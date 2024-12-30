尽管世界局势并不平静，2024 对我而言却是一个充实美好的年份。这一年里，我写下了 47 篇文章，发布了 51 期周报，也能感受到自己对 Swift、SwiftUI 的理解在不断深入。而最令我欣慰的，是全家人都健康平安。

祝愿大家在 2025 年都能拥有健康的身体、愉悦的心情。也期待 Swift、SwiftUI 在新的一年里继续蓬勃发展。

2025 新年快乐！🎉

原创

在 Xcode 16 中，为了改善 SwiftUI 在 Swift 6 模式下的表现，苹果对 SwiftUI 框架的 API 进行了多项调整，以满足更严格的并发检查要求。其中最显著的变化是将 View 协议全面标注为 @MainActor 。这些优化虽然总体上改善了开发者在 Swift 6 模式下的编程体验，但也在某些特定场景中引发了一些看似反常的编译错误。本文将详细探讨为什么某些视图修饰器中无法直接使用 @State 属性值，并提供相应的解决方案。

本文是我在 2024 年发表的最后一篇文章。接下来，我将休息一段时间，计划于春节过后（ 2025 年 2 月中旬）恢复发布新文章。在此期间，周报仍将正常发布。

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在 WWDC 2024 上， TabView 迎来了重大升级，不仅简化了开发流程，更为 iPadOS 和 macOS 平台带来了前所未有的灵活性与表现力。此次更新带来了多项引人瞩目的新特性，包括更为简洁的标签页创建方式、增强的程序化导航能力，以及专为 iPadOS 优化的 sidebarAdaptable 样式等。为深入理解这些革新性的变化，Gabriel Theodoropoulos 撰写了两篇深度解析文章，全面展示了 TabView 的演进与提升。

Genmoji 作为苹果公司在 WWDC 2024 重磅推出的创新功能，巧妙地融合了”生成式”（Generative）和”表情符号”（Emoji）技术，让用户能够轻松创建独具特色的个性化表情。该功能基于 NSAdaptiveImageGlyph 实现，天然适配富文本环境。在本文中，Antonella Giugliano 介绍了如何利用 SwiftUI 来渲染从 NSAdaptiveImageGlyph 中提取的信息，从而在非富文本环境下展示 Genmoji。这一方法为开发者提供了一种灵活的解决方案，用于处理和展示图文混合内容。

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SwiftGG 翻译小组已经完成了 Swift 6.0 版本官方文档的翻译工作。欢迎大家订阅他们的微信公众号《SwiftGG 技术小组》，该公众号将定期发布与 Swift 相关的技术内容。