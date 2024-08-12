自 2020 年创建博客以来，几年间我已累积撰写了近 200 篇文章。每年我都会选择休息一段时间（1-2 个月），这不仅让我有机会深入充实自己，也能彻底放松，为面对未来的挑战积蓄力量。

从下周开始，我的博客将暂停更新一个月，周报可能会中断一两期，也可能不会。9 月中旬，我将携带新的文章回归，与大家一同迎接苹果的新系统和新设备。

原创

Fatbobman( 东坡肘子 )

历经六个版本的迭代，SwiftUI 已不再是一个新兴框架。然而，开发者在使用过程中仍然会不时遇到由框架代码 Bug 引发的各种奇怪问题。本文将通过剖析一个 Grid 布局异常的案例，探讨在日常 SwiftUI 开发中遇到问题时的分析思路和解决策略。

近期推荐

Quinn ‘The Eskimo!’

随着 Swift 6 的推广及 Xcode 16 将整个 View 协议标记为 @MainActor ，开发者们频繁遇到相关并发警告和错误。为响应增加的问题和反馈，苹果的工程师们在开发者论坛上发表了一系列帖子，分享解决方案以避免重复回答相同的问题。

本文探讨 Swift 并发中的一个细节——任务隔离继承（Task Isolation Inheritance），特别是它如何影响 SwiftUI。文章主要说明了为何任务会从其周围的代码继承 actor 隔离属性，这种继承如何引发问题，以及如何妥善解决这些问题。通过对这一机制的细致解析，文章旨在帮助开发者更好地理解并发编程的复杂性，避免常见的陷阱，从而编写更加健壮和响应迅速的 SwiftUI 应用。

Scott Anguish

Scott Anguish 在本文中推荐了一系列有助于理解 Swift 编程语言中一些不常用但复杂语法特点的网站。这些资源对于精进 Swift 编程技能尤为重要。

NSDateFormatter.com：提供各种日期格式化的实例，一个实时格式字符串交互式平台，及本地化日期处理的全面总结。

GoshDarnifCaseLetSyntax.com：这个网站专注于解释 if case let 语法，帮助开发者正确理解并使用这一结构。

GoshDarnClosureSyntax.com：展示了声明 Swift 闭包的多种方式。

GoshDarnMultipletrailingClosureSyntax.com：介绍如何定义多个尾随闭包的方法。注意，该网站不支持 HTTPS 连接。

GoshDarnFormatStyle.com：详尽介绍使用 FormatStyle 的技巧，涵盖数字、日期、测量和列表等各种格式化风格。

Majid Jabrayilov

随着 SwiftUI 成为苹果所有平台构建应用的主导框架，越来越多的平台开始支持多窗口功能，相应地，相关的 API 也在不断增加。在本文中，作者 Majid Jabrayilov 提供了在 iPadOS、macOS 和 visionOS 上自定义窗口的详细指南，涵盖了以下几个方面：默认窗口大小设置、窗口可调整性控制、窗口位置调整以及窗口拖拽手势处理等方面。

Matt Massicotte

在这篇文章中，Matt Massicotte 讨论了 Swift 并发编程中常见的误区和挑战。他从禁用警告的危险性到迁移到 Swift 6 的压力，以及并发特性的必要性和使用 Sendable 和 Actor 的复杂性等多个角度展开。Matt 强调，尽管面临挑战和错误可能会令人尴尬和痛苦，但这是学习和成长的重要部分。文章鼓励开发者保持积极和开放的态度，接受持续的技术变化和挑战。

Swift Toolkit.dev

这篇文章详细介绍了如何利用 GitHub Actions 来自动化构建适用于 macOS 和 Linux 的 Swift 二进制文件，并将其发布到 GitHub 仓库的 Release 页面。文章逐步阐释了每个操作和命令，确保读者能够理解并实现整个自动化构建和发布流程。

招募公告

SwiftGG 翻译组计划近期启动《The Swift Programming Language 6.0》中文教程的更新工作。

鉴于本次翻译工作量较大，SwiftGG 热切期待更多中文开发者社区的支持与协助。如果您对此项目感兴趣或愿意参与其中，欢迎通过以下方式与翻译组负责人思琦联系：

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Swift 中文版电子书可在此查阅：https://gitbook.swiftgg.team/swift

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