一周前，我收到 12123 交警 App 的提醒，告知我需要更换驾照了。距离上次换证已经过去了十年，这期间，无论是有关驾照的法规还是驾照体检的方式，都发生了显著的变化。

近年来，交警部门大力推广非接触式自助体检系统。受新冠疫情的影响，这种检验方式已经逐渐成为主流。在我所在的城市，目前约有 20 个自助式体检站，而传统的人工检查点则只剩下了三个。

然而，自助体检设备并不能完全适应所有驾驶员的需求。由于我患有色弱，只能选择人工检测。尽管中国的交通法规允许色弱者持有驾照（仅红绿色盲不符合要求），但作为一个已有 28 年驾龄的老驾驶员，在过去的多次检测中，我常因颜色辨别问题而需要反复向医生解释（ 因为仅有色弱测试卡一种检测手段 ），以证明自己能够正确分辨颜色。本以为这次检测还会有类似的麻烦，但医生在了解我的情况后，直接拿出了一堆彩色画笔，让我从中挑选出红色和绿色即可。这个小小的变化让我感到欣喜，它不仅体现了法律执行层面的精细化，改善了特定群体的检测体验，提高了效率，更杜绝了权力寻租的可能，可谓一举多得。

在我的新驾照上，下次换证（体检）日期被标注为 20 年后。这是因为届时我的年龄已达到了每年一检的门槛。乍一看，每年一检确实很麻烦，但仔细一想，随着自动驾驶技术的迅猛发展，20 年后的法规、检测方式和手段一定会发生革命性的变化。

再过几年，我们或许将见证驾照体系的重大转型：从现今基于车辆尺寸（功能）的等级区分，转变为依据车辆自动驾驶能力来划分。与此同时，体检方式也可能从当前的基于特定自助设备，演变为基于个人智能设备的便捷检测。想象一下，未来我们只需通过智能手机或可穿戴设备，就能完成全面的驾驶适应性评估，既方便快捷，又能实时监测驾驶员状态，确保道路安全。

更换驾照看似生活中的一件小事，但透过这个微小的窗口，我们可以窥见社会变迁的缩影。近年来，身份证、驾驶证、医保卡等各种证件的全面电子化，悄无声息地改变着我们的生活、工作、社交和旅行方式。这些变革给人们带来了实实在在的便利。

我欣然拥抱这些进步，同时也期待看到更多类似本次辨色能力检查这样的人性化调整。在科技飞速发展的今天，我们不应忘记关注每一个个体的需求，让社会的进步更具温度和人文关怀。

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