用 MainActor.assumeIsolated 解决旧 API 与 Swift 6 适配问题

尽管 Swift 提供严格并发检查已有一段时间，但许多苹果官方 API 仍未对此进行充分适配，这种情况可能还会持续相当长的时间。随着 Swift 6 的逐步普及，这个问题变得愈发突出：开发者一方面希望享受 Swift 编译器带来的并发安全保障，另一方面又对如何让代码满足编译要求感到困惑。本文将通过一个
NSTextAttachmentViewProvider 的实现案例，介绍
MainActor.assumeIsolated 在特定场景下的妙用。
一封邮件
几天前，我收到了一封来自网友 Lucas 的邮件。他遇到了一个旧 API 无法满足 Swift 6 编译要求的问题。他希望通过
NSTextAttachment + NSTextAttachmentViewProvider 在
UITextView 中实现插入自定义视图的功能。为此，他尝试在
NSTextAttachmentViewProvider 的
loadView 方法中加载一个 SwiftUI 视图：
class CustomAttachmentViewProvider: NSTextAttachmentViewProvider {
override func loadView() {
let hosting = UIHostingController(rootView: InlineSwiftUIButton {
print("SwiftUI Button tapped!")
})
hosting.view.backgroundColor = .clear
// Assign to the provider's view
self.view = hosting.view
}
}
// MARK: - SwiftUI Button View
struct InlineSwiftUIButton: View {
var action: () -> Void
var body: some View {
Button("Click Me") {
action()
}
.padding(6)
.background(Color.blue.opacity(0.2))
.cornerRadius(8)
}
}
在 Xcode 开启 Swift 6 模式后（Default Actor Isolation 设为
nonisolated），上述代码出现了如下错误/警告：
为了解决这个编译问题，Lucas 尝试了多种方案：
- 在
loadView方法上添加
@MainActor
- 在
CustomAttachmentViewProvider类上添加
@MainActor
- 将
loadView中的代码包裹在
Task中
然而，无论采用哪种方法都无法满足 Swift 编译器的要求。
在 Xcode 26 beta 5 中，最初的代码会报错（编译失败），而在 beta 6 中则会产生警告（可以编译）。
那么，这是否意味着此类旧 API 无法在 Swift 6 目标中进行完美编译呢（没有警告、不会报错）？
分析问题
Swift 6 编译器之所以不认可上述几种写法，主要原因如下：
UIHostingController在声明中标注了
@MainActor，这意味着它必须在 MainActor 上下文中创建
NSTextAttachmentViewProvider的原始声明中没有明确的隔离域
- 单独为
loadView添加
@MainActor与父类的要求不符
- 如果在
loadView中构建 MainActor 异步上下文，无法安全地传递
self
我们似乎陷入了一个两难境地：既需要在
MainActor 中构建
UIHostingController，又不能在
MainActor 中将构建后的视图（
UIView）赋值给
self.view。
有没有一种方式能够满足这种”既要又要”的需求呢？
MainActor.assumeIsolated：在同步方法中提供 MainActor 上下文
在 Swift 的并发 API 中，有一个看起来颇为特殊的存在：
MainActor.assumeIsolated。与
MainActor.run 不同，它只能在同步上下文中运行，并且如果当前上下文不是
MainActor，应用会直接崩溃。
初次接触这个方法时，我对它的用途感到困惑。很长一段时间里，我只是将它与
MainActor.assertIsolated 一样，作为调试时判断当前上下文是否为
MainActor 的手段。直到遇到本文提到的问题，我才真正理解了这个 API 的设计意图。
查看
MainActor.assumeIsolated 的签名，我们可以发现该 API 会为其尾随闭包提供一个
MainActor 上下文。这意味着，我们可以在一个非
MainActor 的同步上下文中，无需创建异步环境，就能“同步”地运行一段只能在
MainActor 上下文中执行的代码，并返回一个
Sendable 结果。
public static func assumeIsolated<T>(_ operation: @MainActor () throws -> T, file: StaticString = #fileID, line: UInt = #line) rethrows -> T where T : Sendable
解决方案
理解了
MainActor.assumeIsolated 的作用后，我们可以将
loadView 改写为：
class CustomAttachmentViewProvider: NSTextAttachmentViewProvider {
override func loadView() {
let view = MainActor.assumeIsolated { // 在同步上下文运行
// assumeIsolated 闭包中提供了 MainActor 环境，可以安全地创建 UIHostingController 实例
let hosting = UIHostingController(rootView: InlineSwiftUIButton {
print("SwiftUI Button tapped!")
})
hosting.view.backgroundColor = .clear
return hosting.view // view 为 UIView，标注为 MainActor，满足 Sendable
}
self.view = view
}
}
在上面的代码中：
- 我们在
loadView中顺利执行了
MainActor.assumeIsolated方法
MainActor.assumeIsolated的闭包提供了 MainActor 上下文，使我们能够安全地创建
UIHostingController实例
hosting.view是
UIView类型（声明时已有
@MainActor标注），满足
Sendable要求，可以作为闭包的返回值
- 在
loadView的同步上下文中，我们将
MainActor.assumeIsolated的返回值赋值给了
self.view，保证了隔离域的一致性
考虑到
loadView 并非总是在
MainActor 中执行，最终的完整代码如下：
class CustomAttachmentViewProvider: NSTextAttachmentViewProvider {
override func loadView() {
view = getView()
}
// 如果 `loadView` 没有运行于主线程，切换到主线程
func getView() -> UIView {
if Thread.isMainThread {
return Self.createHostingViewOnMain()
} else {
return DispatchQueue.main.sync {
Self.createHostingViewOnMain()
}
}
}
// 使用静态方法避免捕获 self
private static func createHostingViewOnMain() -> UIView {
MainActor.assumeIsolated {
let hosting = UIHostingController(rootView: InlineSwiftUIButton {
print("SwiftUI Button tapped!")
})
hosting.view.backgroundColor = .clear
return hosting.view
}
}
}
至此，我们实现了一个完全满足 Swift 6 编译器要求、与旧 API 相适配的解决方案。
或许不是最优雅，但存在即合理
为了在编译阶段发现并发问题，Swift 在近几年增加了大量相关的关键字和方法，这在一定程度上增加了开发者的学习成本和使用难度。尽管我对编程语言设计并无深入研究，但从直觉来看，这种大量堆砌功能的方式确实不够优雅，也增加了理解难度。
然而，考虑到 Swift 语言并非孤立存在——在实践中我们需要与大量旧 API，甚至是 Objective-C 代码打交道——这些看似“繁琐”的设计也就有了其合理性。
我仍然期待能尽早度过这段略显“混乱”的过渡期。或许再过几年，当大量官方和第三方框架都完成 Swift 6 迁移后，我们终将获得更加轻松的安全并发编程体验。
