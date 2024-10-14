还记得智能设备曾是耐用品、奢侈品吗？如今，它们已悄然具备了更多快消品、装饰品的属性。不知从何时起，年度更新、标新立异成了科技产品的常态。大公司的年度发布会，俨然成了科技界的时装秀，万众瞩目。

这种节奏最初由巨头引领，但随着市场扩张、竞争加剧，他们反被这无法停歇的车轮所困：明知不可为而不得不为。

近日，彭博社报道 苹果可能摆脱年度发布策略。若属实，我认为是好事。这一步，或许能缓解多年来因赶工、为变而变带来的诸多问题，甚至带来意想不到的积极变化。

我深知这转变艰难：消费者会认可吗？股东能接受吗？管理层能否顶住压力？毕竟，在这自媒体时代，发布会是性价比极高的宣传利器，人们也习惯了被新品信息包围。

然而，当数据比拼失去光环、表面创新难以取悦，消费者终将回归本质：产品是否契合需求与个人品味？品牌的口碑如何？理念是否始终如一？感性的消费决策中，优质体验、可靠服务终将胜过冰冷数字。

我怀念那些给人更多想象的突发发布会，怀念因天衣无缝的保密带来的新品惊喜，更怀念产品到手便能体验全部新功能的满足。期待未来，发布会上再次响起发自内心的赞叹，而非礼貌性的掌声或虚假的欢呼。

原创

Fatbobman(东坡肘子)

在 SwiftUI 中，苹果提供的 @AppStorage 属性包装器极大地简化了开发者在视图中响应和修改 UserDefaults 内容的过程。然而，随着 Observation 框架的引入，这一领域出现了新的挑战——苹果尚未为 Observation 提供相应的 UserDefaults 管理方案。本文将探讨如何在 Observation 框架下高效且便捷地管理 UserDefaults 中的数据，并提出一个完整而实用的解决方案：@ObservableDefaults。

近期推荐

Chris Eidhof

近日，Chris Eidhof 在巴黎举行的 Swift Connection 活动上，进行了关于 SwiftUI 动画技术的演讲。Chris 通过这个演讲，展示了如何在 SwiftUI 中实现各种动画，从基础动画到更复杂的阶段动画、关键帧动画，甚至粒子动画，提供了多个实用的示例来帮助开发者掌握这些技巧。为了提高演讲的效率，Chris 开发了一个 “play back typing” 工具，允许他在演讲中更顺畅地展示代码操作。本文中附带的视频是他在家中录制并分享的版本。

Alejandro Martinez

尽管很多开发者通常会集成其他开源项目的代码，但在某些情况下，直接调用可执行文件也是一种高效的方式。在本文中，Alejandro Martinez 展示了如何通过 Swift 调用 ffmpeg 来渲染视频，而不依赖于将其作为源代码依赖或静态/动态库链接到项目中。这种方法不仅减少了集成的复杂性，还避免了引入外部代码库带来的维护成本，适合处理某些特定任务。

Cihat Gündüz

随着 visionOS 2.0 的发布，Apple Vision Pro 的功能有所提升，但依然未能充分展现其作为空间计算平台的潜力。许多开发者，包括 Cihat Gündüz，在开发过程中遇到了 API 不足的问题，这极大地限制了创新能力。本文中，Cihat 分享了他在为 visionOS 开发应用时遇到的挑战，指出当前的功能缺失正在削弱开发者的积极性。他认为，如果苹果能够提供更多关键的 API，不仅会吸引开发者重新投入这个平台，还将为用户带来更具沉浸感和互动性的体验。

Gabriel Theodoropoulos

Gabriel Theodoropoulos 在文章中讨论了在 Swift 编程中数组（Array）和集合（Set）的区别，并深入介绍了它们在常见操作中的使用方式。虽然数组是最常用的集合类型，但集合也有其独特的优势，尤其是在性能和避免重复值方面。

Donny Wals

依赖注入是一种设计模式，通过外部提供依赖项，避免在类或结构体中直接硬编码依赖。使用依赖注入可以让代码更具模块化、可复用性和可测试性，使每个对象专注于单一职责，从而简化代码逻辑。在本文中，Donny Wals 介绍了在 Swift 中实现依赖注入的不同方式，并探讨了每种方式的优缺点。

Mohammad Azam

随着 AI 技术的不断进步，越来越多的开发者将其融入工作流程中，其中利用 AI 生成单元测试尤为常见。虽然 AI 可以极大提高测试效率，但也可能带来一些隐患。Mohammad Azam 认为，手动编写领域级别的单元测试能够促使开发者深入理解业务规则，这是构建高质量软件的关键，而过度依赖 AI 生成的测试则可能削弱开发者对领域知识的掌握，影响软件的长期质量。

活动

2025 年的挑战赛将于明年 2 月开放申请，持续三周。所有挑战赛获胜者将获得 Apple 开发者计划一年的免费会员资格、来自 Apple 的特别礼物等福利。可以 在此 了解更多有关学生挑战赛的信息。

AdventureX 于七月在杭州成功举办了中国首个由学生和社区组织的大型青年黑客松活动。他们刚刚发布了本次活动的 纪录片，生动展示了 AdventureX 2024 的激情与活力。

活动组委会已经进入了 AdventureX 2025 的筹备阶段，现正招募新成员，一同为这个充满创意的梦想贡献力量。

本次招募以下团队成员（需具备流利的英语沟通能力）：

Design

Develop

Sponsorship

Logistic

PR/MKT

Nova（社会创新）

如果你是在校学生或自由职业者，欢迎 申请！

招募口号是：请不要寻找生命的意义，去创造吧，先生们，女士们！