尽早为 Swift 6 做准备。虽然我在之前已经启用了完整的并发检查，但升级到 Xcode 15.3 后，现有项目代码还是遇到了一些新问题。解决这些问题越早，将来面临的挑战就越小。

Cihat Gündüz

在这篇文章里，Cihat Gündüz 详细讲述了他如何在两小时内，将他的 SwiftUI 应用 CrossCraft 成功迁移到 visionOS 上。虽然将迁移时间压缩到两小时可能听起来有些夸张，但 Cihat 通过直播整个过程并分享视频，实实在在地展示了这一成就。这一经历向我们展示，若你的应用已经在 iPadOS 和 macOS 上运行良好，那么将其适配到 visionOS 相对来说会简单许多。本文不仅记录了详细的迁移步骤，还为想要迅速将自己的应用转移到 visionOS 的开发者们提供了宝贵的建议和指南。