网络上虽已有不少优秀的苹果开发生态相关周报和通讯，我仍然创立了这份周报。初衷很简单：在日常阅读中筛选感兴趣的内容，以自己的视角与读者分享。从去年十月初首期发布至今，转眼已是一年，累计51期。
作为社会性动物，人难免渴望一些外部的正反馈。博客和周报的读者量、访问量持续增长，确实在一段时间里满足了这种需求，让我感受到创作获得了认可。原本以为这会是一种长期的鼓励，但日子久了，我发觉这些不断攀升的数字开始影响创作的纯粹性。不知不觉间，我会在写作时，对选题和效性上产生了顾虑，更在意读者的感受而非内容的本身价值。当然，问题不在数字本身，而在于我的心态悄然改变。这需要及时调整。
不久前，我给自己放了一个月的假（暂停更新博客）。这段时间里，除了彻底放松，我也深入剖析和梳理了自己的状态。回想起来，我的博客中文名“肘子的 Swift 记事本”恰恰体现了最初的愿景：以自己为中心，记录学习和开发中的点滴。写作本质上是提炼和梳理内容的过程，目的是帮助自己更好地成长。分享则是在此基础上的自然延伸。只有自己学得开心、用得明白、记得清晰，文章才真正具备被他人阅读、喜爱的价值。
虽然目前我还未将开发和写作作为谋生手段，但即便未来转向职业创作，我仍希望保持这种状态：不刻意迎合读者，只学自己感兴趣的，只写自己认为有意思的。我深信，唯有自己乐在其中，才能创作出真正有价值的内容。
保持初心并不容易，但我会尝试下去。让我们一起回归纯粹，继续这段充满乐趣的学习和分享之旅。
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