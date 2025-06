自定义 Button 的外观和交互行为

通过 Style 改变组件的外观或行为是 SwiftUI 提供的一项非常强大的功能。本文将介绍如何通过创建符合 ButtonStyle 或 PrimitiveButtonStyle 协议的实现,自定义 Button 的外观以及交互行为。

可在 此处 获取本文的范例代码

定制 Button 的外观

按钮是 UI 设计中经常会使用到的组件。相较于 UIKit ,SwiftUI 通过 Button 视图,让开发者以少量的代码便可完成按钮的创建工作。

Swift Copied! Button ( action : signIn ) { Text ( " Sign In " ) }

多数情况下,开发者通过为 Button 的 label 参数提供不同的视图来定制按钮的外观。

Swift Copied! struct RoundedAndShadowButton < V >: View where V : View { let label:V let action: () -> Void init ( label : V, action : @ escaping () -> Void ) { self . label = label self . action = action } var body: some View { Button { action () } label : { label . foregroundColor ( . white ) . padding ( EdgeInsets ( top : 8 , leading : 16 , bottom : 8 , trailing : 16 )) . background ( RoundedRectangle ( cornerRadius : 10 ) . foregroundColor ( . blue ) ) . compositingGroup () . shadow ( radius : 5 , x : 0 , y : 3 ) . contentShape ( Rectangle ()) } . buttonStyle ( . plain ) } } let label = Label ( " Press Me " , systemImage : " digitalcrown.horizontal.press.fill " ) RoundedAndShadowButton ( label : label, action : { pressAction ( " button view " ) })

使用 ButtonStyle 定制交互动画

遗憾的是,上面的代码无法修改按钮在点击后的按压效果。幸好,SwiftUI 提供了 ButtonStyle 协议可以帮助我们定制交互动画。

Swift Copied! public protocol ButtonStyle { @ ViewBuilder func makeBody ( configuration : Self .Configuration ) -> Self .Body typealias Configuration = ButtonStyleConfiguration } public struct ButtonStyleConfiguration { public let role: ButtonRole ? public let label: ButtonStyleConfiguration.Label public let isPressed: Bool }

ButtonStyle 协议的使用方式与 ViewModifier 十分类似。通过 ButtonStyleConfiguration 提供的信息,开发者只需实现 makeBody 方法,即可完成交互动画的定制工作。

label:目标按钮的当前视图,通常对应着 Button 视图中的 label 参数内容

role:iOS 15 后新增的参数,用于标识按钮的角色( 取消或具备破坏性)

isPressed:当前按钮的按压状态,该信息是多数人使用 ButtonStyle 的原动力

Swift Copied! struct RoundedAndShadowButtonStyle : ButtonStyle { func makeBody ( configuration : Configuration ) -> some View { configuration. label . foregroundColor ( . white ) . padding ( EdgeInsets ( top : 8 , leading : 16 , bottom : 8 , trailing : 16 )) . background ( RoundedRectangle ( cornerRadius : 10 ) . foregroundColor ( . blue ) ) . compositingGroup () // 根据 isPressing 来调整交互动画 . shadow ( radius : configuration. isPressed ? 0 : 5 , x : 0 , y : configuration. isPressed ? 0 : 3 ) . scaleEffect ( configuration. isPressed ? 0.95 : 1 ) . animation ( . spring () , value : configuration. isPressed ) } } // 快捷引用 extension ButtonStyle where Self == RoundedAndShadowButtonStyle { static var roundedAndShadow:RoundedAndShadowButtonStyle { RoundedAndShadowButtonStyle () } }

通过 buttonStyle 修饰器应用于 Button 视图

Swift Copied! Button ( action : { pressAction ( " rounded and shadow " ) } , label : { label }) . buttonStyle ( . roundedAndShadow )

创建一个通用性好 ButtonStyle 实现需要考虑很多条件,例如:role、controlSize、动态字体尺寸、色彩模式等等方面。同 ViewModifier 一样,可以通过环境值获取更多信息:

