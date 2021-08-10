Core Data with CloudKit（四）—— 调试、测试、迁移及其他

本文聊一下在开发
Core Data with CloudKit 项目中常见的一些问题，让大家少走弯路、避免踩坑。
控制台日志信息
一个支持
Core Data with CloudKit 的项目，控制台输出将常态化地成为上图状态。
每个项目面对的情况不同且信息中的废话较多，因此我仅就可能的信息种类做一下归纳。
正常情况的信息
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初始化信息
代码启动后，通常首先出现在控制台的便是
NSPersistentCloudKitContainer展示的初始化信息。包括：成功在指定
url创建了容器，成功启用了
NSCloudKitMirroringDelegate同步响应等。如果是首次运行项目，还会有成功在
iCloud上创建了
Schema之类的提示。
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数据模型迁移信息
如果本地和服务器端的数据模型不一致，会出现迁移提醒。有时即使本地的
Core Data模型和
iCloud上的模型一致，也会看到类似
Skipping migration for 'ANSCKDATABASEMETADATA' because it already has a column named 'ZLASTFETCHDATE'之类的信息，表示无需迁移。
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数据同步信息
会详细描述导入、导出的具体的内容，信息比较好理解。应用程序端或服务器端任何数据发生变动都会出现对应的信息。
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持久化历史跟踪信息
NSPersistentCloudKitContainer使用持久化历史跟踪来管理导入导出事务，在数据同步信息的左右经常会伴随包含
NSPersistentHistoryToken之类的提示。另外类似
Ignoring remote change notification because the exporter has already caught up to this transaction: 11 / 11 - <NSSQLCore: 0x7ff73e4053b0>的信息也是持久化历史跟踪产生的，容易让人误以为总有事务没有处理。关于
Persistent History Tracking可以阅读我另一篇文章 在 CoreData 中使用持久化历史跟踪。
可能的不正常情况的信息
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初始化错误
比较常见的有，无法创建或读取
sqlite文件产生的本地
url错误以及
CKContainerID权限问题。如果
url指向
appGroupContainer，一定要确认
appGroupID正确，且
app已获得
group权限。
CKContainerID权限问题通常使用 之前文章 中提到的重置
Certificates,Identifiers&Profiles中的配置来解决。
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模型迁移错误
正常情况下，
Xcode不会让你生成同
CloudKit的
Schema不兼容的
ManagedObjectModel，所以多数情况下，都是由于在开发环境下，本地的数据模型和服务器端的数据模型不匹配导致的问题（比如更改了某个属性名称、或者使用了较老的开发版本等）。在确认代码版本正确的情况下，可采取删除本地
app，重置
CloudKit端开发环境的方法来解决。但如果你的应用程序已经上线，应尽量避免此类问题的发生可能。请考虑后文中的更新数据模型提供的模型迁移策略。
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合并冲突
请检查是否设置了正确的合并冲突策略
NSMergePolicy.mergeByPropertyObjectTrump？是否从
CloudKit控制台对数据做出了错误的修改？如仍处于开发阶段，可采用和上面一样的方式解决。
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iCloud 账号或网络错误
iCloud没登录，
iCloud服务器没响应，iCloud 账号受限等。以上问题多数都是开发人员这端无法解决的。
NSPersistentCloudKitContainer会在
iCloud账户登录后自动恢复同步。在代码中进行账号状态检查，并提醒用户登录账号。
关闭日志输出
在确认同步功能代码已正常工作的情况下，如无法忍受控制台的信息轰炸，可尝试关闭
Core Data with CloudKit 的日志输出。调试任何使用
Core Data 的项目，我都推荐大家为项目添加如下的默认参数：
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-com.apple.CoreData.ConcurrencyDebug
及时发现由托管对象或上下文线程错误而导致的问题。执行任何可能导致错误的代码时，应用程序会立刻崩溃，帮助在开发阶段清除隐患。启用后，控制台会显示
CoreData: annotation: Core Data multi-threading assertions enabled.
