苹果公司最近对 开发者论坛 进行了一次显著的设计更新。新版本不仅提供了更为优雅的视觉设计，还对论坛分类进行了合理化调整，每个分类和标签都增加了RSS链接，使开发者能更及时地获取到自己关注领域的信息。
长期以来，作为苹果官方的平台，这一论坛的活跃度并未达到预期。尽管苹果在近年尝试通过引入积分系统等方式提升活跃度，但效果有限。对许多开发者而言，该论坛并非进行技术交流的首选。人气不足、分类过于细致、缺乏独特的社区氛围、激励机制不够吸引人——这些因素都限制了论坛的发展。更为重要的是，作为官方论坛，苹果工程师的参与度这一本应是其最大优势的特点，并未得到充分展现。
在论坛的新版本中，苹果工程师的身份通过统一的标识（ 头像上的苹果标志 ） ，替代了之前通过签名来表明身份的方式。然而，这种以部门身份进行回答的做法，无形中增加了工程师与开发者之间的距离，使得交流缺乏个人化和情感交流，这并非塑造友好论坛氛围的良策。
尽管苹果近年来努力加强与开发者社区的联系，成效仍未达到预期。这可能与公司长期形成的文化和气质有关，要想实现根本性的变革确实需要时间。
2022年11月，苹果公司出人意料地举办了一次“Ask Apple”活动，这为开发者提供了一个在 WWDC 之外直接与苹果工程师交流的难得机会。我期待这种活动能够成为每年的固定项目。未来，希望它不仅仅局限于问答形式，而能真正成为双向交流的桥梁，从“Ask Apple”进化到“Talk Apple”。这将不只是为开发者解答疑问，更是一个让官方洞察开发者思维和建议的重要平台。
在当今硬件能力和软件平台日趋同质化的背景下，保持一个具有独特气质且活跃的开发者社区显得尤为关键。总的来说，苹果对开发者论坛所做的更新是值得肯定的。然而，要真正创建一个更具互动性的环境，苹果公司与开发者社区都需要加大投入和努力。
原创
写在 WWDC 2024 之前：回顾 2019 至 2023 年间 SwiftUI 的关键升级及其影响
当人们久别重逢时，常会对朋友的变化感到惊讶；而那些日复一日陪伴在我们身边的人，他们的变化往往容易被我们忽视。在这篇文章中，我将梳理从首个版本起那些给我留下深刻印象的 SwiftUI 关键更新及其影响。这不仅是对 SwiftUI 从诞生到逐渐成熟过程的回顾，也是一次对它所蕴含活力的新的认识。
每个 SwiftUI 的更新版本都带来了众多新功能和新特性。在本文中，我将主要讨论那些对我个人影响深远的变化，并探讨与 SwiftUI 以及苹果生态系统密切相关的其他框架和功能的演变，展示它们如何共同塑造了我们今天所使用的平台。
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