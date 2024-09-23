从 beta 7 开始，我的所有苹果设备都升级到了今年的新系统。用了一段时间后，我感觉今年的更新似乎比过去两年要稳定得多。但事实证明，这只是我个人的错觉。

过去几天，新系统正式发布，许多开发者开始面对各种应用问题。有些问题影响不大，但有些却让人抓狂。

开发者们似乎已经习惯了 SwiftUI 在每次大版本更新后的“反常行为”，对这些小毛病的容忍度比以前高了不少。与此同时，新的显示模式也让未适配的小组件大面积出现了显示错误，给界面带来了不小的麻烦。

与 UI 层面的小故障相比，更底层的崩溃问题则让一些开发者措手不及。使用 SwiftData 的应用崩溃频率显著增加，这无疑让许多对这一新框架抱有期待的开发者感到失望。而更让人吃惊的是，iOS 18 上 Core Data 的 fetchedProperties 功能也会引发崩溃，对于这样一个以稳定著称的框架来说，实在令人费解。

不仅如此，几款知名的安全应用在 macOS 15 上甚至出现了不同程度的联网问题，开发商建议用户暂时不要升级系统。至少从目前来看，这些公司并不认为问题出在自己这边，因此无法迅速给出修复方案。

事实上，每次系统大版本更新都会带来一些兼容性问题，这已经是常态。然而，随着系统功能和新框架的不断增加，兼容性和稳定性的问题也愈发频繁。对用户而言，这无疑影响了使用体验；而对开发者来说，这更像是一次次耐心与毅力的双重考验。

期待整个生态能在创新与稳定之间找到更好的平衡点。毕竟，只有生态系统健康发展，我们每个人才能真正受益。

祝你的 App 能够顺利度过这一关，别被新系统打败。

原创

Fatbobman( 东坡肘子 )

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