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-com.apple.CoreData.CloudKitDebug
CloudKit调试信息输出级别，从 1 开始，数字越大信息愈详尽
-
-com.apple.CoreData.SQLDebug
CoreData发送到
SQLite的实际
SQL语句，1——4，数值越大越详细。输出提供的信息在调试性能问题时很有用——特别是它可以告诉你什么时候
Core Data正在执行大量的小提取（例如当单独填充
fault时）。
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-com.apple.CoreData.MigrationDebug
迁移调试启动参数将使您在控制台中了解迁移数据时的异常情况。
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-com.apple.CoreData.Logging.stderr
信息输出开关
设置
-com.apple.CoreData.Logging.stderr 0，所有的同数据库有关日志信息都将不再输出。
关闭网络同步
在程序开发阶段，我们有时候并不想被数据同步所打扰。增加网络同步控制参数方便提高专注力。
当
NSPersistentCloudKitContainer 载入没有配置
cloudKitContainerOptions 的
NSPersistentStoreDescription 时，它的行为同
NSPersistentContainer 是一致的。通过使用类似下面的代码，可在调试中控制是否启用数据网络同步功能。
let allowCloudKitSync: Bool = {
let arguments = ProcessInfo.processInfo.arguments
guard let index = arguments.firstIndex(where: {$0 == "-allowCloudKitSync"}),
index + 1 < arguments.count - 1 else {return true}
return arguments[index + 1] == "1"
}()
if allowCloudKitSync {
cloudDesc.cloudKitContainerOptions = NSPersistentCloudKitContainerOptions(containerIdentifier: "iCloud.fatobman.blog.SyncDemo")
} else {
cloudDesc.setOption(true as NSNumber, forKey: NSPersistentHistoryTrackingKey)
cloudDesc.setOption(true as NSNumber,
forKey: NSPersistentStoreRemoteChangeNotificationPostOptionKey)
}
因为
NSPersistentCloudKitContiner 会自动启用持久化历史跟踪的，如没有设置
NSPersistentCloudKitContainerOptions，必须在代码中显式启用
Persistent History Tracking，否则数据库会变成只读。
设置为
0 将关闭网络同步。
本地数据库的更改在恢复同步功能后，仍将会同步到服务器端。
同步不正常
当网络同步不正常时，请先尝试做以下检查：
- 网络连接是否正常
- 设备是否已登录
iCloud账户
- 同步私有数据库的设备是否登录的是同一个
iCloud账号
- 检查日志，是否有错误提示，尤其是服务器端的
- 模拟器不支持后台静默推送，将模拟器中的
app切换至后台再切换回来，看看是否有数据
如果还是找不到原因的话，请泡壶茶、听听歌、看看远方，过一会可能就好了。
苹果服务器抽风的频率并不低，推送延迟不必惊讶。
检查用户账户状态
NSPersistentCloudKitContainer 会在
iCloud 账号可用时自动恢复网络同步。通过代码检查用户的
iCloud 账户登录情况，在应用程序中提醒用户进行账户登录。
调用
CKContainer.default().accountStatus 检查用户
iCloud 账号状态，订阅
CKAccountChanged，在登录成功后取消提醒。譬如
func checkAccountStatus() {
CKContainer.default().accountStatus { status, error in
DispatchQueue.main.async {
switch status {
case .available:
accountAvailable = true
default:
accountAvailable = false
}
if let error = error {
print(error)
}
}
}
}
检查网络同步状态
CloudKit 没有提供详尽的网络同步状态
API，开发者无法获得例如有多少数据需要同步、同步进度等信息。
NSPersistentCloudKitContainer 提供了一个
eventChangedNotification 通知，该通知将在
import、
export、
setup 三种状态切换时提醒我们。严格意义上，我们很难仅通过切换通知来判断当前同步的实际状态。
在实际的使用中，对用户感知影响最大的是数据导入状态。当用户在新设备上安装了应用程序，并且已经在网络上保存有较多数据时，面对完全没有数据的应用程序用户会感到很茫然。
数据会在应用程序启动后 20-30 秒开始导入，如果数据量较大，用户很可能会在 1-2 分钟后才会在 UI 上看到数据（批量导入通常会在整批数据都导入后才会
merge 到上下文中）。因此为用户提供足够的提示尤为重要。
在实际使用中，当导入状态结束后，会切换到其他的状态。利用类似如下的代码，尝试给用户提供一点提示。
@State private var importing = false
@State private var publisher = NotificationCenter.default.publisher(for: NSPersistentCloudKitContainer.eventChangedNotification)
var body:some View{
VStack{
if importing {
ProgressView()
}
}
.onReceive(publisher){ notification in
if let userInfo = notification.userInfo {
if let event = userInfo["event"] as? NSPersistentCloudKitContainer.Event {
if event.type == .import {
importing = true
}
else {
importing = false
}
}
}
}
}
当应用程序被切到后台时，同步任务仅能继续执行 30 秒左右，在切换回前台后数据会继续进行同步。因此当数据较多时，需做好用户的提示工作（比如保持在前台，或让用户继续等待）。
