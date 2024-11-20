在 SwiftData 和 Core Data 中用 Transaction 代替 Save

在数据持久化操作中，确保数据的一致性和完整性至关重要。SwiftData 框架通过在 ModelContext 中引入 transaction 方法，为开发者提供了一种更优雅的方式来组织和管理数据操作。本文将探讨如何运用事务（Transaction）的概念来构建更可靠、高效的持久化操作。

理解 Transaction（事务）

在数据库领域，Transaction（事务）是一个强大而基础的概念。它可以将多个相关的数据库操作打包成一个不可分割的逻辑单元，遵循“全有或全无”的原则 —— 要么所有操作都成功执行，要么在遇到错误时完全回滚，就像这些操作从未发生过一样。这种机制为数据操作提供了强大的安全保障，确保了数据的一致性和完整性。

虽然 SwiftData 和 Core Data 都以支持事务的 SQLite 作为底层存储引擎，但有趣的是，Core Data 选择了一种更抽象（ 或更隐晦 ）的方式来处理事务。在其主要 API 中（除了持久化历史跟踪外），你很少能直接看到事务相关的概念和操作接口。

Core Data 的隐式事务处理机制

Core Data 没有提供类似 BEGIN TRANSACTION 或 COMMIT 这样的显式事务控制命令，而是隐式的将事务概念融入到了框架之中。每当调用 save 方法时，Core Data 都会自动将当前上下文中的所有更改打包成一个事务，统一提交给 SQLite。

让我们通过代码来理解这一机制。首先，看一个多次调用 save 的例子：

Swift Copied! let newItem = Item ( context : viewContext ) newItem. timestamp = Date () try ? viewContext. save () // 第一个事务 let newItem1 = Item ( context : viewContext ) newItem1. timestamp = Date () try ? viewContext. save () // 第二个事务

相比之下，如果我们将所有操作集中到一次 save 调用中：

Swift Copied! let newItem = Item ( context : viewContext ) newItem. timestamp = Date () let newItem1 = Item ( context : viewContext ) newItem1. timestamp = Date () try ? viewContext. save () // 单一事务包含所有操作

这种差异不仅关系到性能，更重要的是影响到数据操作的可靠性。考虑一个实际场景：创建一个主题（Topic）并为其添加图片。这类复合操作要求所有步骤都必须成功完成，否则就需要完全回滚。在这种情况下，使用单一事务就显得尤为重要：

Swift Copied! do { let topic = Topic ( context : context ) let image = Image ( context : context ) image. topic = topic try context. save () // 将所有操作打包在一个事务中 } catch { context. rollback () // 出错时可以完整回滚 }

Core Data 的回滚操作（ rollback ）总是作用于整个事务。它会将上下文恢复到上一次成功调用 save 时的状态，从而确保数据的一致性。

事务整合对性能的影响

在 Core Data 和 SwiftData 中，合理使用事务不仅能确保数据操作的一致性，还能显著提升应用性能。让我们观察一下框架是如何处理事务的。

要查看 Core Data 构建事务的具体细节，我们可以在 Xcode 中开启调试输出选项： -com.apple.CoreData.SQLDebug 1 。以下是一个简单的数据插入操作：

Swift Copied! let newItem = Item ( context : viewContext ) newItem. timestamp = Date () try ? viewContext. save ()

通过调试输出，我们可以看到 Core Data 实际上为这个简单操作创建了两个独立的事务：

Bash Copied! // 事务 1：分配主键 CoreData: sql: BEGIN EXCLUSIVE // 开启事务 CoreData: sql: SELECT Z_MAX FROM Z_PRIMARYKEY WHERE Z_ENT = ? CoreData: annotation: getting max pk for entityID = 1 CoreData: sql: UPDATE OR FAIL Z_PRIMARYKEY SET Z_MAX = ? WHERE Z_ENT = ? AND Z_MAX = ? CoreData: annotation: updating max pk for entityID = 1 with old = 6 and new = 7 CoreData: sql: pragma auto_vacuum CoreData: annotation: sql execution time: 0.0000s CoreData: sql: pragma auto_vacuum= 2 CoreData: annotation: sql execution time: 0.0000s CoreData: sql: COMMIT // 提交事务 // 事务 2：插入数据并更新历史跟踪 CoreData: sql: BEGIN EXCLUSIVE CoreData: sql: INSERT INTO ZITEM ( Z_PK, Z_ENT, Z_OPT, ZTIMESTAMP ) VALUES ( ? , ? , ? , ? ) CoreData: details: SQLite bind[0] = (int64)7 CoreData: details: SQLite bind[1] = (int64)1 CoreData: details: SQLite bind[2] = (int64)1 CoreData: details: SQLite bind[3] = (timestamp)753434654.313978 ...... 更新历史数据 CoreData: sql: COMMIT

