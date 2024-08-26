最近，我着手重构自己的一个 App，其中 Swift 6 的完整支持成为了一个重要考量。在这个过程中，我首先尝试让自己构建的第三方库在 Swift 6 模式下实现完美编译。

这些库的代码并不复杂，经过一番调整，大多数都能在 Swift 6 模式下实现无警告编译。然而，这个结果并没有让我感到特别欣喜。回顾修改过的代码，我意识到所做的改动更像是为了讨好编译器，而非从整体设计的角度出发，用全新的视角来应对并发安全的挑战。

Swift 6 通过更严格的编译器检查，试图在复杂的多线程环境中提前规避风险。虽然编译器能为开发者提供不少帮助，但我们不应过度依赖这些安全提示。相反，我们应该在深入理解 Swift 新并发工具的基础上，重新思考如何构建既符合编译需求又真正安全可靠的代码结构。

可以预见，Swift 6 会在不短的一段时间内会给开发者带来额外的困扰和负担，尤其是对初学者而言。随着新框架和 API 大量采用新的并发工具，Swift 语言的新手可能会过早地面对这些深奥问题，这或许会影响 Swift 的推广和应用。

然而，从另一个角度来看，AI 的快速发展既降低了某些领域的入门门槛，又要求开发者掌握更多技能并具备融会贯通的能力，以免被 AI 取代。Swift 6 带来的挑战，某种程度上也为人类开发者筑起了一道新的防线。毕竟，在相当长的一段时间内，AI 仍难以具备优秀的抽象思维和整体规划能力。

因此，为了在 AI 时代保持自身价值，我们不应将“代码在 Swift 6 模式下无警告编译”作为唯一目标。相反，我们应该将其视为一个契机，去深入理解语言的演进，提升自己的系统设计能力，真正掌握并发编程的精髓。

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宝玉

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Fatbobman( 东坡肘子 )