创建默认数据集
有的应用程序会为用户提供一些默认的数据，比如说起始数据集，或者演示数据集。如果提供的数据集是放置在可同步的数据库中时需要谨慎处理。比如，已经在一台设备上创建了默认数据集并进行了修改，当在新设备上再次安装并运行应用程序时，处理不当可能导致数据被异常覆盖，或者重复。
-
确认数据集是否一定需要被同步
如无需同步可以考虑采用 同步本地数据库到 iCloud 私有数据库 一文中，有选择的同步数据解决方案。
-
如数据集必须要同步
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最好引导用户手动点击创建默认数据按钮，让用户自行判断是否需要再度创建。
-
也可在应用程序首次运行时，利用
CKQuerySubscription通过查询特定记录判断网络数据库中是否已有数据（此方法是在前几天和一个网友交流时他采用的方法，不过该网友对返回响应并不满意，用户感知不太好）。
-
或许可考虑通过使用
NSUbiquitousKeyValueStore进行判断。
-
2、3 两种方式都需要保证网络及账号状态正常的情况下才能检查，让用户自行判断或许最为简单。
移动本地数据库
已经在
AppStore 上架的应用程序，在某些情况下有移动本地数据库到其他
URL 的需求。比如，为了让
Widget 也可以访问数据库，我将 健康笔记 的数据库移动到了
appGroupContainerURL。
如果使用
NSPersistentContainer，可以直接调用
coordinator.migratePersistentStore 即可安全完成数据库文件的位置转移。但如果对
NSPersistentCloudKitContainer 加载的
store 调用此方法，则必须强制退出应用程序后再次进入方可正常使用（虽然数据库文件被转移，但迁移后会告知加载
CloudKit container 错误，无法进行同步。需重启应用程序才能正常同步）。
因此正确的移动方案是，在创建
container 之前，采用
FileManager 将数据库文件移动到新位置。需同时移动
sqlite、
sqlite-wal、
sqlite-shm 三个文件。
类似如下代码：
func migrateStore() {
let fm = FileManager.default
guard !FileManager.default.fileExists(atPath: groupStoreURL.path) else {
return
}
guard FileManager.default.fileExists(atPath: originalStoreURL.path) else {
return
}
let walFileURL = originalStoreURL.deletingPathExtension().appendingPathExtension("sqlite-wal")
let shmFileURL = originalStoreURL.deletingPathExtension().appendingPathExtension("sqlite-shm")
let originalFileURLs = [originalStoreURL, walFileURL, shmFileURL]
let targetFileURLs = originalFileURLs.map {
groupStoreURL
.deletingLastPathComponent()
.appendingPathComponent($0.lastPathComponent)
}
// 将原始文件移动到新的位置。
zip(originalFileURLs, targetFileURLs).forEach { originalURL, targetURL in
do {
try fm.moveItem(at: originalURL, to: targetURL)
} catch error {
print(error)
}
}
}
更新数据模型
在 CloudKit 仪表台 一文，我们已经探讨过
CloudKit 的两种环境设置。一旦将
Schema 部署到生产环境，开发者便无法对记录类型和字段进行重命名或者删除。必须仔细规划你的应用程序，保证其在对数据模型进行更新时仍做到向前兼容。
不可以随心所欲地修改数据模型，对实体、属性尽量做到：只加、不减、不改。
可以考虑以下的模型更新策略：
增量更新
以增量的方式添加记录类型或向现有记录类型添加新字段。
采用这种方式，旧版本的应用程序仍可以访问用户创建的记录，但不是每个字段。
请确保新增的属性或实体都只服务于新版本的新功能，且即使没有这些数据，新版本程序仍可可正常运行（如此时用户仍使用旧版本更新数据，新添加的实体和属性都不会有内容）。
增加 version 属性
这个策略是上一个策略的加强版。通过一开始在实体上添加
version 属性，对实体进行版本控制，通过谓词仅提取与应用程序当前版本兼容的记录。旧版本程序将不会提取新版本创建的数据。
例如，实体
Post 具备
version 属性
// 当前的数据版本。
let maxCompatibleVersion = 3
context.performAndWait {
let fetchRequest = NSFetchRequest<NSManagedObject>(entityName: "Post")
// 提取不大于当前版本的数据
fetchRequest.predicate = NSPredicate(
format: "version <= %d",
argumentArray: [maxCompatibleVersion]
)
let results = context.fetch(fetchRequest)
}
锁定数据，提示升级
利用
version 属性，应用程序可以很容易知道当前的版本已经不满足数据模型的需要。它可以禁止用户修改数据，并提示用户更新应用程序版本。
创建新 CKContainer 及新的本地存储
如果你的数据模型发生了巨大的变化，采用上述方式已经很难处理，或者上述方式会造成巨大的数据浪费时，可以为应用程序添加一个新的关联容器，并通过代码将原始数据转移到新容器上。
大概的流程为：
- 在应用程序中添加新的
xcdatamodeld（此时应该有两个模型，旧模型对应旧容器，新模型对应新容器）
- 为应用程序添加新的关联容器（同时使用两个容器）
- 判断是否已经迁移，如果没有迁移则让应用程序通过旧模型和容器正常运行
- 让用户选择迁移数据（提醒用户须确保旧数据都已经同步到本地再执行迁移）
- 通过代码将旧数据转移到新容器和本地存储中，标记迁移完成（使用两个
NSPersistentCloudKitContainer）
- 切换数据源
无论采用上述哪种策略，都应该不计一切代价避免数据丢失、混乱。
总结
本文中的问题，是我在开发过程中碰到并已尝试解决的。其他的开发者还会碰到更多的未知情况，只要能掌握其规律，总是可以找到解决之法。
在下一篇文章中，我们聊一下同步公共数据库
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