在 SwiftData 和 Core Data 中用 Transaction 代替 Save

在数据持久化操作中，确保数据的一致性和完整性至关重要。SwiftData 框架通过在
ModelContext 中引入
transaction 方法，为开发者提供了一种更优雅的方式来组织和管理数据操作。本文将探讨如何运用事务（Transaction）的概念来构建更可靠、高效的持久化操作。
理解 Transaction（事务）
在数据库领域，Transaction（事务）是一个强大而基础的概念。它可以将多个相关的数据库操作打包成一个不可分割的逻辑单元，遵循“全有或全无”的原则 —— 要么所有操作都成功执行，要么在遇到错误时完全回滚，就像这些操作从未发生过一样。这种机制为数据操作提供了强大的安全保障，确保了数据的一致性和完整性。
虽然 SwiftData 和 Core Data 都以支持事务的 SQLite 作为底层存储引擎，但有趣的是，Core Data 选择了一种更抽象（ 或更隐晦 ）的方式来处理事务。在其主要 API 中（除了持久化历史跟踪外），你很少能直接看到事务相关的概念和操作接口。
Core Data 的隐式事务处理机制
Core Data 没有提供类似
BEGIN TRANSACTION 或
COMMIT 这样的显式事务控制命令，而是隐式的将事务概念融入到了框架之中。每当调用
save 方法时，Core Data 都会自动将当前上下文中的所有更改打包成一个事务，统一提交给 SQLite。
让我们通过代码来理解这一机制。首先，看一个多次调用
save 的例子：
let newItem = Item(context: viewContext)
newItem.timestamp = Date()
try? viewContext.save() // 第一个事务
let newItem1 = Item(context: viewContext)
newItem1.timestamp = Date()
try? viewContext.save() // 第二个事务
相比之下，如果我们将所有操作集中到一次
save 调用中：
let newItem = Item(context: viewContext)
newItem.timestamp = Date()
let newItem1 = Item(context: viewContext)
newItem1.timestamp = Date()
try? viewContext.save() // 单一事务包含所有操作
这种差异不仅关系到性能，更重要的是影响到数据操作的可靠性。考虑一个实际场景：创建一个主题（Topic）并为其添加图片。这类复合操作要求所有步骤都必须成功完成，否则就需要完全回滚。在这种情况下，使用单一事务就显得尤为重要：
do {
let topic = Topic(context: context)
let image = Image(context: context)
image.topic = topic
try context.save() // 将所有操作打包在一个事务中
} catch {
context.rollback() // 出错时可以完整回滚
}
Core Data 的回滚操作（
rollback）总是作用于整个事务。它会将上下文恢复到上一次成功调用
save 时的状态，从而确保数据的一致性。
事务整合对性能的影响
在 Core Data 和 SwiftData 中，合理使用事务不仅能确保数据操作的一致性，还能显著提升应用性能。让我们观察一下框架是如何处理事务的。
要查看 Core Data 构建事务的具体细节，我们可以在 Xcode 中开启调试输出选项：
-com.apple.CoreData.SQLDebug 1。以下是一个简单的数据插入操作：
let newItem = Item(context: viewContext)
newItem.timestamp = Date()
try? viewContext.save()
通过调试输出，我们可以看到 Core Data 实际上为这个简单操作创建了两个独立的事务：
// 事务 1：分配主键
CoreData: sql: BEGIN EXCLUSIVE // 开启事务
CoreData: sql: SELECT Z_MAX FROM Z_PRIMARYKEY WHERE Z_ENT = ?
CoreData: annotation: getting max pk for entityID = 1
CoreData: sql: UPDATE OR FAIL Z_PRIMARYKEY SET Z_MAX = ? WHERE Z_ENT = ? AND Z_MAX = ?
CoreData: annotation: updating max pk for entityID = 1 with old = 6 and new = 7
CoreData: sql: pragma auto_vacuum
CoreData: annotation: sql execution time: 0.0000s
CoreData: sql: pragma auto_vacuum=2
CoreData: annotation: sql execution time: 0.0000s
CoreData: sql: COMMIT // 提交事务
// 事务 2：插入数据并更新历史跟踪
CoreData: sql: BEGIN EXCLUSIVE
CoreData: sql: INSERT INTO ZITEM(Z_PK, Z_ENT, Z_OPT, ZTIMESTAMP) VALUES(?, ?, ?, ?)
