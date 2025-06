在 Text 中实现基于关键字的搜索和定位

/// 以当前选中的关键字为优先

private func getCurrentPositionIfSubRangeStillExist ( oldRange : [ UUID : [ TranscriptionRange ]] , newRange : [ UUID : [ TranscriptionRange ]] , keyword : String , oldCurrentPosition : Int ? ) -> Int ? {

if let oldResult = oldRange. lazy . first ( where : { $0 . value . contains ( where : { $0 . position == oldCurrentPosition }) }) ,

let oldRange = oldResult. value . first ( where : { $0 . position == oldCurrentPosition }) ? . range ,

let newResult = newRange. lazy . first ( where : { $0 . key == oldResult. key && $0 . value . contains ( where : { oldRange. overlaps ( $0 . range ) || $0 . range . overlaps ( oldRange ) }) }) ,

let newPosition = newResult. value . first ( where : { oldRange. overlaps ( $0 . range ) }) ? .position

{

return newPosition

} else {

let nearPosition = getCurrentPositionIfInOnScreen ()

return nearPosition ?? nil

}