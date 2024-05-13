在 5 月 7 日，苹果终于在时隔一年半后更新了 iPad 系列，其中最引人注目的是，新款 iPad Pro 直接搭载了最新的 M4 芯片。据网络上流出的跑分数据显示，M4 在性能上大幅超越了 M2 甚至 M3 芯片。

苹果宣称，M4 芯片在机器学习性能上有显著提升，特别大幅增强了神经处理单元（NPU）的性能。具体的 AI 性能表现如何，可能还需与 WWDC 2024 中发布的新系统和新 API 配合才能完全展现。在 iPad Pro 上首发 M 系列最新芯片，苹果此举打破传统，充分显示了其在 AI 时代赶超其他厂商的决心。

随着 M4 芯片的引入，我对苹果今年可能发布的 Mac 产品线充满期待。所有迹象都指向，苹果将在 WWDC 2024 上推出若干与 AI 有关的更新和新功能、新服务。作为一名苹果生态系统的开发者，我不仅期望在开发过程中体验到 AI 带来的便捷，也希望苹果能推出更多安全、易用的 API，帮助开发者在应用中为用户提供出色的 AI 服务。

鉴于苹果对隐私的一贯重视，预计大多数 AI 功能都将基于设备本地运行。这不仅对设备的 AI 性行能提出了更高要求，同时也对能耗是一大挑战。毕竟，用户不希望在更新新系统后，设备的电池续航时间大幅缩短。我迫切希望了解苹果如何在 AI 的性能、能耗、隐私、开发便利性和使用体验等方面找到平衡。

尽管生成式 AI 目前正处于热潮之中，且苹果与一些顶尖的生成式 AI 服务商之间的合作消息不断，但我始终认为，日常的 AI 功能主要应该基于本地设备，使用较小的模型，以对用户几乎无感的方式默默服务。在 AI 时代，高效节能的硬件设备显得尤为关键。 搭载 M4 芯片的 iPad Pro 将更加专注于能够突显其 “Pro” 级别定位的场景。对大多数用户来说，具备了一定 AI 能力且性价比更高的基于 M2 芯片的新 iPad Air 或许是更合适的选择。

不论你是否关注 AI，无可否认的是，AI 将引发新一轮的设备更新潮及应用体验革新（至少在营销层面如此）。作为开发者，我们必须为此做好准备，即便目前可能不立即提供或应用 AI 服务，也应对 AI 开发的基本操作和应用场景有所掌握。

原创

Fatbobman( 东坡肘子 )

containerRelativeFrame 修饰器从其所作用的视图开始，沿视图层次结构向上寻找最近的符合容器列表中的容器。根据开发者设置的变换规则，对该容器提供的尺寸进行计算后，以此作为视图的建议尺寸。从某种意义上讲，它可以视为一个允许自定义变换规则的特殊版本 frame 修饰器。这个修饰器使得一些以往难以通过常规方法实现的布局操作变得十分简单。

本文将深入探讨 containerRelativeFrame 修饰器，内容涵盖定义、布局规则、使用场景以及相关注意事项。在文章的最后，我们还将创建一个兼容旧版本 SwiftUI 的 containerRelativeFrame 复刻版，通过这一实践加深对其功能的理解。

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