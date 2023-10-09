新的开端

几个月前，“摸鱼周报” 在完成了 100 期后正式落下帷幕。作为内容推荐板块的编辑，刚结束的一段时间里，我感到非常轻松和愉快，不再需要每周准备稿件。然而，过了一段时间，我发现当我从记忆中寻找技术线索时，那些我仔细筛选、阅读并推荐的文章给我留下了深刻的印象。停刊后，虽然我每天也在阅读不少文章和博客，但印象没有之前担任编辑时那么深刻。因此，我决定重新创建一个电子周报，除了分享优秀的作品和信息，个人也能在收集和整理的过程中有所收获。

尽管互联网上已经有很多优秀的电子周报，但作为一名以中文为主的博主，我也有自己的优势。在 Fatbobman’s Swift Weekly 中，除了为订阅者提供我个人博客的最新消息外，还会分享其他优秀作者关于 Swift、SwiftUI、Core Data、SwiftData 等方面的内容，无论是用英文、中文还是其他语言撰写的。

考虑到我博客的主要受众，本周报将采用中英文双语的方式。

原创

fatbobman

在 SwiftData 的数项改进中，用纯代码声明数据模型无疑给 Core Data 开发者留下了深刻印象。本文将深入探讨 SwiftData 是如何通过代码创建数据模型的，使用了哪些新的 Swift 语言特性，以及构建 PersistentModel 的过程和原理。

近期推荐

Pol Piella Abadia

Pol Piella 尝试在一个项目中同时使用 Core Data 和 SwiftData 以指向同一个持久化数据存储，本文将记录他的操作和使用心得。如果你打算逐步从 Core Data 迁移到 Swift Data，或者想在你的应用程序中为特定用例（如小组件）使用Swift Data，本文将对你有所帮助。

至少在当前阶段，同时在同一个项目中使用 Core Data 和 SwiftData 两个框架的难度并不小。特别是随着数据模型的不断变化，维护两种不同的数据模型和代码将更加困难。如果你只需要在 SwiftData 中使用一些上不支持的 Core Data 功能，可以尝试使用 SwiftDataKit。如果你可以接受使用设置原始值的方式（不创建 NSManagedObject 子类）来操作 Core Data 数据，或许可以尝试使用揭秘 SwiftData 的数据建模原理一文中介绍的通过 SwiftData 描述来创建 NSManagedObjectModel 的方法。

Chris Eidhof and Florian Kugler

在这本书中，Chris Eidhof 和 Florian Kugler 将帮助读者建立对 SwiftUI 工作原理的心智模型。详细解释最重要的概念，并帮助你建立扎实的理解 SwiftUI 的基础。

由于 SwiftUI 是一个庞大的框架，本书侧重于作者认为对理解至关重要的框架背后的概念。它不是 SwiftUI 平台特定 API 的参考，而是一个指导，以提升你对 SwiftUI 工作原理的直觉。

我对 SwiftUI 的一些深入理解都来自于此书的旧版本。目前该书经过大量的重构，并将内容更新至当前最新的 API。本书适合于已对 SwiftUI 有一定了解并希望深入了解框架实现原理的开发者。中文版可在此处购买。

KyleSwifter

在工作中，作者发现在 watchOS 10 上的某段代码会出现 AttributeGraph 的循环依赖错误提示。通过定制的 AttributeGraph 分析工具，最终发现根本原因来自于对 NSAttributedString 的初始化方法的错误调用，以及系统控件对 AG 碎片更新的错误时机。

很少有关于 AttributeGraph 的讨论文章。得益于字节跳动和作者对 SwiftUI 底层的研究，我们有机会窥探 AttributeGraph: cycle detected through attribute 问题出现的原因。Kyle 在不久前启动了 OpenSwiftUI 项目，该项目的目标是创建尽可能接近 SwiftUI 原始 API 的实现。

SwiftUILab

在这篇文章中，作者将讨论 Animation 类型和 CustomAnimation 协议等主题，处理 Transactions 的新方法，以及指定动画（ specify animations）的新选项。而且还将讨论新的 PhaseAnimator 和 KeyframeAnimator 视图和方法。

作为 A Companion for SwiftUI 的作者，Javier 在 SwiftUI 发布初期就表现出对 SwiftUI 的动画和布局实现的浓厚兴趣，并通过博客展示了令人惊叹的研究成果。每篇文章都让我受益匪浅。

Onee at XReality.Zone

对于大部分消费者来说，Apple 秋季新品发布会中提及到的“空间视频”，可能只是众多特性中不太起眼的一个。之所以不太起眼，大概是因为除了发布会上的一段展示，我们很难以更深入的视角去获悉空间视频看起来会是什么感觉。在本文中，作者将会谈论和“空间”相关的三个事项：

如何在模拟器中体验空间照片

空间视频/照片到底是什么

Apple 到底做了什么

XRealityZone 是一个专注于 XR 领域的创作者社区。他们希望通过深入的文章和教程、简单但有用的工具，以及活跃但不吵闹的讨论组，帮助任何有抱负的创作者在 XR 世界中创造和深化工作。

Bruno Rocha

从 iOS 15 开始，Swift 引入了 async/await。但是你是否曾经想过 async/await 在内部是如何工作的？或者为什么它看起来和行为方式是这样的，以及引入 async/await 的初衷或动机是什么？在本文中，Bruno Rocha 将深入研究 Swift 编译器，回答上述问题。

作者免责声明：我从未在苹果公司工作，与 async/await 的开发无关。这是我自己的研究和逆向工程的结果，这里提供的部分信息可能不是100%准确。

Junping

为了更好地开拓国际市场，有些国内开发者开始考虑创建外国公司和注册国外苹果开发者账户的事宜。本文作者撰写了三篇文章，分别介绍了如何开设英国公司、如何注册 Wise 企业账号以及如何注册国外开发者账号。