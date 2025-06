Core Data with CloudKit（二） —— 同步本地数据库到 iCloud 私有数据库

本篇文章中,我们将探讨 Core Data with CloudKit 应用中最常见的场景——将本地数据库同步到 iCloud 私有数据库。我们将从几个层面逐步展开:

在新项目中直接支持 Core Data with CloudKit

创建可同步 Model 的注意事项

的注意事项 在现有项目 Core Date 中添加 Host in CloudKit 支持

中添加 支持 有选择的同步数据

快速指南

在应用程序中启用 Core Data with CloudKit 功能,只需要以下几步:

使用 NSPersistentCloudKitContainer 在 项目 Target 的 Signing&Capablities 中添加 CloudKit 支持 为项目创建或指定 CloudKit container 在 项目 Target 的 Signing&Capablities 中添加 background 支持 配置 NSPersistentStoreDescription 以及 viewContext 检查 Data Model 是否满足同步的要求

在新项目中直接支持 Core Data with CloudKit

在最近几年苹果不断完善 Xcode 的 Core Data 模版 ,直接使用自带模版来新建一个支持 Core Data with CloudKit 的项目是最便捷的入手方式。

创建新的 Xcode 项目

创建新项目,在项目设置界面勾选 Use Core Data 及 Host in CloudKit (早期版本为 Use CloudKit ),并设置开发团队( Team )

设定保存地址后,Xcode 将使用预置模版为你生成包含 Core Data with CloudKit 支持的项目文档。

Xcode 可能会提醒新项目代码有错误,如果觉得烦只需要 Build 一下项目即可取消错误提示(生成 NSManagoedObject Subclass)

接下来,我们根据快速指南逐步操作。

设置 PersistentCloudKitContainer

Persistence.swift 是官方模版创建的 Core Data Stack 。由于在创建项目的时候已经选择了 Host in CloudKit ,因此模版代码已直接使用 NSPersistentCloudKitContianer 替代 NSPersistentContianer ,无需进行修改。

Swift Copied! let container: NSPersistentCloudKitContainer

启用 CloudKit

点击项目中对应的 Target ,选择 Signing&Capabilities 。点击 +Capability 查找 icloud 添加 CloudKit 支持。

勾选 CloudKit 。点击 + ,输入 CloudKit container 名称。Xcode 会在你 CloutKit container 名称的前面自动添加 iCloud. 。 container 的名称通常采用反向域名的方式,无需和项目或 BundleID 一致。如果没有配置开发者团队,将无法创建 container 。

在添加了 CloudKit 支持后,Xcode 会自动为你添加 Push Notifications 功能,原因我们在上一篇聊过。

启用后台通知

继续点击 +Capability ,搜索 backgroud 并添加,勾选 Remote notifications

此功能让你的应用程序能够响应云端数据内容变化时推送的静默通知。

配置 NSPersistentStoreDescription 和 viewContext

查看当前项目中的 .xcdatamodeld 文件, CONFIGURATIONS 中只有一个默认配置 Default ,点击可以看到,右侧的 Used with CloudKit 已经被勾选上了。

如果开发者没有在 Data Model Editor 中自定义 Configuration ,如果勾选了 Used with CloudKit , Core Data 会使用选定的 Cloudkit container 设置 “cloudKitContainerOptions 。因此在当前的 Persistence.swift 代码中,我们无需对 NSPersistentStoreDescription 做任何额外设置(我们会在后面的章节介绍如何设置 NSPersistentStoreDescription`)。

在 Persistence.swift 对上下文做如下配置:

Swift Copied! container. loadPersistentStores ( completionHandler : { ( storeDescription, error ) in if let error = error as NSError ? { ... fatalError ( " Unresolved error \( error ) , \( error. userInfo ) " ) } }) //添加如下代码 container. viewContext . automaticallyMergesChangesFromParent = true container. viewContext . mergePolicy = NSMergePolicy. mergeByPropertyObjectTrump do { try container. viewContext . setQueryGenerationFrom ( . current ) } catch { fatalError ( " Failed to pin viewContext to the current generation: \( error ) " ) }

container.viewContext.automaticallyMergesChangesFromParent = true 让视图上下文自动合并服务器端同步( import )来的数据。使用 @FetchRequest 或 NSFetchedResultsController 的视图可以将数据变化及时反应在 UI 上。

container.viewContext.mergePolicy = NSMergePolicy.mergeByPropertyObjectTrump 设定合并冲突策略。如果不设置该属性, Core Data 会默认使用 NSErrorMergePolicy 作为冲突解决策略(所有冲突都不处理,直接报错),这会导致 iCloud 的数据无法正确合并到本地数据库。

Core Data 预设了四种合并冲突策略,分别为:

