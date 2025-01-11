🔥 数据模型适配 CloudKit 的规则与注意事项

TL;DR: 在为 Core Data 或 SwiftData 启用 CloudKit 同步时，禁止使用唯一性约束、非可选属性、未定义类型等限制。所有关系需设置为可选并包含逆向关系，模型调整只能使用轻量迁移，遵循“只增、不减不改”原则。

背景

在使用 Core Data 或 SwiftData 的云同步功能时，如果未在建模阶段充分考虑 CloudKit 的限制，可能在后期遇到模型调整的复杂性问题。以下是模型必须遵守的规则及注意事项，以确保顺利实现云同步功能。

数据模型必须遵守的规则

1. 唯一性约束

禁止使用：

Core Data 中的 Unique constraints

SwiftData 中的 @Attribute(.unique)

2. 属性要求

禁止设置为非可选值且没有默认值

允许的配置 可选 有默认值 可选 + 默认值



3. 类型限制

禁止使用 Core Data 的 Undefined 类型

4. 关系要求

所有 relationship 必须设置为可选（ Optional ）

所有 relationship 必须设置逆向（ Inverse ）关系

禁止使用 Deny 删除规则

有序关系（ Ordered ）

注意事项

启用云同步功能后，模型调整只能使用轻量迁移。开发者需在模型设计初期充分考虑 CloudKit 的适配性，以减少未来改动的风险。以下为轻量迁移的关键限制：

模型调整原则

禁止删除 已存在的实体或属性

已存在的实体或属性 禁止重命名 已存在的实体或属性

建议

遵循 “只增、不减不改” 原则：仅添加新实体、新属性或新关系。

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