Swift Copied! struct RoundedAndShadowProButtonStyle : ButtonStyle { @ Environment ( \. controlSize ) var controlSize func makeBody ( configuration : Configuration ) -> some View { configuration. label . foregroundColor ( . white ) . padding ( getPadding ()) . font ( getFontSize ()) . background ( RoundedRectangle ( cornerRadius : 10 ) . foregroundColor ( configuration. role == . destructive ? . red : . blue ) ) . compositingGroup () . overlay ( VStack { if configuration.isPressed { RoundedRectangle ( cornerRadius : 10 ) . fill ( Color. white . opacity ( 0.5 )) . blendMode ( . hue ) } } ) . shadow ( radius : configuration. isPressed ? 0 : 5 , x : 0 , y : configuration. isPressed ? 0 : 3 ) . scaleEffect ( configuration. isPressed ? 0.95 : 1 ) . animation ( . spring () , value : configuration. isPressed ) } func getPadding () -> EdgeInsets { let unit:CGFloat = 4 switch controlSize { case . regular : return EdgeInsets ( top : unit * 2 , leading : unit * 4 , bottom : unit * 2 , trailing : unit * 4 ) case . large : return EdgeInsets ( top : unit * 3 , leading : unit * 5 , bottom : unit * 3 , trailing : unit * 5 ) case . mini : return EdgeInsets ( top : unit / 2 , leading : unit * 2 , bottom : unit / 2 , trailing : unit * 2 ) case . small : return EdgeInsets ( top : unit, leading : unit * 3 , bottom : unit, trailing : unit * 3 ) @ unknown default : fatalError () } } func getFontSize () -> Font { switch controlSize { case . regular : return . body case . large : return . title3 case . small : return . callout case . mini : return . caption2 @ unknown default : fatalError () } } } extension ButtonStyle where Self == RoundedAndShadowProButtonStyle { static var roundedAndShadowPro:RoundedAndShadowProButtonStyle { RoundedAndShadowProButtonStyle () } } // 使用 HStack { Button ( role : . destructive , action : { pressAction ( " rounded and shadow pro " ) } , label : { label }) . buttonStyle ( . roundedAndShadowPro ) . controlSize ( . large ) Button ( action : { pressAction ( " rounded and shadow pro " ) } , label : { label }) . buttonStyle ( . roundedAndShadowPro ) . controlSize ( . small ) }

使用 PrimitiveButtonStyle 定制交互行为

在 SwiftUI 中,Button 默认的交互行为是在松开按钮的同时执行 Button 指定的操作。并且,在点击按钮后,只要手指( 鼠标 )不松开,无论移动到哪里( 移动到 Button 视图之外 ),松开后仍会执行指定操作。

尽管 Button 的默认手势与 TapGestur 单击操作类似, 但 Button 的手势是一种不可撤销的操作 。而 TapGesture 在不松开手指的情况下,如果移动到可点击区域外,SwiftUI 将不会调用 onEnded 闭包中的操作。

经网友 @Yoo_Das 的反馈,上文中 “Button 的手势是一种不可撤销的操作” 的描述不够准确。Button 的手势可以被视为有条件的可撤销操作。在按下按钮后,当手指移动的距离超出了系统预设的距离余量( 不清楚明确值 )后再松开,按钮闭包并不会被调用。

假如,我们想达成与 TapGesture 类似的效果( 可撤销按钮 ),则可以通过 SwiftUI 提供的另一个协议 PrimitiveButtonStyle 来实现。

Swift Copied! public protocol PrimitiveButtonStyle { @ ViewBuilder func makeBody ( configuration : Self .Configuration ) -> Self .Body typealias Configuration = PrimitiveButtonStyleConfiguration } public struct PrimitiveButtonStyleConfiguration { public let role: ButtonRole ? public let label: PrimitiveButtonStyleConfiguration.Label public func trigger () }

PrimitiveButtonStyle 与 ButtonStyle 两者之间最大的不同是,PrimitiveButtonStyle 要求开发者必须通过自行完成交互操作逻辑,并在适当的时机调用 trigger 方法( 可以理解为 Button 的 action 参数对应的闭包 )。

Swift Copied! struct CancellableButtonStyle : PrimitiveButtonStyle { @ GestureState var isPressing = false func makeBody ( configuration : Configuration ) -> some View { let drag = DragGesture ( minimumDistance : 0 ) . updating ( $isPressing, body : { _ ,pressing, _ in if ! pressing { pressing = true } }) configuration. label . foregroundColor ( . white ) . padding ( EdgeInsets ( top : 8 , leading : 16 , bottom : 8 , trailing : 16 )) . background ( RoundedRectangle ( cornerRadius : 10 ) . foregroundColor ( configuration. role == . destructive ? . red : . blue ) ) . compositingGroup () . shadow ( radius : isPressing ? 0 : 5 , x : 0 , y : isPressing ? 0 : 3 ) . scaleEffect ( isPressing ? 0.95 : 1 ) . animation ( . spring () , value : isPressing ) // 获取点击状态 . gesture ( drag ) . simultaneousGesture ( TapGesture () . onEnded { configuration. trigger () // 执行 Button 指定的操作 }) } } extension PrimitiveButtonStyle where Self == CancellableButtonStyle { static var cancellable:CancellableButtonStyle { CancellableButtonStyle () } }

或许有人会说,既然上面的代码可以通过 DragGesture 模拟获取到点击状态,那么完全可以不使用 PrimitiveButtonStyle 实现同样的效果。如此一来使用 Style 的优势在哪里呢?