这个输出揭示了一个重要的事实：

每次调用 save 时，Core Data 或 SwiftData 都需要执行额外的框架级操作，这些操作会产生附加的事务开销。

时，Core Data 或 SwiftData 都需要执行额外的框架级操作，这些操作会产生附加的事务开销。 框架的数据响应机制（如 didSave 通知或持久化历史跟踪）也是以事务为单位触发的。频繁的事务提交不仅会增加数据库操作的开销，还会导致更多的通知响应，进而影响 UI 的响应性能。

因此，将相关的数据操作整合到单个事务中不仅是一种良好的实践，更是提升应用性能的策略。

想深入了解 Core Data 的主键（ Z_PK ）机制，可以参考 Core Data 是如何在 SQLite 中保存数据的。

SwiftData 的 transaction API

SwiftData 通过在 ModelContext 中引入 transaction 方法，为开发者提供了一种更优雅、明确的事务处理方式。这个设计不仅简化了事务操作，更重要的是引导开发者建立起“以事务为单位”的编程思维，鼓励将相关的业务逻辑打包成完整的事务单元。

Swift Copied! public func transaction ( block : () throws -> Void ) throws

transaction 方法具有两个重要特性：

自动提交：开发者不需要显式调用 save 方法，SwiftData 会在闭包执行完成后自动进行持久化操作。 即时保存：即便 mainContext 启用了 autosaveEnabled （自动保存）模式，该方法也会忽略这个设置，确保在闭包执行完成后立即进行数据持久化。

以下是一个实际的使用示例：

Swift Copied! try ? modelContext. transaction { let item = Item ( timestamp : Date ()) modelContext. insert ( item ) let item2 = Item ( timestamp : Date ()) modelContext. insert ( item2 ) }

这种方式带来的好处是显而易见的：代码更加清晰、意图更加明确，同时也能确保相关操作的原子性和数据一致性。

为 ModelActor 实现更完善的事务处理

随着 SwiftData 引入 @ModelActor 这一优雅的并发编程模式，我们可以构建更安全、更高效的数据操作架构。在这种架构中，所有的数据修改操作都封装在 actor 中，并在后台上下文中进行，而主线程上下文仅负责数据获取。因此，我们也需要提供一种基于 actor 模式的事务处理机制。

Swift Copied! @ ModelActor public actor DataHandler {} extension DataHandler { func save ( _ saveImmediately : Bool ) throws { if saveImmediately, modelContext.hasChanges { try modelContext. save () } } /// 内部使用的事务方法，接受一个同步闭包，返回值不需要符合 Sendable 协议 func transaction < T >( _ block : () throws -> T ) throws -> T { let result = try block () try save ( true ) return result } /// 内部使用的事务方法，接受一个异步闭包，返回值需要符合 Sendable 协议 func transaction < T : Sendable >( _ block : () async throws -> T ) async throws -> T { let result = try await block () try save ( true ) return result } }

为了方便在数据模块外部使用，我们还需要提供更友好的公共接口：

Swift Copied! extension DataHandler { /// 对外提供的事务方法，接受一个同步闭包，返回值符合 Sendable 协议 /// - Parameter block: 接收 DataHandler 实例的同步操作闭包 public func transaction < T : Sendable >( _ block : ( DataHandler ) throws -> T ) throws -> T { let result = try block ( self ) try save ( true ) return result } /// 对外提供的事务方法，接受一个异步闭包，返回值符合 Sendable 协议 /// - Parameter block: 接收 DataHandler 实例的异步操作闭包 func transaction < T : Sendable >( _ block : ( DataHandler ) async throws -> T ) async throws -> T { let result = try await block ( self ) try save ( true ) return result } }

上述方式同样适用于 Core Data，请阅读 以 SwiftData 之道，重塑 Core Data 开发 了解如何在 Core Data 中实现与 SwiftData 一样的并发编程体验。

这种实现方式带来多重好处：

并发安全：通过 actor 和自定义执行器确保数据操作的线程安全 接口清晰：提供了内部和外部两套完整的事务处理接口 类型安全：妥善处理了 Sendable 协议要求，增加了返回值的处理 使用便捷：统一的事务处理模式简化了开发流程

通过使用这些 transaction 方法替代直接的 save 调用，我们可以更好地控制事务粒度，避免过多的事务创建，从而提升应用性能并确保数据操作的可靠性。

实质重于形式

虽然直接调用 transaction 方法可以给开发者更明确的指引，但这并不意味着它一定比直接使用 save 方法更优。本文的目的是提醒开发者了解 Core Data 和 SwiftData 中数据操作与事务的关系，并倡导以事务的逻辑来组织代码。

然而，任何事情都应适度，事务并非越大越好。考虑到 SQLite 的一些限制（例如 WAL 日志的容量），过大的事务可能会导致性能下降，甚至操作失败。在实践中，将一次性大量操作拆分为多个适当规模的事务是常见且明智的选择。