NSMergeByPropertyStoreTrumpMergePolicy 逐属性比较,如果持久化数据和内存数据都改变且冲突,持久化数据胜出

NSMergeByPropertyObjectTrumpMergePolicy 逐属性比较,如果持久化数据和内存数据都改变且冲突,内存数据胜出

NSOverwriteMergePolicy 内存数据永远胜出

NSRollbackMergePolicy 持久化数据永远胜出

对于 Core Data with CloudKit 这样的使用场景,通常会选择 NSMergePolicy.mergeByPropertyObjectTrump 。

setQueryGenerationFrom(.current) 这个是在最近才出现在苹果的文档和例程中的。目的是避免在数据导入期间应用程序产生的数据变化和导入数据不一致而可能出现的不稳定情况。尽管在我两年多的使用中,基本没有遇到过这种情况,但我还是推荐大家在代码中增加上下文快照的锁定以提高稳定性。

直到 Xcode 13 beta4 苹果仍然没有在预置的 Core Data with CloudKit 模版中添加上下文的设置,这导致使用原版模版导入数据的行为会和预期有出入,对初学者不很友好。

检查 Data Model 是否满足同步的要求

模版项目的 Data Model 非常简单,只有一个 Entity 且只有一个 Attribute ,当下无需做调整。 Data Model 的同步适用规则会在下个章节详细介绍。

修改 ContentView. swift

提醒:模版生成的 ContentView. swift 是不完整的,需修改后方能正确显示。

Swift Copied! var body: some View { NavigationView { // 添加 NavigationView List { ForEach ( items ) { item in Text ( " Item at \( item. timestamp ! , formatter : itemFormatter ) " ) } . onDelete ( perform : deleteItems ) } . toolbar { HStack { // 添加 HStack EditButton () Button ( action : addItem ) { Label ( " Add Item " , systemImage : " plus " ) } } } } }

修改后,可以正常显示 Toolbar 按钮了。

至此,我们已经完成了一个支持 Core Data with CloudKit 的项目了。

运行

在模拟器上或实机上设置并登录相同的 iCloud 账户,只有同一个账户才能访问同一个 iCloud 私有数据库。

下面的动图,是在一台实机( Airplay 投屏)和一个模拟器上的运行效果。

视频经过剪辑,数据的同步时间通常为 15-20 秒左右。

从模拟器上进行的操作(添加、删除)通常会在 15-20 秒中左右会反应到实机上;但从实机上进行的操作,则需要将模拟器切换到后台再返回前台才能在模拟器中体现出来(因为模拟器不支持静默通知响应)。如果是在两个模拟器间进行测试,两端都需要做类似操作。

苹果文档对同步+分发的时间描述为不超过 1 分钟,在实际使用中通常都会在 10-30 秒左右。支持批量数据更新,无需担心大量数据更新的效率问题。

当数据发生变化时,控制台会有大量的调试信息产生,之后会有专文涉及更多关于调试方面的内容。

创建可同步 Model 的注意事项

要在 Core Data 和 CloudKit 数据库之间完美地传递记录,最好对双方的数据结构类型有一定的了解,具体请参阅 Core Data with CloudKit (一) —— 基础。

CloudKit Schema 并不支持 Core Data Model 的所有功能、配置,因此在设计可同步的 Core Data 项目时,请注意以下限制,并确保你创建了一个兼容的数据模型。

Enitites

CloudKit Sechma 不支持 Core Data 的唯一限制( Unique constraints )

Core Data 的 Unique constraints 需要 SQLite 提供支持, CloudKit 本身并非关系型数据库,因此不支持并不意外。

Swift Copied! CREATE UNIQUE INDEX Z_Movie_UNIQUE_color_colors ON ZMOVIE ( ZCOLOR COLLATE BINARY ASC, ZCOLORS COLLATE BINARY ASC )

Attributes

不可以有即为 非可选值 又 没有默认值 的属性。允许:可选、有默认值、可选 + 有默认值

上图中的属性 非 Optional 且 没有 Default Value 是不兼容的形式, Xcode 会报错。

不支持 Undefined 类型

Relationships

所有的 relationship 必须设置为可选( Optional )

所有的 relationship 必须有逆向( Invers )关系

不支持 Deny 的删除规则

不支持有序关系( Ordered )

CloudKit 本来也有一种类似于 Core Data 关系类型的对象—— CKReference 。不过该对象最多只能支持对应 750 条记录,无法满足大多数 Core Data 应用场景的需要, CloudKit 采用将 Core Data 的关系转换成 Record Name ( UUID 字符串形式)逐条对应,这导致 CloudKit 可能不会原子化( atomically )地保存关系变化,因此对关系的定义做出了较严格的限制。

在 Core Data 日常始终中,多数的关系定义还是能满足上述的要求。

Configurations

实体( Entity )不得与其他配置( Configuration )中的实体建立 relationship

官方文档中这个限制我比较困惑,因为即使不采用网络同步,开发者也通常不会为两个 Configuration 中的实体建立 relationship 。如果需要建立联系,通常会采用创建 Fetched Properties 。

在启用 CloudKit 同步后,如果 Model 不满足同步兼容条件时 Xcode 会报错提醒开发者。在将已有项目更改为支持 Core Data with CloudKit 时,可能需要对代码做出一定的修改。

在现有 Core Data 项目中添加 Host in CloudKit 支持

有了模版项目的基础,将 Core Data 项目升级为支持 Core Data with CloudKit 也就非常容易了:

使用 NSPersistentCloudKitContainer 替换 NSPersistentContainer

替换 添加 CloudKit 、 background 功能并添加 CloudKit container

、 功能并添加 配置上下文

以下两点仍需提醒:

CloudKit container 无法认证

添加 CloudKit container 时,有时候会出现无法认证的情况。尤其是添加一个已经创建的 container ,该情况几乎必然发生。

Bash Copied! CoreData: error: CoreData+CloudKit: -[NSCloudKitMirroringDelegate recoverFromPartialError:forStore:inMonitor:]block_invoke ( 1943 ) : < NSCloudKitMirroringDelegate: 0x28243000 0> : Found unknown error as part of a partial failure: < CKError 0x28112d500: " Permission Failure " (10/2007) ; server message = " Invalid bundle ID for container " ; uuid = ; container ID = " iCloud.Appname " >

解决的方法为:登录开发者账户-> Certificates,Identifiers&Profiles -> Identifiers App IDs ,选择对应的 BundleID ,配置 iCloud ,点击 Edit ,重新配置 container 。

使用自定义的 NSPersistentStoreDescription

有些开发者喜欢自定义 NSPersistentDescription (即使只有一个 Configuration ), 这种情况下,需要显式为 NSPersistentDescription 设置 cloudKitContainerOptions ,例如:

Swift Copied! let cloudStoreDescription = NSPersistentStoreDescription ( url : cloudStoreLocation ) cloudStoreDescription. configuration = " Cloud " cloudStoreDescription. cloudKitContainerOptions = NSPersistentCloudKitContainerOptions ( containerIdentifier : " your.containerID " )

即使不将 Model Editor 中的 Configuration 设置为 Used with CloudKit ,网络同步功能同样生效。勾选 Used with CloudKit 的最大好处是: Xcode 会帮你检查 Model 是否兼容 CloudKit 。

有选择的同步数据

在实际应用中,有某些场景我们想有选择性地对数据进行同步。通过在 Data Model Editor 中定义多个 Configuration ,可以帮助我们实现对数据同步的控制。

配置 Configuration 非常简单,只需将 Entity 拖入其中即可。

在不同的 Configuration 中放置不同的 Enitity

假设以下场景,我们有一个 Entity —— Catch ,用于作为本地数据缓存,其中的数据不需要同步到 iCloud 上。

苹果的官方文档以及其他探讨 Configuration 的资料基本上都是针对类似上述这种情况

我们创建两个 Configuration :

local—— Catch

cloud——其他需要同步的 Entities

采用类似如下的代码:

Swift Copied! let cloudURL = FileManager. default . urls ( for : . documentDirectory , in : . userDomainMask ) . first ! . appendingPathComponent ( " cloud.sqlite " ) let localURL = FileManager. default . urls ( for : . documentDirectory , in : . userDomainMask ) . first ! . appendingPathComponent ( " local.sqlite " ) let cloudDesc = NSPersistentStoreDescription ( url : cloudURL ) cloudDesc. cloudKitContainerOptions = NSPersistentCloudKitContainerOptions ( containerIdentifier : " your.cloudKit.container " ) cloudDesc. configuration = " cloud " let localDesc = NSPersistentStoreDescription ( url : localURL ) localDesc. configuration = " local " container. persistentStoreDescriptions = [cloudDesc,localDesc]

只有 Configuration cloud 中的 Entities 数据会被同步到 iCloud 上。

我们不可以在跨 Configuration 的 Entity 之间创建 relationship ,如确有需要可以使用 Fetched Preoperties 达到受限的近似效果

在不同的 Configuration 中放置同一个 Entity

如果想对**同一个 Entity **的数据进行同步控制(部分同步),可以使用下面的方案。

场景如下:假设有一个 Entity —— Movie ,无论出于什么理由,你只想对其中的部分数据进行同步。

为 Movie 增加一个 Attribute —— local:Bool (本地数据为 true ,同步数据为 false )

创建两个 Configuration —— cloud 、 local ,在两个 Configuration 中都添加上 Moive

采用和上面一样的代码,在 NSPersistentCloudKitContainer 中添加两个 Description 当 fetch Movie 的时候, NSPersistentCoordinator 会自动合并处理两个 Store 里面的 Moive 记录。不过当写入 Movie 实例时,协调器只会将实例写到最先包含 Movie 的 Description ,因此需要特别注意添加的顺序。 比如 container.persistentStoreDescriptions = [cloudDesc,localDesc] ,在 container.viewContext 中新建的 Movie 会写入到 cloud.sqlite 中

创建一个 NSPersistentContainer 命名为 localContainer ,只包含 localDesc (多 container 方案)

在 localDesc 上开启 Persistent History Tracking

使用 localContainer 创建上下文写入 Movie 实例(实例将只保存到本地,而不进行网络同步)

处理 NSPersistentStoreRemoteChange 通知,将从 localContainer 中写入的数据合并到 container 的 viewContext 中

以上方案需要使用 Persistent History Tracking ,更多资料可以查看我的另一篇文章 【在 CoreData 中使用持久化历史跟踪】。

总结

在本文中,我们探讨了如何实现将本地数据库同步到 iCloud 私有数据库。