CoreData: details: SQLite bind[0] = (int64)7
CoreData: details: SQLite bind[1] = (int64)1
CoreData: details: SQLite bind[2] = (int64)1
CoreData: details: SQLite bind[3] = (timestamp)753434654.313978
...... 更新历史数据
CoreData: sql: COMMIT
这个输出揭示了一个重要的事实：
- 每次调用
save时，Core Data 或 SwiftData 都需要执行额外的框架级操作，这些操作会产生附加的事务开销。
- 框架的数据响应机制（如
didSave通知或持久化历史跟踪）也是以事务为单位触发的。频繁的事务提交不仅会增加数据库操作的开销，还会导致更多的通知响应，进而影响 UI 的响应性能。
因此，将相关的数据操作整合到单个事务中不仅是一种良好的实践，更是提升应用性能的策略。
想深入了解 Core Data 的主键（
Z_PK）机制，可以参考 Core Data 是如何在 SQLite 中保存数据的。
SwiftData 的 transaction API
SwiftData 通过在
ModelContext 中引入
transaction 方法，为开发者提供了一种更优雅、明确的事务处理方式。这个设计不仅简化了事务操作，更重要的是引导开发者建立起“以事务为单位”的编程思维，鼓励将相关的业务逻辑打包成完整的事务单元。
public func transaction(block: () throws -> Void) throws
transaction 方法具有两个重要特性：
- 自动提交：开发者不需要显式调用
save方法，SwiftData 会在闭包执行完成后自动进行持久化操作。
- 即时保存：即便
mainContext启用了
autosaveEnabled（自动保存）模式，该方法也会忽略这个设置，确保在闭包执行完成后立即进行数据持久化。
以下是一个实际的使用示例：
try? modelContext.transaction {
let item = Item(timestamp: Date())
modelContext.insert(item)
let item2 = Item(timestamp: Date())
modelContext.insert(item2)
}
这种方式带来的好处是显而易见的：代码更加清晰、意图更加明确，同时也能确保相关操作的原子性和数据一致性。
为 ModelActor 实现更完善的事务处理
随着 SwiftData 引入
@ModelActor 这一优雅的并发编程模式，我们可以构建更安全、更高效的数据操作架构。在这种架构中，所有的数据修改操作都封装在 actor 中，并在后台上下文中进行，而主线程上下文仅负责数据获取。因此，我们也需要提供一种基于 actor 模式的事务处理机制。
请阅读 SwiftData 实战：用现代方法构建 SwiftUI 应用 和 SwiftData 中的并发编程了解如何使用
@ModelActor。
@ModelActor
public actor DataHandler {}
extension DataHandler {
func save(_ saveImmediately: Bool) throws {
if saveImmediately, modelContext.hasChanges {
try modelContext.save()
}
}
/// 内部使用的事务方法，接受一个同步闭包，返回值不需要符合 Sendable 协议
func transaction<T>(_ block: () throws -> T) throws -> T {
let result = try block()
try save(true)
return result
}
/// 内部使用的事务方法，接受一个异步闭包，返回值需要符合 Sendable 协议
func transaction<T: Sendable>(_ block: () async throws -> T) async throws -> T {
let result = try await block()
try save(true)
return result
}
}
为了方便在数据模块外部使用，我们还需要提供更友好的公共接口：
extension DataHandler {
/// 对外提供的事务方法，接受一个同步闭包，返回值符合 Sendable 协议
/// - Parameter block: 接收 DataHandler 实例的同步操作闭包
public func transaction<T: Sendable>(_ block: (DataHandler) throws -> T) throws -> T {
let result = try block(self)
try save(true)
return result
}
/// 对外提供的事务方法，接受一个异步闭包，返回值符合 Sendable 协议
/// - Parameter block: 接收 DataHandler 实例的异步操作闭包
func transaction<T: Sendable>(_ block: (DataHandler) async throws -> T) async throws -> T {
let result = try await block(self)
try save(true)
return result
}
}
上述方式同样适用于 Core Data，请阅读 以 SwiftData 之道，重塑 Core Data 开发 了解如何在 Core Data 中实现与 SwiftData 一样的并发编程体验。
这种实现方式带来多重好处：
- 并发安全：通过 actor 和自定义执行器确保数据操作的线程安全
- 接口清晰：提供了内部和外部两套完整的事务处理接口
- 类型安全：妥善处理了 Sendable 协议要求，增加了返回值的处理
- 使用便捷：统一的事务处理模式简化了开发流程
通过使用这些
transaction 方法替代直接的
save 调用，我们可以更好地控制事务粒度，避免过多的事务创建，从而提升应用性能并确保数据操作的可靠性。
实质重于形式
虽然直接调用
transaction 方法可以给开发者更明确的指引，但这并不意味着它一定比直接使用
save 方法更优。本文的目的是提醒开发者了解 Core Data 和 SwiftData 中数据操作与事务的关系，并倡导以事务的逻辑来组织代码。
然而，任何事情都应适度，事务并非越大越好。考虑到 SQLite 的一些限制（例如 WAL 日志的容量），过大的事务可能会导致性能下降，甚至操作失败。在实践中，将一次性大量操作拆分为多个适当规模的事务是常见且明智的选择。
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