ButtonStyle 和 PrimitiveButtonStyle 是专门针对按钮的样式 API ,它们不仅可以应用于 Button 视图,也可以应用于很多 SwiftUI 预置的系统按钮功能之上,例如:EditButton、Share、Link、NavigationLink( 不在 List 中) 等。

keyboardShortcut 修饰器也只能应用于 Button,视图 + TapGesture 无法设定快捷键。

无论是双击、长按、甚至通过体感触发,开发者均可以通过 PrimitiveButtonStyle 协议定制自己的按钮交互逻辑。

系统预置的 Style

从 iOS 15 开始,SwiftUI 在原有 PlainButtonStyle、DefaultButtonStyle 的基础上,提供了更加丰富的预置 Style。

PlainButtonStyle:不对 Button 视图添加任何修饰

BorderlessButtonStyle:多数情况下的默认样式,在未指定文字颜色的情况下,将文字修改为强调色

BorderedButtonStyle:为按钮添加圆角矩形背景,使用 tint 颜色作为背景色

BorderedProminentButtonStyle:为按钮添加圆角矩形背景,背景颜色为系统强调色

其中,PlainButtonStyle 除了可以应用于 Button 外,同时也会对 List 以及 Form 的单元格行为造成影响。默认情况下,即使单元格的视图中包含了多个按钮,SwiftUI 也只会将 List 的单元格视作一个按钮( 点击后同时调用所有按钮的操作 )。通过为 List 设置 PlainButtonStyle 风格,便可以调整这一行为,让一个单元格中的多个按钮可以被分别触发。

Swift Copied! List { HStack { Button ( " 11 " ){ print ( " 1 " )} Button ( " 22 " ){ print ( " 2 " )} } } . buttonStyle ( . plain )

注意事项

同 ViewModifier 不同,ButtonStyle 并不支持串联,Button 只会采用最靠近的 Style

Swift Copied! VStack { Button ( " 11 " ){ print ( " 1 " )} // plain Button ( " 22 " ){ print ( " 2 " )} // borderless . buttonStyle ( . borderless ) Button ( " 33 " ){ print ( " 3 " )} // borderedProminent . buttonStyle ( . borderedProminent ) . buttonStyle ( . borderless ) } . buttonStyle ( . plain )

某些按钮样式在不同的上下文中的行为和外观会有较大差别,甚至不起作用。例如:无法为 List 中的 NavigationLink 设置样式

在 Button 的 label 视图或 ButtonStyle 实现中添加的手势操作( 例如 TapGesture )将导致 Button 不再调用其指定的闭包操作,附加手势需在 Button 之外添加( 例如下文的 simultaneousGesture 实现 )

为按钮添加 Trigger

在 SwiftUI 中,为了判断某个按钮是否被按下( 尤其是系统按钮 ),我们通常会通过设置并行手势来添加 trigger :

Swift Copied! EditButton () . buttonStyle ( . roundedAndShadowPro ) . simultaneousGesture ( TapGesture () . onEnded { print ( " pressed " )}) // 设置并行手势 . withTitle ( " edit button with simultaneous trigger " )

不过,上述方法在 macOS 下不起作用 。通过 Style ,我们可以在设置按钮样式时为其添加触发器:

Swift Copied! struct TriggerActionStyle : ButtonStyle { let trigger: () -> Void init ( trigger : @ escaping () -> Void ) { self . trigger = trigger } func makeBody ( configuration : Configuration ) -> some View { configuration. label . foregroundColor ( . white ) . padding ( EdgeInsets ( top : 8 , leading : 16 , bottom : 8 , trailing : 16 )) . background ( RoundedRectangle ( cornerRadius : 10 ) . foregroundColor ( . blue ) ) . compositingGroup () . shadow ( radius : configuration. isPressed ? 0 : 5 , x : 0 , y : configuration. isPressed ? 0 : 3 ) . scaleEffect ( configuration. isPressed ? 0.95 : 1 ) . animation ( . spring () , value : configuration. isPressed ) . onChange ( of : configuration. isPressed ){ isPressed in if ! isPressed { trigger () } } } } extension ButtonStyle where Self == TriggerActionStyle { static func triggerAction ( trigger perform : @ escaping () -> Void ) -> TriggerActionStyle { . init ( trigger : perform ) } }

当然,用 PrimitiveButtonStyle 也一样可以实现:

Swift Copied! struct TriggerButton2 : PrimitiveButtonStyle { var trigger: () -> Void func makeBody ( configuration : PrimitiveButtonStyle.Configuration ) -> some View { MyButton ( trigger : trigger, configuration : configuration ) } struct MyButton : View { @ State private var pressed = false var trigger: () -> Void let configuration: PrimitiveButtonStyle.Configuration var body: some View { return configuration. label . foregroundColor ( . white ) . padding ( EdgeInsets ( top : 8 , leading : 16 , bottom : 8 , trailing : 16 )) . background ( RoundedRectangle ( cornerRadius : 10 ) . foregroundColor ( . blue ) ) . compositingGroup () . shadow ( radius : pressed ? 0 : 5 , x : 0 , y : pressed ? 0 : 3 ) . scaleEffect ( pressed ? 0.95 : 1 ) . animation ( . spring () , value : pressed ) . onLongPressGesture ( minimumDuration : 2.5 , maximumDistance : . infinity , pressing : { pressing in withAnimation ( . easeInOut ( duration : 0.3 )) { self . pressed = pressing } if pressing { configuration. trigger () // 原来的 action trigger () // 新增的 action } else { print ( " release " ) } } , perform : {}) } } }

总结

尽管自定义 Style 的效果显著,但遗憾的是,目前 SwiftUI 仅开放了少数的组件样式协议供开发者自定义使用,并且提供的属性也很有限。希望在未来的版本中,SwiftUI 可以为开发者提供更加强大的自定义组件能力。