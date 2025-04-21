在上周一，我的博客的 HTTPS 证书出现了短暂的失效。好在失效后五分钟，就有热心网友提醒了我。联系云服务商后发现，是对方处理 SSL 证书自动续签的代码出现了故障。经过两个小时的排查，问题得以解除，网站恢复了正常。

目前博客使用的是云服务商提供的 90 天自动续签证书。随着 SC-081v3 提案 的通过，SSL/TLS 证书的有效期被正式缩短为 47 天了。虽然全面实施仍需时日，但可以预料，各大云服务商与科技巨头必然会提前“积极响应”，迫使广大网站管理员和普通用户被动接受这一现实。

证书有效期的大幅缩水，带来的不仅是系统运维人员和用户工作量的增加，更可能直接影响人们选择服务商时的倾向。比如我现在使用的图片 CDN 服务，至今未提供免费且有效的自动续签方案，也不能轻松整合 Let’s Encrypt 自动续签机制。如果未来几个月它依旧无法给出合理方案，我大概率将不得不挥手告别。

SSL/TLS 证书缩短有效期也许有其安全上的合理性，然而不止证书，我们周围的软硬件也在以越来越快的速度更新迭代。即便是当前最火的智能电动车，也因电池寿命和芯片算力的限制，实际使用寿命远低于传统燃油汽车，逐渐向消费类电子产品的更新节奏靠拢。这种趋势，也未必是普通消费者真正期待看到的未来。

耐人寻味的是，在数字世界的“有效期”越缩越短的同时，现实生活中许多本应新鲜短暂的商品却反而拥有了更长的“保质期”，尤其是水果。得益于现代化仓储技术和全球物流网络的飞速发展，采购商与经销商们倾向于耐储存和耐运输的新品种，反过来迫使果农放弃传统品种，种植更加“持久耐用”的水果。这些水果外观越来越精美，耐储存能力越来越强，却也渐渐失去了童年记忆里独特的风味和模样，想要再次品味那种单纯的美味，已变得越来越困难。

在这个快速变迁的世界里，无论是更短的证书有效期还是更长的水果保质期，都折射出技术与商业如何重塑我们的生活。作为开发者，我们深谙敏捷迭代与快速更新的重要性；而作为消费者，我们依然渴望能拥有一些经得起时间考验的东西。在不断适应变化的同时，保有选择的自由和对品质的坚持，也显得尤为珍贵和重要。

原创

随着 AI 能力的快速提高，低代码甚至无代码的时代似乎即将到来。然而，过去一年间，针对专业开发者的各类编程工具并未减少，反而层出不穷。无论是 AI 辅助编程的突破，还是协作、跨平台能力的持续提升，都在证明着专业开发者仍是不可或缺的重要群体。反观苹果生态，作为最重要的开发工具，Xcode 近年来却未能带来真正令人振奋的改变。在这篇文章中，我将分享自己对未来 Xcode 的几点期望。

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工具

由 Cameron Cooke 开发，XcodeBuild MCP 是一个基于 MCP（Model Context Protocol）协议的服务器，专为 AI 助手与自动化客户端设计，提供标准化的 Xcode 操作接口。它支持项目构建、部署、模拟器控制等关键任务，旨在消除传统命令行调用中的不确定性与易错性，使 AI agents 能够更稳定、高效地与 iOS/macOS 项目交互并执行自动化开发流程。

由 Kishikawa Katsumi 开发，Swift Regex 是一个将传统正则表达式转换为 Swift RegexBuilder 语法的工具，并支持实时测试和结果预览。在最近的 更新 中，该工具新增了调试功能，开发者现在可以逐步执行 Swift Regex，深入分析匹配过程中的回溯行为。对于使用 Swift 原生正则进行开发与优化的场景尤为实用。

活动

2025 Swift 全国中学生展示活动

Swift 全国中学生展示活动是“中国高校计算机大赛—移动应用创新赛”的子模块，由浙江大学和苹果公司联合承办。该活动是面向全国中学生的科技类活动，旨在激发中学生对编程的热情，培养中学生使用 Swift Playgrounds 或 Xcode解决问题的能力和面向未来的创造力。

本活动分为“创意组”、“探索组”与“挑战组”三个组别，每个团队可在活动官方网站进行 线上报名，提交学生证明进行身份验证。团队队员应是 6 至 12 年级的中学生。