周末与几位朋友聚会，其中一位正在参与新机场的建设管理工作。席间，大家就新旧机场的去留展开了热烈讨论。

我所在的城市颇具特色 —— 现有机场位于市区中心，与各核心区域的距离都不超过 10 公里。这样得天独厚的地理位置为市民出行带来了极大便利。然而，正是这个位置制约了机场的发展：近十年来，机场一直在满负荷运转，几乎无法开通新航线；同时，由于四周被密集的居民区包围，跑道的飞行区等级也受到限制。

正在建设的 新机场 是全球规模最大的海上机场。它不仅拥有更高的飞行区等级、更大的运营规模，还规划了完整的环机场经济区，涵盖物流、仓储等配套设施。从城市发展的战略高度来看，新机场无疑具有里程碑式的意义。

然而，即便新机场到市中心的距离仍明显短于其他同规模机场，但与现状相比还是让不少经常乘机的市民感到不适应。他们既期待新机场为城市带来的发展机遇，又希望保留旧机场以维持出行便利。

十年前的我，每年都要乘坐至少数十次航班，彼时必定会倾向于保留旧机场。但随着出行频次的减少，我现在则坚定支持政府关闭旧机场、全力发展新机场的政策。这种观点的转变让我深感触动。

人的认知往往会受所处位置的影响。作为开发者，我们希望用户能够理解产品的不足，给予改进的时间和空间；但当我们切换到用户的视角，又渴望获得完美的产品体验。

或许，这种角色转换带来的思维碰撞，恰恰是推动产品持续优化、行业不断进步的重要动力。在开发过程中，如果我们能够经常性地切换视角，站在用户的立场思考问题，相信会让我们的产品更贴近用户需求，更理解用户的抱怨，也让整个行业朝着更好的方向发展。

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