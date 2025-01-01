Ads Demo V2 - JSON Driven

📋 关于此页面
这是新的广告演示系统,使用
AdRenderer 组件 和 JSON 数据驱动。
- ✅ 模板统一: Astro 预览和 Edge Functions 使用相同的渲染函数
- ✅ 数据驱动: 所有样式从 JSON 配置,无需手写 HTML
- ✅ 支持 HTML: 标题、描述、特性都支持 HTML 样式
- ✅ 深色模式: 支持独立的 dark logo
数据来源:
docs/ads-kv-example-v2.json
中文广告 - 主样式 (Chinese Ads - Primary Style)
中文广告 - 副样式 (Chinese Ads - Secondary Style)
英文广告 - 主样式 (English Ads - Primary Style)
英文广告 - 副样式 (English Ads - Secondary Style)
默认广告 (Default Fallback Ads)
🔧 技术架构
1. 共享模板函数
functions/_shared/ad-renderer.js → renderAd(adData, lang)
2. Astro 组件封装
src/components/widgets/AdRenderer.astro
3. Edge Function 测试页
http://localhost:8089/test-ad-render?variant=0&lang=zh
下一步:
- 实现 /ads-v2 Edge Function (带日期调度逻辑)
- 在 KV 中存储广告数据
- 更新前端 AdsLoader 调用新 API