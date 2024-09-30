在 JetBrains 宣布停止更新 AppCode 后，不少开发者都担心从此 Xcode 缺少了竞争对手从而失去了成长的动力，并且也丧失了用来开发 Swift 项目的其他选择。然而，随着 Swift Server Work Group 为 VSCode 提供的 插件 功能不断完善，以及 Cursor 这样的 AI 编辑器的出现，Swift 开发工具的生态正在悄然发生变化。现在，在 VSCode 或 Cursor 上开发 Swift 项目不仅变得越来越容易，体验也越来越好。

在最近一周内，我尝试了一种新的工作模式：我在 Xcode、VSCode 和 Cursor 这三个编辑器中同时打开同一个项目，并频繁切换使用。这样做不仅让我能够充分利用每个编辑器的独特优势，还通过视觉上的变化（例如不同的布局和主题颜色）帮助提升我的工作心情，有效突破开发中的难点。

与 AppCode 不同，严格来说 VSCode（Cursor）和 Xcode 之间并非正面的竞争关系，一方面 VSCode 填补了在苹果生态外开发 Swift 代码的短板外，两者也为苹果生态的开发者带来了更多的便利。比如，在我的使用中，它们提供的 AI 预测、灵活且强大的插件生态、对项目中特殊文件的编辑（例如隐藏文件）、Git 管理等都是对 Xcode 短板的强力补充。

尽管如此，Xcode 在苹果开发生态中的地位仍然无可撼动。许多资源文件只能在 Xcode 中进行可视化编辑，而且只有 Xcode 能在编译时自动对其进行必要的转换和打包。另外，就个人而言，可能是由于长期使用的习惯，我发现 Xcode 在编辑代码时的 UI 呈现最能让我感到舒适和高效。

一个成熟的编程语言和开发生态系统需要能够为开发者提供多样化的选择。这不仅方便了开发者根据个人偏好和项目需求选择最适合的工具，也能促使这些工具之间形成良性竞争，互相促进。长远来看，这种多元化趋势将为 Swift 开发者带来更多可能性：我们可能会看到更多创新的开发工具出现，现有工具的功能会不断完善，Xcode 本身也会受到影响而加速发展。

原创

Fatbobman( 东坡肘子 )

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