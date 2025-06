上个周末,我参加了高中同学的聚会。尽管与不少同学仍保持着较为密切的联系,但也有些许同学自毕业后已经数十载未曾谋面。席间,众多同学沉浸在对往昔校园生活的回忆中,墙上的投影播放着由同学精心制作的在校时光旧照片剪辑。

凝视着那些旧照片中的自己,聆听着同学们叙述与我有关的点滴往事,我不禁再次陷入恍惚:照片中的确是我,他们谈论的事情想必也是由我主导或参与的,然而我本人却对此毫无印象。这种情形在诸多聚会中已屡次出现。

我倾向于乐观看待这一现象,不将其视为记忆力衰退的表现。或许大脑将这些记忆以“深度归档存储”的方式安置在某个角落,要将其提取出来需要一定时间和外力的辅助。

庆幸的是,iOS 的照片应用具备从海量影像中自动整理回忆的功能。近十余年来发生的事情,它会不时以专题形式呈现,助我唤醒那些已被归档的记忆。

我想,这也正是“手记”类应用的主要用途——智能汇总信息,将其保存为体外的数字记忆。待我真正步入暮年,这些信息将成为钥匙,帮助我唤醒体内已然沉睡的记忆。

选择值得信赖的数据服务商、不断升级存储空间、持续支付存储费用,虽然听起来都不难,但随着数据记忆规模的爆炸性增长,长期维护下来也需耗费不小的心力。

也许是时候重拾一些旧传统了,适时将部分数字记忆转化为实体形式(如纸质照片、手写文字等)。这不仅增加了一种备份方式,相较于纯数字化的体验,实体所带来的质感也更易唤起深藏的记忆。

原创

Fatbobman( 东坡肘子 )

“这题我会!”。我想,看到本文标题时,这恐怕是大多数人的第一反应。尽管图片平铺并非常用功能,但多数开发者仍能轻松掌握其实现方法。通过搜索引擎查询,几乎所有结果都指向同一解决方案 —— 使用 resizable 修饰符。然而,对于一个功能强大的 UI 框架而言,若某个需求仅有单一解决方案,显然是不够全面的。在本文中,我们将探讨两种不同的图片平铺实现方式,并由此引申出一种在 SwiftUI 中较少使用的 Image 构建方法。

近期推荐

Rudrank Riyam

“Writing Tools” 是苹果在 WWDC 2024 中推出的系列 AI 功能中的一部分,它提供了校对、重写和文本转换等能力。在本文中,Rudrank Riyam 不仅详细介绍了 Writing Tools 的各项功能,还分享了自己的实际使用体验。并针对开发者讲解了如何在自定义文本视图中集成 Writing Tools,如何控制 Writing Tools 的行为,以及如何处理特定文本范围(如代码块)等内容。

Antoine van der Lee

作为 Swift 编程领域的知名博主和专家,Antoine van der Lee 最近做出了一个重大决定:辞去全职工作,全身心投入到他的个人项目 SwiftLee、RocketSim 以及课程开发中。在这篇文章中,Antoine 分享了他从全职工作过渡到独立开发者的精彩历程。不仅如此,为了帮助更多怀揣相同梦想的开发者,他精心打造了一门在线课程 “From Side Project to Going Indie”,旨在指导开发者如何将业余项目成功转变为全职事业。

由衷祝愿他的新事业一帆风顺,蒸蒸日上!

ZhgChgLi

在本文中,ZhgChgLi 探讨了 iOS 开发中使用 WKWebView 时的页面预加载和缓存策略。文章详细介绍了 HTTP 缓存机制,并分析了多种可能的预加载和缓存方案,包括完善 HTTP 缓存、WKWebView 预加载、使用 URLProtocol 和 WKURLSchemeHandler 等。

Alexey Alter-Pesotskiy

为了确保 XCTMetric 的运行结果有效,开发者必须在同一台机器和同一物理设备上运行性能测试。这一限制实际上阻碍了在持续集成 (CI)环境中进行性能测试的可能性。在本文中,Alexey Alter-Pesotskiy 探讨了如何克服这一挑战,在 CI 环境中实现 iOS 性能测试。他提出了一种创新的解决方案,并提供了使用 fastlane 实现该方案的详细代码示例。这种方法不仅为 iOS 开发者提供了在 CI 环境中进行性能测试的新途径,还成功克服了标准 XCTest Performance 工具的一些固有限制。

Swift 6 的一个主要目标是通过编译器层面的严格检查来最大程度地消除数据竞争。这一目标导致了一些相对激进的语言变更,给现有项目的迁移带来了显著影响。

王巍 (onevcat)

作者在文章中表达了对 Swift 发展方向的担忧:

Swift 现今的发展似乎并没有把绝对重点放在“帮助开发者更好更快地完成 app”上。我不清楚具体原因,但不论是团队更看重 KPI (比如一定要改造语言并匆忙发布 SwiftUI,或者是要把并发编程的饼尽早做出来),还是急于在别的领域“大显身手” (比如 Server Side 或者其他操作系统平台),我个人在 Swift 6 下写代码时,似乎并没有感觉到比 Swift 3 或者 4 时更快乐。

王巍在本文中分享了自己近期将几个项目迁移到 Swift 6 的经历并提供了一些实用的迁移技巧。在文章的最后,作者呼吁 Swift 的未来发展应更多地聚焦于提高开发效率,帮助开发者更快、更好地完成应用开发。

Matt Massicotte

Matt Massicotte 探讨了 Swift 中非 Sendable 类型在并发编程中的重要性和应用。文章澄清了线程安全的概念,解释了 Sendable 和非 Sendable 类型的区别,并提供了处理相关问题的解决方案。正如文章标题所表达的,作者强调非 Sendable 类型在某些情况下可能是更好的选择,并鼓励开发者重视这些类型。

Donny Wals

在迁移至 Swift 6 语言模式时,开发者可能会遇到一系列新的编译警告。其中一个常见警告是 “Reference to captured var in concurrently-executing code”(在并发执行的代码中引用捕获的可变变量)。Donny Wals 在本文中剖析了此警告的出现原因,并提供了多种实用的解决方案,包括将捕获的变量从 var 转换为 let 、在闭包中使用显式捕获列表,以及在 Task 执行前创建常量捕获。

招募公告

SwiftGG 翻译组计划近期启动《The Swift Programming Language 6.0》中文教程的更新工作。

鉴于本次翻译工作量较大,SwiftGG 热切期待更多中文开发者社区的支持与协助。如果您对此项目感兴趣或愿意参与其中,欢迎通过以下方式与翻译组负责人思琦联系:

此外,SwiftGG 翻译组最近更新了域名。请注意访问新的官方网站:https://swiftgg.team

Swift 中文版电子书可在此查阅:https://gitbook.swiftgg.team/swift

让我们携手努力,为 Swift 中文社区贡献力量!