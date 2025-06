网络上虽已有不少优秀的苹果开发生态相关周报和通讯,我仍然创立了这份周报。初衷很简单:在日常阅读中筛选感兴趣的内容,以自己的视角与读者分享。从去年十月初首期发布至今,转眼已是一年,累计51期。

作为社会性动物,人难免渴望一些外部的正反馈。博客和周报的读者量、访问量持续增长,确实在一段时间里满足了这种需求,让我感受到创作获得了认可。原本以为这会是一种长期的鼓励,但日子久了,我发觉这些不断攀升的数字开始影响创作的纯粹性。不知不觉间,我会在写作时,对选题和效性上产生了顾虑,更在意读者的感受而非内容的本身价值。当然,问题不在数字本身,而在于我的心态悄然改变。这需要及时调整。

不久前,我给自己放了一个月的假(暂停更新博客)。这段时间里,除了彻底放松,我也深入剖析和梳理了自己的状态。回想起来,我的博客中文名“肘子的 Swift 记事本”恰恰体现了最初的愿景:以自己为中心,记录学习和开发中的点滴。写作本质上是提炼和梳理内容的过程,目的是帮助自己更好地成长。分享则是在此基础上的自然延伸。只有自己学得开心、用得明白、记得清晰,文章才真正具备被他人阅读、喜爱的价值。

虽然目前我还未将开发和写作作为谋生手段,但即便未来转向职业创作,我仍希望保持这种状态:不刻意迎合读者,只学自己感兴趣的,只写自己认为有意思的。我深信,唯有自己乐在其中,才能创作出真正有价值的内容。

保持初心并不容易,但我会尝试下去。让我们一起回归纯粹,继续这段充满乐趣的学习和分享之旅。

近期推荐

Natan Rolnik

Swift Package Index的两位创建者 Dave Verwer 和 Sven A. Schmidt 近期接受了 Natan Rolnik 的访谈。Dave Verwer 同时也是苹果生态中最受欢迎的开发者周报—— iOS Dev Weekly的编者。在交流中,二位详细分享了 Swift Package Index 项目的开发历程、技术架构及背后的设计理念。访谈深入剖析了 SPI 项目的技术细节与演进过程,并强调了开源社区对项目发展的重要意义,以及服务器端 Swift 技术在实际项目中的应用与实践经验。

Jakob Jelling

Antoine van der Lee 是广受苹果开发者欢迎的博客 SwiftLee的创建者,同时也是 Xcode 模拟器辅助工具 RocketSim的作者。在这篇文章中,Jakob Jelling 详细讲述了 Antoine 如何从 2015 年开始,通过持续创作和发展,最终将 SwiftLee 成长为每月拥有 14 万访问者的知名博客。2024 年 3 月,Antoine 决定全职投入独立开发,将 SwiftLee 和 RocketSim 作为事业的核心。目前,他正致力于开发自己的第一门课程《从副业到全职独立

Bas Thomas Broek

VoiceOver 是一种屏幕阅读器,朗读屏幕上的内容,帮助视力障碍用户“听见”屏幕信息,从而能够独立使用设备的各种功能。Voice Control 则是为运动障碍者或希望免手操作设备的用户设计的语音控制功能,强调通过语音识别实现对设备的操作。在本文中,Bas Thomas Broek 深入探讨了如何优化应用的辅助功能,特别针对 VoiceOver 和 Voice Control 两种模式,分析了两者之间的优化方法与权衡之道。

Aryaman Sharda

Shared with You 是苹果在 iOS 16 中引入的一项特性,旨在帮助用户在相关应用中快速找到在消息中共享的内容。例如,用户可以直接在 Safari 中查看所有与他们共享的链接,无需离开浏览器。在本文中,Aryaman Sharda 详细介绍了如何在 SwiftUI 中实现 Shared with You 功能,提供了完整的代码实现,并分享了在测试该功能时的实用建议。

Danny Bolero

虽然 SwiftUI 已推出多年,但在苹果开发生态中,它的使用率仍落后于 UIKit。在这篇文章中,Danny Bolella 通过分析 Translation 这一只能在 SwiftUI 中使用的新框架,探讨了苹果在 UIKit 和 SwiftUI 之间的取舍。作者指出,越来越多对 SwiftUI 更友好的新框架(如 Charts、SwiftData、Observation)向开发者传递了明确的信息:虽然 UIKit 和 AppKit 目前不会被立即取代,但苹果正积极推动 SwiftUI 成为主流开发框架。

Natalia Panferova

SwiftUI 中的环境(Environment)是一种在视图层次结构中跨越多个视图传递数据和配置信息的机制,其主要目的是解耦数据源与数据使用者,减少视图之间的直接依赖,简化数据传递。在这篇文章中,Natalia Panferova 全面介绍了 SwiftUI 环境的基本概念、使用方法以及高级应用,为开发者深入了解并灵活运用环境提供了详尽的指南。