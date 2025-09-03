用 MainActor.assumeIsolated 解决旧 API 与 Swift 6 适配问题

尽管 Swift 提供严格并发检查已有一段时间，但许多苹果官方 API 仍未对此进行充分适配，这种情况可能还会持续相当长的时间。随着 Swift 6 的逐步普及，这个问题变得愈发突出：开发者一方面希望享受 Swift 编译器带来的并发安全保障，另一方面又对如何让代码满足编译要求感到困惑。本文将通过一个 NSTextAttachmentViewProvider 的实现案例，介绍 MainActor.assumeIsolated 在特定场景下的妙用。

几天前，我收到了一封来自网友 Lucas 的邮件。他遇到了一个旧 API 无法满足 Swift 6 编译要求的问题。他希望通过 NSTextAttachment + NSTextAttachmentViewProvider 在 UITextView 中实现插入自定义视图的功能。为此，他尝试在 NSTextAttachmentViewProvider 的 loadView 方法中加载一个 SwiftUI 视图：

