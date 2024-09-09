半小时前，苹果公司的 2024 年度重要硬件产品发布会刚刚落下帷幕。

由于大量新产品信息在发布前已遭泄露，我对苹果 9 月的发布会已逐渐失去兴趣，尤其是还要熬夜观看。事实上，近几年我已经很少观看苹果发布会的直播了。

但今晚，我决定观看直播。吸引我的并非标榜 AI 和卓越性能的新款 iPhone，而是具有里程碑意义的第十代产品——Apple Watch S10。

还记得 Apple Watch 初次面世时，整个可穿戴设备市场规模相对较小，传统手表还拥有庞大的消费者基础。当时很少有人能预见到，仅仅几年后，Apple Watch 和它代表的可穿戴设备就会发展到如此巨大的规模，并对传统手表行业造成了显著的冲击。

自 2014 年首次亮相以来，Apple Watch 的性能持续提升，屏幕越来越大，功能日益丰富。唯一的遗憾是，主流款式的续航时间并未显著增加。

尽管苹果公司不断努力将 Apple Watch 打造成更智能的硬件产品，并为其配备了独立的应用商店，但个人而言，我大多时候只使用它来记录健身数据、设置倒计时、查看消息等基础功能。即便如此，这款产品依然具有极大的吸引力，使我每两年至少更新一次，这是我所有苹果设备中更换频率最高、最稳定的产品。

作为苹果公司另一个拥有十年历史的硬件产品线，Apple Watch 在巩固苹果生态、加强硬件联系和锁定用户方面发挥了积极作用。

尽管 Apple Watch 定价较高、设计较为中庸、续航表现不突出，但它凭借清晰且精简的产品线和与其他家族硬件的深度整合，持续优化的开发体验，始终保持着市场领先地位。

高性价比、精美的外观和优秀续航，以及与更多其他品牌硬件的兼容性固然重要，但如果无法与自家产品共同提供一种完整而富有特色的体验，那么很难真正突出重围，建立独特的品牌形象，赢得用户的忠诚。这是其他可穿戴设备制造商需要深入思考和面对的挑战。

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